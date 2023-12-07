ርዕስ፡ አዲስ ጥናት የቡና ፍጆታ የልብ ህመም ስጋትን እንደሚቀንስ ጠቁሟል።

ማጠቃለያ፡- በቅርብ ጊዜ የተደረጉ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት ቡናን በእለት ተእለት እንቅስቃሴ ውስጥ ማካተት በልብ በሽታ የመያዝ እድልን በመቀነሱ ላይ አወንታዊ ተጽእኖ ይኖረዋል።
ለብዙዎች ተወዳጅ የጠዋት መጠጥ የሆነው ቡና በጤና እና ደህንነት ማህበረሰብ ውስጥ የክርክር ርዕስ ሆኖ ቆይቷል። አንዳንድ ጥናቶች የቡና አጠቃቀምን ከአሉታዊ የጤና ችግሮች ጋር ያቆራኙት ቢሆንም፣ አዲስ ጥናት እንደሚያመለክተው ቡና በልብ በሽታ የመያዝ እድልን ይቀንሳል።
ከታዋቂ ዩኒቨርሲቲዎች የተውጣጡ የሳይንስ ሊቃውንት ቡድን ባደረገው እጅግ አስደናቂ ጥናት፣ ቡናን አዘውትረው የሚበሉ ግለሰቦች ጨርሶ ቡና ካልጠጡት ጋር ሲነፃፀሩ ለልብ ሕመም የመጋለጥ እድላቸው በእጅጉ ቀንሷል። ጥናቱ እንደ የአኗኗር ዘይቤ፣ አመጋገብ እና ዘረመል ያሉ ሁኔታዎችን ከግምት ውስጥ በማስገባት ከተለያየ የተሳታፊዎች ቡድን የተገኘውን መረጃ ለበርካታ አመታት መተንተንን ያካትታል።
ግኝቶቹ እንደሚያሳዩት የቡና ፍጆታ በ 15% ለልብ ሕመም የመጋለጥ እድላቸው ዝቅተኛ ነው. ከታየው ጥቅም በስተጀርባ ያሉት ትክክለኛ ምክንያቶች ገና ሙሉ በሙሉ አልተረዱም, ነገር ግን ተመራማሪዎች በቡና ውስጥ የሚገኙት ፀረ-ንጥረ-ምግቦች ልብን በመጠበቅ ረገድ ከፍተኛ ሚና ሊጫወቱ እንደሚችሉ ያምናሉ.
ቡና ለልብ ህመም ተጋላጭነትን በመቀነስ ረገድ ጠቃሚ ጠቀሜታዎች እንዳሉት ባለሙያዎች ያስጠነቅቃሉ። ከመጠን በላይ የሆነ የካፌይን መጠን መውሰድ ወደማይፈለጉ የጎንዮሽ ጉዳቶች ለምሳሌ እንደ ብስጭት ፣ ጭንቀት እና የተረበሸ የእንቅልፍ ሁኔታን ያስከትላል። የልብና የደም ህክምና ጥቅማ ጥቅሞችን ለማግኘት እና አሉታዊ ተፅእኖዎችን በመቀነስ ግለሰቦች በቀን ከ3-4 ኩባያ ቡና እንዳይበሉ ይመከራል።
በማጠቃለያው ይህ አዲስ የታተመ ጥናት ቡናን በተመጣጣኝ ጤናማ የአኗኗር ዘይቤ ውስጥ በማዋሃድ ለልብ መከላከያ ጠቀሜታ እንዳለው ይጠቁማል። ይሁን እንጂ የቡና ፍጆታ በመጠኑ መቅረብ እና የግለሰባዊ ስሜቶችን እና የጤና ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ነው. ከዚህ ማህበር በስተጀርባ ያለውን ትክክለኛ አሰራር ለመመስረት ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል፣ አሁን ግን ቡና ወዳዶች የሚወዷቸው መጠጦች ልባቸውን አንዳንድ መልካም ነገር እያደረገላቸው ሊሆን ስለሚችል አንዳንድ መጽናኛዎችን ማግኘት ይችላሉ።