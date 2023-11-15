አዲስ የጂ-ሾክ ስብስብ ከቻርለስ ዳርዊን ፋውንዴሽን ጋር ይተባበራል።

ወደ የቅንጦት ሰዓቶች ስንመጣ፣ ብዙ ሰዎች ከከበሩ ብረቶች የተሠሩ የሰዓት መቁረጫዎችን ውስብስብ በሆነ አውቶማቲክ እንቅስቃሴዎች ያስባሉ። ሆኖም፣ ይህንን ግንዛቤ የሚቃወሙ ልዩ ሁኔታዎች አሉ። ታዋቂው የጂ-ሾክ መስመር ሁልጊዜም ከጥንካሬ እና አስተማማኝነት ጋር ተመሳሳይ ነው፣ ይህም ለዕለታዊ ሰዓት ፍጹም ምርጫ ያደርገዋል።
አሁን G-Shock ከቻርለስ ዳርዊን ፋውንዴሽን ጋር በመተባበር አዲስ ስብስብ ይፋ አድርጓል። የ GW-B5600 ሞዴል ሁለት ጥቁር ሞዴሎችን እና አንድ ቢጫ ልዩነትን ጨምሮ ሶስት አዳዲስ ማጠናቀቂያዎችን ያስተዋውቃል. እያንዳንዱ ሰዓት ከተለየ እንስሳ ጋር የተቆራኘ ነው እና ይህንን በሰዓት ፊት እና በጀርባ ብርሃን ያሳያል። ተለይተው የቀረቡት እንስሳት የመዶሻ ሻርክ፣ የዳርዊን ፊንች እና የጋላፓጎስ ግዙፍ ኤሊ ናቸው።
አጋርነቱን የበለጠ ለማጉላት የቻርለስ ዳርዊን ፋውንዴሽን አርማ በእያንዳንዱ የእጅ ሰዓት ጀርባ ላይ ተቀርጿል። በተጨማሪም ቡድኑ በስፓኒሽ “የጋላፓጎስ ጥበቃን እደግፋለሁ” የሚለውን ሐረግ ያካትታል። በእያንዳንዱ ግዢ, ከገቢው የተወሰነ ክፍል ለፋውንዴሽኑ ይለገሳል, ይህም ጠቃሚ የጥበቃ ጥረቶቹን ይደግፋል.
ከውስጥ የ GW-B5600 ሞዴል ከመደበኛው የጂ-ሾክ ሞዴል ጋር አንድ አይነት ሞጁሉን ያሳያል። ይህ ተጠቃሚዎች ሰዓታቸውን ከካሲዮ መተግበሪያ ጋር በስማርትፎናቸው ላይ እንዲያገናኙ ያስችላቸዋል ለአውቶማቲክ የሰዓት ማስተካከያ እና የሰዓት አቀማመጥ ቀላል። ሌሎች ታዋቂ ባህሪያት ባለ 5-ቅንብር የዓለም ሰዓት ተግባር፣ የሩጫ ሰዓት፣ የሰዓት ቆጣሪ፣ 5 ዕለታዊ ማንቂያዎች፣ የሰዓት ሰዓት ምልክት፣ የ LED የጀርባ ብርሃን እና ሙሉ አውቶማቲክ የቀን መቁጠሪያ እስከ 2099 ድረስ የሚዘልቅ ናቸው።
ከባትሪ ህይወት አንፃር GW-B5600 ከመደበኛ አጠቃቀም ጋር በግምት 10 ወራት የሚፈጅ ጊዜን ይሰጣል። ሆኖም የኃይል ቆጣቢ ሁነታ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ሲከማች የባትሪውን ዕድሜ እስከ 22 ወራት ሊያራዝም ይችላል። በተጨማሪም ሰዓታቸውን ከስማርትፎን ጋር ላለማገናኘት ለሚመርጡ ሰዎች ሰዓቱ በወር +/- 15 ሰከንድ ትክክለኛነትን ይጠብቃል።
አዲሱ የG-Shock GW-B5600 ስብስብ በቅርቡ ይገኛል፣ ይህም የሰዓት አድናቂዎችን ልዩ እና ለአካባቢ ጥበቃ ጠንቅቆ ወደ ስብስቦቻቸው ለመጨመር አማራጭ ይሰጣል።
በየጥ:
ጥ፡- በአዲሱ የጂ-ሾክ ስብስብ ውስጥ የትኞቹ እንስሳት ተለይተው ይታወቃሉ?
መ: አዲሱ የጂ-ሾክ ስብስብ እንደ መዶሻ ሻርክ፣ የዳርዊን ፊንች እና የጋላፓጎስ ግዙፍ ኤሊ ያሉ እንስሳትን ያሳያል።
ጥ፡ ትብብሩ የጥበቃ ጥረቶችን እንዴት ይደግፋል?
መ: በእያንዳንዱ የጂ-ሾክ GW-B5600 ሞዴል ግዢ ከገቢው የተወሰነ ክፍል ለቻርልስ ዳርዊን ፋውንዴሽን ተሰጥቷል ይህም የጋላፓጎስ ጥበቃን ይደግፋል።
ጥ፡ የ GW-B5600 ሞዴል ምን አይነት ባህሪያትን ይሰጣል?
መ: የ GW-B5600 ሞዴል እንደ ባለ 5-ቅንብር የዓለም ሰዓት ተግባር፣ የሩጫ ሰዓት፣ የሰዓት ቆጣሪ፣ 5 ዕለታዊ ማንቂያዎች፣ የሰዓት ሰዓት ምልክት፣ የ LED የጀርባ ብርሃን እና ሙሉ አውቶማቲክ የቀን መቁጠሪያ ያሉ ባህሪያትን ያቀርባል።