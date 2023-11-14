አዲስ የተወሰነ እትም ሲልቨር ስካይ ጊታር በPRS ታየ

PRS ጊታርስ የጆን ማየርን ተወዳጅ ሲልቨር ስካይ ፊርማ ጊታር ልዩ የሆነ እትም መውጣቱን አስታውቋል። የ'Dead Spec' ሲልቨር ስካይ ከዚህ ቀደም በሟቹ ጄሪ ጋርሺያ ባለቤትነት የተያዘው ከአሊጋቶር ስትራቶካስተር ለተመሰገነው ሙታን ጊታሪስት መነሳሻን ይስባል። ይህ ልዩነት በተለይ ለ Mayer's Dead & Company ጉብኝት የተነደፈ ነው እና በ2018 ከገባው የመጀመሪያው ሲልቨር ስካይ ሞዴል የመጀመሪያውን ልዩነት ያሳያል።
The Dead Spec Silver Sky በዚህ አመት መጀመሪያ ላይ በDead & Company የስንብት ጉብኝት ወቅት በርካታ ተመልካቾችን አሳይቷል፣ ይህም የደጋፊዎችን ቀልብ በመሳብ እና የMayer's ፊርማ ሞዴል አዲስ ስሪት ላይ ግምቶችን ቀስቅሷል። ይህ የመጀመርያው እቅድ ባይሆንም፣ የሙት ስፔክ ሲልቨር ስካይ ወደር የለሽ ሁለገብነት እንዳለው እና ከአድናቂዎች ለመራቅ በጣም የሚያስደንቅ መሆኑ ለሜየር እና PRS ግልፅ ሆነ።
The Dead Spec Silver Sky በርካታ ታዋቂ ማሻሻያዎችን ይመካል። ቀላል ክብደት ያለው ረግረጋማ አመድ አካል የመጀመሪያውን የአልደር አካል ይተካዋል, የተለየ የቃና ባህሪ ያቀርባል. ጊታር በተጨማሪም የሃርድ ጅል ድልድይ ስርዓት እና በሕብረቁምፊ-በድልድይ ንድፍ አማካኝነት ዘላቂነትን እና ማስተጋባትን ያሻሽላል። የነሐስ ሳህን Alembic Blaster preamp ማካተት ለዋናው አሊጋተር ስትራቶካስተር ክብር ይሰጣል እና ተጨማሪ የምልክት ማበልጸጊያ እና የማስታወሻ መለያየትን ይሰጣል።
የሙት ስፔክ ሲልቨር ስካይን በተመለከተ ሜየር ልዩ ባህሪያቱን መገንዘቡን ገልጿል፣ “ለ2023 የሙት እና ኩባንያ የበጋ ጉብኝት የተነደፈውን ሲልቨር ስካይ ከተጫወትኩ በኋላ ጊታር ልዩ እንደሆነ ተገነዘብኩ። ይህ ለአንድ የተወሰነ ሥራ መሣሪያ ብቻ ሳይሆን በሌሎች ተጫዋቾች እጅ ውስጥ በጣም ሁለገብ ሊሆን እንደሚችል ወዲያውኑ ታየ።
በ1,000 ክፍሎች ብቻ የተገደበ፣ Dead Spec Silver Sky እያንዳንዳቸው በ$3,350 ዋጋ ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛል። በዚህ ልዩ ልቀት ላይ ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የጊታር አድናቂዎች የPRS ጊታርስ ድህረ ገጽን መጎብኘት ይችላሉ።
በየጥ
1. Dead Spec Silver Sky ምንድን ነው?
The Dead Spec Silver Sky በጄሪ ጋርሺያ ባለቤትነት በአሊጋተር ስትራቶካስተር አነሳሽነት የተወሰነ የጆን ማየር ፊርማ ጊታር ስሪት ነው። እሱ በተለይ ለMayer's Dead & Company ጉብኝት ተብሎ የተነደፈ ሲሆን ከመጀመሪያው ሲልቨር ስካይ ሞዴል መነሳትን ያሳያል።
2. የሙት ስፔክ ሲልቨር ስካይ ጉልህ ለውጦች ምንድን ናቸው?
The Dead Spec Silver Sky ቀላል ክብደት ያለው ረግረጋማ አመድ አካል፣የሃርድ ጅራት ድልድይ ስርዓት እና በሕብረቁምፊ-በድልድይ ዲዛይን ያሳያል። በተጨማሪም ተጨማሪ የሲግናል ማበልጸጊያ እና የማስታወሻ መለያየትን የሚያቀርብ የነሐስ ሳህን Alembic Blaster preampን ያካትታል።
3. ምን ያህል የሙት ስፔክ ሲልቨር ሰማይ ክፍሎች ይሠራሉ?
የሙት ስፔክ ሲልቨር ስካይ 1,000 ክፍሎች ብቻ ይመረታሉ፣ ይህም በጣም ልዩ ጊታር ያደርገዋል።
4. Dead Spec Silver Sky ምን ያህል ያስከፍላል?
እያንዳንዱ Dead Spec Silver Sky guitar በ$3,350 ዋጋ ለቅድመ-ትዕዛዝ ይገኛል።
5. ስለ Dead Spec Silver Sky ተጨማሪ መረጃ የት ማግኘት እችላለሁ?
ስለ Dead Spec Silver Sky ተጨማሪ መረጃ ለማግኘት የPRS ጊታርስ ድህረ ገጽን ይጎብኙ።