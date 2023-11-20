አዲስ ቀለም ከዘላቂ አማራጭ ጋር የቀለም ኢንዱስትሪን አብዮት።

የተትረፈረፈ እና ብዙ ጊዜ የሚጣለው የእንጨት ቆሻሻ የቀለም ኢንዱስትሪውን አብዮት ለመፍጠር የማይታሰብ ጀግና ሆኗል። በላስ ቬጋስ የሚገኘው የጀማሪ ኩባንያ ኔቸር ኮቲንግስ ከቅሪተ አካል ነዳጆች ለሚመነጩ ባህላዊ ቀለሞች እና ቀለሞች ዘላቂ አማራጭ ባዮብላክ የተባለ አዲስ ምርት አዘጋጅቷል። ይህ የፈጠራ ቀለም ካርቦን-አሉታዊ ብቻ ሳይሆን ከመርዛማ ኬሚካሎች እና ካርሲኖጂንስ የጸዳ ነው.
ከBioBlack በስተጀርባ ያለው ሂደት ቀላል ሆኖም ተፅዕኖ ያለው ነው። በዩኤስ ውስጥ ብቻ በየዓመቱ 55 ሚሊዮን ቶን የሚያስገርም የእንጨት ቆሻሻ ይቃጠላል እና ጎጂ ካርቦን ዳይኦክሳይድን ወደ ከባቢ አየር ይለቃል። ይሁን እንጂ የተፈጥሮ ሽፋን ይህንን ቆሻሻ ከኦክስጅን ነፃ በሆነ አካባቢ ውስጥ በማሞቅ ይጠቀማል. ውጤቱም ካርቦን ዳይኦክሳይድን የሚይዝ እና የሚያከማች ጥቁር ቀለም ነው, ይህም ከምርቱ ጋር የተያያዘውን የካርበን መጠን በትክክል ይቀንሳል.
ፖሊአሮማቲክ ሃይድሮካርቦኖች (PAHs) እና ሄቪ ሜታል ብክለቶች ከያዙት ከተለመዱት የካርበን ጥቁር ቀለሞች በተለየ ባዮብላክ ንፁህ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ነው። ለተለያዩ አፕሊኬሽኖች ተስማሚ ምርጫ በማድረግ በሰራተኞች ወይም በተጠቃሚዎች ላይ የጤና አደጋዎችን አያስከትልም። ከጨርቃ ጨርቅ እና ከማሸጊያ እስከ መዋቢያዎች እና ቀለሞች፣ ባዮብላክ በቀለም አለም ውስጥ ገደብ የለሽ እድሎችን ይሰጣል።
የ BioBlack ቁልፍ ጥቅሞች አንዱ ተመጣጣኝ ዋጋ ነው. ተፈጥሮ ሽፋን BioBlack ከባህላዊ የካርበን ጥቁር ቀለም ጋር በተመጣጣኝ ዋጋ መሸጡን ያረጋግጣል፣ ይህም ወጪን እና አፈጻጸምን ሳይጎዳ ዘላቂ አሰራርን መከተል ለሚፈልጉ ንግዶች ማራኪ አማራጭ ያደርገዋል።
ነገር ግን፣ ባዮብላክን በስፋት በመቀበል ላይ ተግዳሮቶች ይቀራሉ። እንደ ዲንም ምርት ያሉ አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ከተለመዱት ቀለሞች ጋር ሲነፃፀሩ የኃይለኛነት እጥረት ስላላቸው ወደ ባዮብላክ ለመቀየር ሲያቅማሙ ቆይተዋል። በተጨማሪም፣ በአንዳንድ አምራቾች ከሚጠቀሙት ልዩ የሽፋን ሂደት ጋር የተገናኘው ከፍተኛ ዋጋ የተወሰኑ ብራንዶች ባዮብላክን ወደ ምርቶቻቸው እንዳያካትቱ አድርጓል። ነገር ግን፣ ቴክኖሎጂ እየተሻሻለ ሲመጣ እና ፍላጎት እያደገ ሲሄድ፣ ተፈጥሮ ሽፋን እነዚህን ስጋቶች ለመፍታት እና የባዮብላክን ተቀባይነት የበለጠ ለማስፋት ያለመ ነው።
ባዮብላክ በሚያስደንቅ የካርቦን-አሉታዊ ባህሪያቱ እና ጎጂ ኬሚካሎችን በማስወገድ ለቀለም ኢንዱስትሪ ተስፋ ሰጭ እና ዘላቂ አማራጭ ይሰጣል። የተፈጥሮ ሽፋን የእንጨት ቆሻሻን ኃይል በመጠቀም በቅሪተ አካል ነዳጆች ላይ ያለውን ጥገኝነት በመቀነስ እና የወደፊቱን አረንጓዴ ለማሳደግ ትልቅ እርምጃ ወስዷል።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
1. BioBlack ምንድን ነው?
ባዮብላክ ከቅሪተ አካል ነዳጆች የተገኙ ባህላዊ ቀለሞችን የሚተካ በኔቸር ኮቲንግስ የተሰራ ዘላቂ ቀለም ነው። ካርቦን-አሉታዊ ነው፣ ከመርዛማ ኬሚካሎች የጸዳ እና ለመጠቀም ደህንነቱ የተጠበቀ ነው።
2. BioBlack እንዴት ነው የተሰራው?
ባዮብላክ የተፈጠረው ከኦክስጅን ነፃ በሆነ አካባቢ የእንጨት ቆሻሻን በማሞቅ ነው። ይህ ሂደት ካርቦን ዳይኦክሳይድን ይይዛል እና ያከማቻል, ከምርቱ ጋር የተያያዘውን የካርበን መጠን ይቀንሳል.
3. BioBlackን መጠቀም ምን ጥቅሞች አሉት?
ባዮብላክ የካርቦን-አሉታዊ ባህሪያቱን፣ የጎጂ ኬሚካሎች አለመኖርን እና ከተለመዱ ቀለሞች ጋር ሲወዳደር ተወዳዳሪ ዋጋን ጨምሮ በርካታ ጥቅሞችን ይሰጣል።
4. BioBlack በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ጥቅም ላይ ሊውል ይችላል?
አዎ፣ ባዮብላክ ጨርቃጨርቅ፣ ማሸጊያ፣ መዋቢያዎች እና ቀለሞችን ጨምሮ በተለያዩ ኢንዱስትሪዎች ውስጥ ሊያገለግል ይችላል።
5. BioBlackን በመቀበል ረገድ ተግዳሮቶች አሉ?
አንዳንድ ኢንዱስትሪዎች ከተለመዱት ቀለሞች ጋር ሲነፃፀሩ ስለ ባዮብላክ ጥንካሬ ስጋታቸውን ገልጸዋል. በተጨማሪም፣ በአንዳንድ አምራቾች ጥቅም ላይ የዋለው ልዩ የሽፋን ሂደት ለከፍተኛ ዋጋዎች አስተዋፅዖ አድርጓል፣ ይህም የተወሰኑ ብራንዶች ባዮብላክን እንዳያካትቱ ሊያደርጋቸው ይችላል። ሆኖም፣ ቀጣይነት ያለው እድገቶች እነዚህን ተግዳሮቶች ለመፍታት ያለመ ነው።