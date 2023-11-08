የበይነመረብ ግንኙነት የወደፊት ጊዜ፡ የብርሃን ታማኝነትን እና ዓለም አቀፍ ነፃ የጠፈር ኦፕቲክስን ማሰስ
ለግንኙነት፣ ለስራ እና ለመዝናኛ በበይነመረቡ ላይ ጥገኛ በሆነበት አለም ፈጣን እና አስተማማኝ የኢንተርኔት ግንኙነት አስፈላጊነት ዋነኛው ሆኗል። እንደ መዳብ ሽቦዎች እና ፋይበር ኦፕቲክስ ያሉ ባህላዊ የኢንተርኔት ማስተላለፊያ ዘዴዎች ጥሩ አገለገሉን ነገርግን ውስንነቶች አሏቸው። እኛ እንደምናውቀው የበይነመረብ ግንኙነትን የመቀየር ተስፋ የሚይዙትን የብርሃን ታማኝነት (ሊ-ፋይ) እና ግሎባል ፍሪ ስፔስ ኦፕቲክስ (ኤፍኤስኦ) የተባሉትን ሁለት ቴክኖሎጂዎችን ያስገቡ።
Li-Fi ምንድን ነው?
ሊ-ፋይ መረጃን ለማስተላለፍ ብርሃንን የሚጠቀም ገመድ አልባ የመገናኛ ቴክኖሎጂ ነው። መረጃን ለመደበቅ እና ለማስተላለፍ በ LED አምፖሎች የሚወጣውን የብርሃን መጠን በማስተካከል ይሰራል። ይህ ቴክኖሎጂ በሚታየው የብርሃን ስፔክትረም የሚሰራ በመሆኑ ዋይ ፋይ ከሚጠቀምበት የሬድዮ ፍሪኩዌንሲ ስፔክትረም እጅግ የላቀ በመሆኑ ከተለምዷዊ ዋይፋይ በበለጠ ፍጥነት የኢንተርኔት ፍጥነት የማቅረብ አቅም አለው።
FSO ምንድን ነው?
በሌላ በኩል ኤፍኤስኦ በከባቢ አየር ውስጥ መረጃን ለማስተላለፍ ሌዘርን የሚጠቀም ገመድ አልባ የመገናኛ ቴክኖሎጂ ነው። የሚሠራው የሌዘር ጨረሮችን ከአንድ ነጥብ ወደ ሌላ በመላክ ነው፣ እነሱም ተቀብለው ወደ ዳታ የሚቀየሩበት። ኤፍኤስኦ አካላዊ ኬብሎች ሳያስፈልግ በሩቅ ርቀት መረጃን ማስተላለፍ መቻሉ ፋይዳው አለው ይህም ራቅ ያሉ ቦታዎችን ለማገናኘት ወይም ያሉትን የመሰረተ ልማት ክፍተቶችን ለማስተካከል ምቹ ያደርገዋል።
የ Li-Fi እና FSO ጥቅሞች
ሁለቱም Li-Fi እና FSO ከባህላዊ የበይነመረብ ግንኙነት ዘዴዎች ብዙ ጥቅሞችን ይሰጣሉ። በመጀመሪያ ፣ በከፍተኛ ፍጥነት በከፍተኛ ፍጥነት ይሰጣሉ ፣ ይህም በሰከንድ ጊጋቢት-በሴኮንድ የውሂብ ተመኖች ሊደርሱ ይችላሉ። በሁለተኛ ደረጃ, የመረጃ ስርጭቱ በብርሃን ወይም በሌዘር ጨረሮች ውስጥ ስለሚከሰት የበለጠ አስተማማኝ ናቸው, ይህም ከሬዲዮ ሞገዶች የበለጠ ለመጥለፍ አስቸጋሪ ነው. በመጨረሻም፣ አሁን ያሉትን መሠረተ ልማቶች፣ እንደ የመንገድ መብራቶች ወይም ህንፃዎች ለመረጃ ማስተላለፊያ መጠቀም ስለሚችሉ የበለጠ ወጪ ቆጣቢ የመሆን አቅም አላቸው።
ከፊታችን ያሉ ተግዳሮቶች
Li-Fi እና FSO ትልቅ ተስፋ ቢኖራቸውም፣ በሰፊው ተቀባይነት ከማግኘታቸው በፊት አሁንም ለማሸነፍ ፈተናዎች አሉ። ሁለቱም ቴክኖሎጂዎች በማስተላለፊያው እና በተቀባዩ መካከል ቀጥተኛ መንገድ ስለሚያስፈልጋቸው አንዱ ዋና ተግዳሮት የእይታ መስመር ግንኙነት አስፈላጊነት ነው። በተጨማሪም FSO በከባቢ አየር ሁኔታዎች ለምሳሌ እንደ ጭጋግ ወይም ዝናብ ሊጎዳ ይችላል, ይህም የሌዘር ጨረሮችን ሊያስተጓጉል ይችላል.
