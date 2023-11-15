የሽማግሌው ጥቅልሎች በመስመር ላይ አስደሳች አዲስ የPvE ፈተናን ገለጠ፡ ማለቂያ ወደሌለው ማህደር አስገባ

በጉጉት የሚጠበቀው የፊልም ማስታወቂያ ለሽማግሌው ጥቅልሎች ኦንላይን የቅርብ ጊዜ ዝማኔ በመጨረሻ እዚህ አለ፣ እና ለተጫዋቾች በመደብር ውስጥ አንድ አስደሳች ነገር አለው። ልዩ እና ማለቂያ በሌለው የወህኒ ቤት መሰል ተግባር ችሎታዎን ወደ መጨረሻው ፈተና በሚያደርስ ማለቂያ በሌለው መዛግብት ውስጥ አስደናቂ ጉዞ ለመጀመር ይዘጋጁ።
በጨዋታው ውስጥ ከዚህ ቀደም ከታዩት ነገሮች በተለየ፣ ማለቂያ የለሽ መዛግብት ተለዋዋጭ እና በዘፈቀደ የመነጩ ደረጃዎችን በአሰቃቂ ጭራቆች እና በአስደሳች የአለቃ ገጠመኞች ያስተዋውቃል። ተጫዋቾቹ ድፍረታቸውን በማሰባሰብ በእነዚህ ተንኮለኛ ደረጃዎች ውስጥ መንገዳቸውን መዋጋት አለባቸው ፣ በስልት እና በክህሎት በመተማመን አሸናፊ ለመሆን።
የሽማግሌው ጥቅልሎች የመስመር ላይ ማሻሻያ 40 ማለቂያ የለሽ ማህደሮችን ከማስተዋወቅ በላይ ነው። እንዲሁም የጨዋታ ልምዱን ለማሻሻል የታለሙ ብዙ አዳዲስ ባህሪያትን እና ተጨማሪዎችን ያመጣል። ከእንዲህ ዓይነቱ መደመር አንዱ ታላቁ ማስተር ክራፍት ጣቢያ ነው፣ ተጫዋቾች ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ኃይለኛ ማርሽ እና የጦር መሳሪያ እንዲፈጥሩ እድል ይሰጣል።
ጉጉ ተጫዋችም ሆንክ ለሽማግሌው ጥቅልሎች ኦንላይን መጤ፣ አዘምን 40 የማይረሳ ተሞክሮ ለማቅረብ ቃል ገብቷል። በአዲሱ እና በፈጠራው የጨዋታ አጨዋወት መካኒኮች ይህ ዝማኔ ተጫዋቾችን ለብዙ ሰዓታት እንደሚማርክ እርግጠኛ ነው።
የሽማግሌው ጥቅልሎች ኦንላይን ዝማኔ 40 አሁን በፒሲ/ማክ፣ Xbox እና PlayStation ኮንሶሎች ላይ ይገኛል። ማለቂያ ወደሌለው ቤተ መዛግብት ለመግባት እና የሚጠብቃቸውን ፈተናዎች ለመጋፈጥ ዝግጁ ኖት? ይህን መሳጭ እና ገደብ የለሽ እስር ቤት ስትዳስሱ እንደሌሎች ጀብዱ እራስህን አቅርብ።
በየጥ:
ጥ፡ ማለቂያ የሌለው ቤተ መዛግብት ምንድን ነው?
መ፡ ማለቂያ የሌለው ቤተ መዛግብት በሽማግሌ ጥቅልሎች ኦንላይን ውስጥ ያለ አዲስ የወህኒ ቤት አይነት እንቅስቃሴ ነው፣ ተለዋዋጭ እና በዘፈቀደ የመነጩ በጭራቆች እና በአለቃ ግጥሚያዎች የተሞላ።
ጥ: ማሻሻያ 40 ሌላ ምን ያካትታል?
መ: ማሻሻያ 40 በተጨማሪም የGrand Master Crafting Stations እና የጨዋታ ልምዱን ለማሻሻል ሌሎች አስደሳች ባህሪያትን ያስተዋውቃል።
ጥ፡ አዘምን 40 በየትኞቹ መድረኮች ላይ ይገኛል?
መ: የሽማግሌው ጥቅልሎች ኦንላይን ማሻሻያ 40 በፒሲ/ማክ፣ Xbox እና PlayStation ኮንሶሎች ላይ ይገኛል።