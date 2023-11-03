ሰፊው፡ የቴልትል ተከታታዮች አዲስ አድማሶችን ይመረምራል።

Telltale Games በጣም አድናቆት ላለው የቪዲዮ ጨዋታ The Expanse አስደሳች የጉርሻ ክፍል ለቋል። ይህ አዲስ ምዕራፍ፣ የመላእክት አለቃ የሚል ስያሜ የተሰጠው፣ ቀደም ሲል በተዳሰሰው የታሪክ መስመር ላይ ለተጫዋቾች አዲስ እይታን ይሰጣል። ከ200 ዓመታት በፊት በቅኝ ግዛት ውስጥ በገባ ጋላክሲ ውስጥ ተዋቅሯል፣ The Expanse በድርጊት የታጨቀ የጨዋታ አጨዋወት እና ውስብስብ ትረካ ተጫዋቾችን የሚማርክ አስደናቂ ሳይንሳዊ ሳይንሳዊ ጀብዱ ያቀርባል።
የጉርሻ ትዕይንቱ ጎበዝ ሾሬህ አግዳሽሉ የክሪስጀን አቫሳራላ የተባበሩት መንግስታት ዋና ፀሃፊ በ Expanse ሚናዋን ስትመልስ ያሳያል። ተጫዋቾቿ አቫሳራላን ይቀላቀላሉ በፀሃይ ስርአት ውስጥ የተለያዩ ግጭቶችን ስትጋፈጭ፣ ውስብስብ የፖለቲካ ድራማዎችን ስትመራ እና የግል ቤተሰብ ጉዳዮችን ስትይዝ። የመላእክት አለቃ ለደጋፊዎች የበለጠ መሳጭ ልምድን በመስጠት ወደ ገጸ ባህሪው ተነሳሽነት እና ተግዳሮቶች በጥልቀት እንደሚመረምር ቃል ገብቷል።
ሰፊው፡ ተከታታይ የቴሌቭዥን ተከታታዮች ከተገለጹት ክንውኖች በፊት ይከናወናሉ። ተጫዋቾች የካሚና ከበሮውን ሚና ይወስዳሉ፣በተዋናይት ካራ ጂ በጨዋታውም ሆነ በትዕይንቱ በጥሩ ሁኔታ የተገለጸችው። ከበሮ መቺ የቦታ ስፋትን በማሰስ እና አስደሳች ጀብዱዎች ሲያጋጥመው በ The Belt ውስጥ ጠቃሚ ውድ ሀብቶችን ፍለጋ ጀመረ።
በአስተሳሰብ ቀስቃሽ የታሪክ መስመር፣ The Expanse የሰው ልጅ የወደፊት እድልን ያሳያል እና አንገብጋቢ ወቅታዊ ጉዳዮችን ይፈታል። ጨዋታው ምናብን የሚያነቃቃ እና በጊዜያችን ወሳኝ ጉዳዮች ላይ ማሰላሰልን የሚገፋፋ ቅኝ ግዛት የሆነ ጋላክሲ ራዕይን ያቀርባል።
በየጥ:
ጥ፡ በጉርሻ ክፍል ውስጥ የመላእክት አለቃ ማነው?
መልስ፡ Shohreh Aghdashloo የተባበሩት መንግስታት ዋና ፀሃፊ ክሪስጀን አቫሳራላ የነበራትን ሚና መለሰች።
ጥ፡ የጉርሻ ክፍል መቼ ይገኛል?
መ: የጉርሻ ክፍል በዚህ ዓመት በኋላ ይለቀቃል።
ጥ፡ The Expanse በምን ላይ የተመሰረተ ነው?
መ፡ ኤክስፓንሱ የተመሰረተው በዳንኤል አብርሀም እና በቲ ፍራንክ በጄምስ ኤስኤ ኮሪ በሚታወቀው የምርጥ ሽያጭ መጽሐፍ ላይ ነው።
ጥ፡ የ Expanse ሥራ አስፈፃሚዎች እነማን ናቸው?
መ፡ ማርክ ፈርጉስ፣ ሃውክ ኦስትቢ እና ናረን ሻንካር የ Expanse ስራ አስፈፃሚ ሆነው ያገለግላሉ።