የበይነመረብ ግንኙነት የወደፊት
ምንም እንኳን ፈተናዎች ቢኖሩም, የበይነመረብ ግንኙነት የወደፊት የወደፊት ጊዜ በ Li-Fi እና FSO ብቅ ማለት ብሩህ ይመስላል. እነዚህ ቴክኖሎጂዎች በዓለም ዙሪያ ላሉ ሰዎች ፈጣን፣ ደህንነቱ የተጠበቀ እና ይበልጥ ተደራሽ የሆነ የኢንተርኔት አገልግሎት የማቅረብ አቅም አላቸው። ምርምር እና ልማት በሚቀጥሉበት ጊዜ፣ እነዚህ ቴክኖሎጂዎች ከዕለት ተዕለት ህይወታችን ጋር ተቀናጅተው፣ የምንገናኝበትን እና የመግባቢያ መንገዶችን ሲቀይሩ ለማየት መጠበቅ እንችላለን።
በየጥ
ጥ፡ Li-Fi እና FSO መረጃን በምን ያህል ፍጥነት ማስተላለፍ ይችላሉ?
መ፡ ሁለቱም Li-Fi እና FSO ጊጋቢት በሰከንድ የውሂብ ተመኖችን የማሳካት አቅም አላቸው፣ይህም ከተለምዷዊ ዋይፋይ በጣም ፈጣን ነው።
ጥ፡ Li-Fi እና FSO ከWi-Fi የበለጠ ደህንነታቸው የተጠበቀ ነው?
መ: አዎ፣ Li-Fi እና FSO የመረጃ ስርጭቱ በብርሃን ወይም በሌዘር ጨረሮች በኩል ስለሚከሰት ተጨማሪ ደህንነትን ይሰጣሉ፣ ይህም ከሬዲዮ ሞገዶች የበለጠ ለመጥለፍ አስቸጋሪ ነው።
ጥ፡ Li-Fi እና FSO በርቀት አካባቢዎች መጠቀም ይቻላል?
መ፡ አዎ፣ FSO በተለይ ሩቅ ቦታዎችን ለማገናኘት ወይም ያሉትን የመሰረተ ልማት ክፍተቶችን ለማስተካከል ተስማሚ ነው፣ ምክንያቱም ያለ አካላዊ ኬብሎች ረጅም ርቀት መረጃዎችን ማስተላለፍ ይችላል።
ጥ፡ በ Li-Fi እና FSO ላይ ገደቦች አሉ?
መ: ሁለቱም ቴክኖሎጂዎች የመስመር ላይ ግንኙነትን ይፈልጋሉ, እና FSO በከባቢ አየር ሁኔታዎች እንደ ጭጋግ ወይም ዝናብ ሊጎዳ ይችላል, ይህም የሌዘር ጨረሮችን ሊያስተጓጉል ይችላል.