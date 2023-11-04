አዲስ እና የተሻሻለ፡ የሚቀጥለው ትውልድ ኢኮ ሾው 8

ኢኮ ሾው 8 ስክሪን ያለው የላቀ ስማርት ድምጽ ማጉያ የሚያደርገውን ጉልህ ማሻሻያ አግኝቷል። የሶስተኛው ትውልድ ኢኮ ሾው 8 ጎልቶ የሚታይ ባህሪ መሳሪያውን ወደ ከፍተኛ የሚሰራ የማያንካ መቆጣጠሪያ የሚቀይር መግብሮች መጨመር ነው። አሁን፣ በድምጽ ትዕዛዞች ላይ ብቻ ሳይወሰኑ የሚፈልጉትን መረጃ ማግኘት ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ቀላል ነው። የቀን መቁጠሪያዎን ለመፈተሽ፣ አጫዋች ዝርዝር ለመምረጥ ወይም የእርስዎን ዘመናዊ የቤት መሳሪያዎች ለመቆጣጠር ከፈለጉ መግብሮቹ በEcho Show 8 ላይ ማሰስን ቀላል ያደርገዋል። እና በጣም ጥሩው ክፍል መግብሮች ወደ ሁለተኛው-ትውልድ ትዕይንት 8 እየመጡ ነው ፣ ይህም ቀድሞውኑ የዚያ ሞዴል ባለቤት ከሆኑ ጥሩ አማራጭ ያደርገዋል።
ነገር ግን፣ ለስማርት የቤት ተቆጣጣሪ በገበያ ላይ ከሆኑ፣ አዲሱ ኢኮ ሾው 8 ልዩ ዋጋ ይሰጣል። አሁን እንደ Zigbee፣ Thread እና Matter ያሉ የተለያዩ ፕሮቶኮሎችን የሚደግፍ ባለ ሙሉ የስማርት ቤት ማዕከል ሆኖ ይሰራል። በ AZ2 ቺፕ ተጨምሮ፣ የስክሪን ስክሪን አሁን ፈጣን እና የበለጠ ምላሽ ሰጭ ነው። ይህ ማለት በቤትዎ ውስጥ ያለውን ማንኛውንም ዘመናዊ መሳሪያ መቆጣጠር ብቻ ሳይሆን በተሻሻለው ሃርድዌር ፍጥነት እና ቅልጥፍናም መደሰት ይችላሉ።
ወደ ድምፅ ጥራት ስንመጣ፣ የሦስተኛው ትውልድ Echo Show 8 በእውነት ያበራል። በእንደገና በተዘጋጀ የድምጽ ማጉያ ስርዓት እና የቦታ ኦዲዮ፣ የድምጽ ልምዱ በተለይ ከቀዳሚው የተሻለ ነው። እንደ HomePod ካለው ከፍተኛ ድምጽ ማጉያ የድምጽ ጥራት ጋር ላይዛመድ ቢችልም የራሱ የሆነ እና አስደናቂ አፈጻጸምን በትንሹ ዋጋ ያቀርባል።
ኢኮ ሾው 8 አሁንም የአማዞን መሳሪያ መሆኑን እና ስክሪኑ የተነደፈው እርስዎ ግዢ እንዲፈጽሙ ለማበረታታት መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። ነገር ግን፣ ከአንዳንድ ግላዊነት ማላበስ እና ማበጀት ጋር፣ አላስፈላጊ ማስታወቂያዎችን ማጥፋት እና ንጹህ እና ከዝርክርክ ነጻ በሆነ ተሞክሮ መደሰት ይችላሉ። በተጨማሪም፣ በዋናነት Echo Show 8ን እንደ ዲጂታል ፎቶ ፍሬም ለመጠቀም የምትፈልጉ ከሆነ፣ Amazon ለተጨማሪ $8 Echo Show 10 Photos Edition የተባለ ልዩ እትም ያቀርባል።
በአጠቃላይ፣ የሦስተኛው ትውልድ ኢኮ ሾው 8 ጠቃሚ ማሻሻያ ነው፣ በተለይ ወደ ዘመናዊ ቤቶች ዓለም ለመግባት ለሚፈልጉ ወይም ያሉትን አወቃቀሮችን ለማስፋት። በላቁ ዘመናዊ የቤት ችሎታዎች፣ በተሻሻለ የድምፅ ጥራት እና በተሻሻለ የተጠቃሚ በይነገጽ፣ ለዋጋ ነጥቡ በጣም ጥሩ ዋጋ ይሰጣል። የቴክኖሎጂ አድናቂም ሆንክ ተራ ተጠቃሚ፣ አዲሱ ኢኮ ሾው 8 በተለዋዋጭነቱ እና በአፈፃፀሙ እንደሚደነቅ እርግጠኛ ነው።
በየጥ
1. መግብሮችን በአሮጌው Echo Show 8 ላይ መጠቀም እችላለሁ?
አዎ፣ መግብሮች በሁለተኛው-ትውልድ Echo Show 8 ላይም ይገኛሉ።
2. አዲሱ Echo Show 8 ምን ዘመናዊ የቤት ፕሮቶኮሎችን ይደግፋል?
አዲሱ ኢኮ ሾው 8 እንደ የዚግቤ መገናኛ እና የ Thread ድንበር ራውተር ሆኖ ይሰራል፣ከጉዳይ መቆጣጠሪያ እና የእግረኛ መንገድ ማዕከል በተጨማሪ።
3. የድምፅ ጥራት ከቀደምት ሞዴሎች ጋር ሲነጻጸር እንዴት ነው?
የሶስተኛው ትውልድ ኢኮ ሾው 8 እንደገና የተነደፈ የድምፅ ማጉያ ስርዓት እና የቦታ ኦዲዮን ያሳያል ፣ ይህም የድምፅ ጥራት በከፍተኛ ሁኔታ የተሻሻለ ነው።
4. በEcho Show 8 ላይ ማሳወቂያዎችን እና ጥቆማዎችን ማበጀት እችላለሁ?
አዎ፣ አላስፈላጊ ማሳወቂያዎችን እና የአስተያየት ጥቆማዎችን ለማጥፋት መሳሪያውን ግላዊነት ማላበስ፣ ንፁህ እና ከዝርክርክ ነጻ የሆነ የተጠቃሚ ተሞክሮ መፍጠር ይችላሉ።
5. በተለይ ፎቶዎችን ለማሳየት የEcho Show 8 ስሪት አለ?
አዎ፣ አማዞን ለተሻለ የፎቶ ፍሬም ተሞክሮ የተመቻቸ Echo Show 8 Photos Edition የተባለ ልዩ ስሪት ያቀርባል።