ተጫዋቾች የአገልጋይ ጉዳዮችን ሲተቹ ከመውጣቱ በፊት በነበረው ቀን ውዝግብ ዙሪያ ነው።

እንደ MMO የተሰየመ ክፍት-ዓለም ጨዋታ፣ ከቀኑ በፊት፣ በቅርብ ጊዜ በSteam ላይ በቅድመ መዳረሻ ስራውን ጀምሯል። ሆኖም ተጫዋቾቹ በተለያዩ የአገልጋይ እና የአፈጻጸም ችግሮች የተሰማቸውን ቅሬታ እና ብስጭት ስለሚገልጹ የጨዋታው መለቀቅ ቀላል አልነበረም። አሉታዊ ግምገማዎች የጨዋታውን የእንፋሎት ገጽ አጥለቅልቀውታል፣ተጨዋቾች የእሱን እውነተኛ ዘውግ በመጠራጠር።
በተጠቃሚ ግምገማ መሰረት ጨዋታው ቃል ከተገባው ክፍት አለም ልምድ ይልቅ የማስወጣት ተኳሽ ይመስላል። ተጫዋቾቹ ከመክፈቻው ትዕይንት በኋላ ወዲያውኑ በካርታው ውስጥ የሚወድቁ ገጸ-ባህሪያት ያሉ ብዙ ሳንካዎች እና ጉድለቶች አጋጥሟቸዋል። ሌላው ቀርቶ አንድ ባልደረባ ይህን አሳፋሪ ስህተት የሚያሳይ ቪዲዮ ሰቅሏል፣ ይህም ለጨዋታው ችግሮች ተጨማሪ ነው።
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ የአገልጋይ ችግሮች ችግሮቹን አባብሰዋል። ብዙ ተጫዋቾች ብስጭታቸውን በመስመር ላይ አውጥተዋል፣ ከልክ በላይ በተጫኑ አገልጋዮች ጨዋታውን እንኳን ማግኘት አልቻሉም። የጨዋታው ገንቢ FNTASTIC የአገልጋዩ መጫኑን አምኗል ነገርግን ተጫዋቾቹ በፍጥነት እየሞሉ ቢሆንም አገልጋዮቹ እየሰሩ መሆናቸውን አረጋግጧል።
ከቴክኒካል ችግሮቹ ባሻገር፣ ተጫዋቾች ስለጎደለው የዞምቢ ልምድ ስጋቶችን አንስተዋል። ምንም እንኳን የዞምቢዎች ጨዋታ ቢሆንም፣ ያልሞቱ ሰዎች ከማስፈራራት የራቁ ይመስላሉ፣ ይህም የጨዋታውን አጠቃላይ ጥምቀት ይቀንሳል።
ትችት አዘጋጆቹን ከአቅሟ በላይ አድርጓቸዋል በዚህም በአብዛኛዎቹ ይፋዊው The Day before Discord ውስጥ ውይይትን ለመቆለፍ ተገደዱ። ከፍተኛ የመርዛማነት ደረጃ እና ቀጣይነት ያለው ልከኝነት የሳንካ ሪፖርት ማድረግን እና ዋና ዋና ችግሮችን ለመፍታት እንቅፋት ሆኗል። መጪው ፕላስተር በሂደት ላይ ነው፣ ነገር ግን የጨዋታውን ዝና የሚያድን ከሆነ ወደፊት የሚታይ ይሆናል።
IGN አስተያየት እንዲሰጥ ወደ FNTASTIC አነጋግሯል፣ ነገር ግን ይህ ዘገባ እስከተጠናቀረበት ድረስ ምንም ምላሽ አልተገኘም።
በማጠቃለያው በእንፋሎት ላይ ከመለቀቁ በፊት ያለው ቀን ጉልህ በሆነ የአገልጋይ እና የአፈጻጸም ችግሮች ተበላሽቷል፣ ይህም ወደ አሉታዊ የተጫዋቾች ግምገማዎች እየመራ ነው። የጨዋታው እውነተኛ ዘውግ ጥያቄ ውስጥ ገብቷል፣ አንዳንድ ተጫዋቾች ከክፍት አለም ኤምኤምኦ ይልቅ የማስወጫ ተኳሽ ብለው ሰይመውታል። FNTASTIC በኦፊሴላዊው የ Discord አገልጋይ ውስጥ የውይይት ቻናሎች ጊዜያዊ መዘጋትን በማነሳሳት ከፍተኛውን ትችት እና መርዛማነት ለመቆጣጠር ችግሮች እያጋጠሙት ነው።