ፊት ለፊት ያለው ቀን ሮኪ በSteam ላይ ከአገልጋይ እና የአፈጻጸም ጉዳዮች ጋር ማስጀመር

በእንፋሎት ላይ ያለው ቀን በፊት በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው ተጨዋቾች የተለያዩ የአገልጋይ እና የአፈጻጸም ችግሮች ሲያጋጥሟቸው ተስፋ ቆርጠዋል። ብዙ ተጠቃሚዎች የጨዋታውን የእንፋሎት ገጽ በአሉታዊ ግምገማዎች አጥለቅልቀዋል፣ ይህም ጨዋታው እንደ ክፍት-ዓለም MMO መሰየሙ የተሰማውን ብስጭት በመግለጽ በእውነቱ የበለጠ የማስወጫ ተኳሽ ነው።
ብዙ ተጫዋቾች በካርታው ውስጥ እንደወደቁ ገጸ-ባህሪያት እና ከመጠን በላይ በተጫኑ አገልጋዮች ምክንያት ጨዋታውን ለመጀመር አለመቻልን የመሳሰሉ ጉዳዮችን ሪፖርት አድርገዋል። የአገልጋይ ከመጠን በላይ መጫን በገንቢው FNTASTIC እውቅና ተሰጥቶታል፣ እሱም የሰሜን አሜሪካ አገልጋዮች በጣም በፍጥነት እንደሚሞሉ አምኗል።
ሆኖም ተጨዋቾች የተበሳጩት የአገልጋይ ችግሮች ብቻ አይደሉም። አንዳንድ ተጠቃሚዎች በጨዋታው ውስጥ ያሉት ዞምቢዎች ምንም እንኳን ማእከላዊ ገጽታ ቢሆኑም ከዞምቢዎች ጨዋታ የሚጠበቀው አስጊ ሁኔታ እንደሌላቸው ጠቁመዋል። ይህ ለተጫዋቾች የጨዋታ ልምድን የበለጠ ያዳክማል።
ምናልባት በጣም የሚያሳስበው ገንቢው ለአሉታዊ ግብረመልስ የሚሰጠው ምላሽ ነው። ኦፊሴላዊው The Day before Discord አገልጋይ በውጤታማነት ማስተዳደር ባለመቻላቸው ከአቅም በላይ በሆነ መርዛማነት ምክንያት የውይይት ጣቢያዎችን ለጊዜው ቆልፏል። ይህ ውሳኔ ነገሮች እንዲረጋጉ ጊዜ ለመስጠት እና የሳንካ ሪፖርቶችን በቀጥታ ለልማቱ ቡድን ለማድረስ ተወስኗል። አወያዮቹ ዋና ዋና ስህተቶችን መፍታት እና ወሳኝ ጥገናዎችን ማድረግ ተቀዳሚ ተጒጒጒናቸው እንደሆነ ይገልጻሉ፣ እና አንድ ጠጋኝ አስቀድሞ በመሰራት ላይ ነው።
IGN አስተያየት እንዲሰጥ FNTASTICን አግኝቶአል፣ እና ተጫዋቾች በቀድሞው ቀን ተጨማሪ ማሻሻያዎችን እና ማሻሻያዎችን በጉጉት እየጠበቁ ናቸው። ምንም እንኳን ድንጋያማ ጅምር ቢሆንም፣ ቁርጠኛ ተጫዋቾች ገንቢው ችግሮቹን እንደሚፈታ እና የጨዋታውን እውነተኛ አቅም እንደሚያቀርብ ተስፋ አላቸው።
የ IGN ዘጋቢ ቴይለርን በትዊተር @TayNixster ላይ ይከተሉ በ The Day before ቀጣይ እድገት እና ወደፊት ማሻሻያዎችን ለማግኘት።