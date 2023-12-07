የ10 ምርጥ 2023 ጨዋታዎች፡ አንድ አመት የፈጠራ እና አስገራሚ ነገሮች

ይህ አመት ለቪዲዮ ጌም ኢንደስትሪ የሮለርኮስተር ግልቢያ ነው፣ ከድህረ ወረርሽኙ ችግሮች እና የኢንዱስትሪ ለውጦች በአለም ዙሪያ ያሉ የጨዋታ ዲዛይነሮችን ይነካሉ። ነገር ግን፣ በሁሉም ትርምስ መካከል፣ 2023 ለቪዲዮ ጨዋታዎች አስደናቂ ዓመት እንደሆነ ተረጋግጧል። በዚህ አመት የተለቀቁት ጨዋታዎች ከዚህ በፊት ታይተው የማያውቁ የቴክኖሎጂ እድገቶችን እና ማራኪ ታሪኮችን በማሳየታቸው ለተጫዋቾች ከምንጊዜውም ምርጥ አመታት አንዱ አድርገውታል።
10. Diablo IV፡ የልህቀት ማጣራት።
ዲያብሎ አራተኛ ለተጫዋቾች እጅግ አስፈላጊ የሆነውን የዲያብሎ ልምድን በመስጠት የታዋቂውን የወህኒ ቤት ፍራንቻይዝ ውርስ ይቀጥላል። ከጨለማው፣ ከከባቢ አየር አለም እና ከአይዞሜትሪክ እይታ ጋር፣ Diablo IV ለተከታታይ የተሞከረ እና እውነተኛ ቀመር ታማኝ ሆኖ ይቆያል። ሆኖም፣ Diablo IV የሚያበራው በጨዋታ ጨዋታ ውስጥ ያሉ ማሻሻያዎች ናቸው። የውጊያ ስርዓቱ ከመቼውም ጊዜ በበለጠ ጥልቅ ነው፣ ተጫዋቾችን እንዲሞክሩ እና አዳዲስ ስልቶችን እንዲያገኙ ያበረታታል። Diablo IVን በመጫወት ያለው ደስታ ከጓደኞች ጋር ሲጋራ ይጨምራል ፣ ይህም እጅግ በጣም ጥሩ ባለብዙ ተጫዋች ተሞክሮ ያደርገዋል።
9. Hi-Fi Rush: ደስ የሚል አስገራሚ
Hi-Fi Rush በሚያስገርም ሁኔታ የጨዋታውን ዓለም በማዕበል ያዘ። ከመጀመራቸው ዓመታት በፊት ከሚታወጁት አብዛኞቹ ጨዋታዎች በተለየ፣ Hi-Fi Rush ከየትም ወጥቶ ታየ፣ ይህም ተጫዋቾችን በልዩ ዘይቤው እና ሱስ የሚያስይዝ ምት-ድርጊት አጨዋወትን ይስባል። የጨዋታው ማጀቢያ ከፈሳሽ እነማዎች እና ከሴል-ሼድ ጥበቡ ጋር ተዳምሮ ለተጫዋቾች መሳጭ የፍሰት ሁኔታ ይፈጥራል። ከአመቱ ምርጥ አርእስቶች መካከል ጎልቶ የሚታይ መንፈስ የሚያድስ እና ተደራሽ የሆነ ጨዋታ ነው።
8. Final Fantasy XVI: ፍራንቼዝ እንደገና መወሰን
በደማቅ እንቅስቃሴ፣ Square Enix ከFinal Fantasy XVI ጋር የተለየ አካሄድ ወሰደ፣ ከባህላዊ ፓርቲ-ተኮር ቅንብር ይልቅ ነጠላ-ቁምፊ የድርጊት ፍልሚያ ስርዓትን መርጧል። በደጋፊዎች የመጀመሪያ ጥርጣሬ ቢኖርም የጨዋታው የውጊያ መካኒኮች አሳማኝ እና በጣም ሊበጁ የሚችሉ ሆነዋል። Final Fantasy XVI ፈጠራ እና አደጋን መውሰድ ወደ ስኬት ሊያመራ እንደሚችል ያረጋግጣል፣ ይህም ሁለቱንም የቀድሞ ደጋፊዎችን እና አዳዲስ ተጫዋቾችን ያስደስታል።
እነዚህ ሶስት ጨዋታዎች 2023 የሚያቀርበውን ምርጡን ቢያሳዩም፣ የታወቁ ጨዋታዎች ዝርዝር ይቀጥላል። ከኢንዲ እንቁዎች እስከ ብሎክበስተር ሂት ድረስ፣ በዚህ አመት ለተጫዋቾች የሚመረጡት በርካታ አስደናቂ የማዕረግ ስሞችን ሰጥቷል። የቪዲዮ ጨዋታ ማስተካከያዎችም ስኬት አግኝተዋል፣ በመጨረሻም የሚገባቸውን እውቅና አግኝተዋል።
አመቱ ሊያበቃ ሲል፣የቪዲዮ ጌም ኢንዱስትሪው እየተሻሻለ እና ድንበር እየገፋ እንደቀጠለ ግልጽ ነው። እ.ኤ.አ. በ2023 ያጋጠሙት የቴክኖሎጂ መዝለሎች እና ማራኪ ታሪኮች ለወደፊት የጨዋታ ልቀቶች ከፍተኛ ደረጃ አዘጋጅተዋል። የወህኒ ቤት-መሳበብ፣ ሪትም-ድርጊት ወይም አስደናቂ RPG ጀብዱዎች ቢመርጡ በዚህ ዓመት ለእያንዳንዱ ተጫዋች የሆነ ነገር ነበረው።
የ2023 ጨዋታዎችን ይፋዊ ደረጃ በጉጉት ስንጠብቅ እና ይህን አመት በእውነት ልዩ ያደረገውን ስናሰላስል፣ አንድ ነገር እርግጠኛ ነው፡ 2023 ለቀጣይ አመታት በተጫዋቾች የሚታወሱ የፈጠራ እና አስገራሚ ነገሮች አመት ነበር።