ዓመቱን በሙሉ የቦርድ ጨዋታዎችን ለመግዛት ምርጥ ጊዜዎች

የቦርድ ጨዋታ አድናቂ ከሆንክ በሚወዷቸው ጨዋታዎች ላይ ምርጥ ቅናሾችን የማግኘትን ስሜት ታውቃለህ። ጥቁር ዓርብ እና ሳይበር ሰኞ በተቀነሰ የቦርድ ጨዋታ አቅርቦታቸው የሚታወቁ ሲሆኑ፣ በዓመቱ ውስጥ ሊታሰቡ የሚገቡ ሌሎች ጊዜያት አሉ። በቦርድ ጨዋታዎች ላይ ጥሩ ቁጠባዎችን ለማግኘት አንዳንድ አማራጭ ጊዜዎች እዚህ አሉ።
የ Amazon Prime Day
የቦርድ ጨዋታ ስምምነቶችን እያደኑ ከሆነ Amazon Prime Day በእርስዎ የቀን መቁጠሪያ ላይ ምልክት ሊደረግበት የሚገባ ክስተት ነው። ይህ አመታዊ ሽያጭ በተለምዶ በሰኔ ወይም በጁላይ ይካሄዳል እና ለጠቅላይ አባላት ብቻ ነው። ሌሎች ቸርቻሪዎች ተቀናቃኝ ስምምነቶችን ሊያቀርቡ ቢችሉም፣ Amazon ሰፋ ያለ ቅናሽ የተደረገባቸውን ጨዋታዎች ለማግኘት የእርስዎ ምርጥ ምርጫ ነው። ሊገዙዋቸው የሚፈልጓቸውን የቦርድ ጨዋታዎች ዝርዝር ማውጣት ያስቡበት እና ይህን ክስተት በአግባቡ ለመጠቀም በጀት ያዘጋጁ። እንዲሁም የዋጋ መለዋወጥን ለመከታተል እና በፕራይም ቀን መግዛት የተሻለ እንደሆነ ወይም ለጥቁር አርብ መጠበቅ እንደሆነ ለመወሰን እንደ ግመል ግመል ያሉ መሳሪያዎችን መጠቀም ይችላሉ።
የጥቅምት ጠቅላይ ቀን
አማዞን በጥቅምት ወር ሁለተኛ የፕራይም ቀንን ይይዛል። በመጀመሪያው የፕራይም ቀን ያመለጡዋቸው የቦርድ ጨዋታዎች መኖራቸውን ለማረጋገጥ ጥሩ አጋጣሚ ነው። በተጨማሪም፣ በጥቁር አርብ መስዋዕቶች ላይ ሹልክ የማግኘት እድል ነው።
የችርቻሮ ሽያጭ
የቦርድ ጨዋታዎች ዓመቱን ሙሉ በተለያዩ ቸርቻሪዎች በሽያጭ ላይ ሊገኙ ይችላሉ። Amazon በቦርድ ጨዋታዎች ላይ የዘፈቀደ ቅናሾችን በተደጋጋሚ ያቀርባል፣ ስለዚህ ዋጋቸውን መከታተል ብልህነት ነው። እንደ Target፣ GameStop፣ Walmart እና Barnes እና Noble ያሉ ሌሎች መደብሮች ብዙውን ጊዜ ከአማዞን የቦርድ ጨዋታ ስምምነቶች ጋር ይጣጣማሉ ወይም ይወዳደራሉ። IGN Deals በትዊተር ላይ በመከተል ወይም የእነርሱን ምርጥ የቦርድ ጨዋታ ስምምነቶች በመደበኛነት በማጣራት በምርጥ የቦርድ ጨዋታ ስምምነቶች ላይ እንደተዘመኑ ይቆዩ።
አስቀድመህ ማቀድ፣ የምኞት ዝርዝር ማውጣት እና በተለያዩ ቸርቻሪዎች ዋጋዎችን ማወዳደር አስታውስ። የቦርድ ጨዋታዎች በሽያጭ ክስተቶች ጊዜ በፍጥነት ሊሸጡ ይችላሉ፣ ስለዚህ ግዢ ከመፈጸምዎ በፊት ምርጡን ስምምነት ማግኘቱን ያረጋግጡ። መልካም ጨዋታ!
ምንጮች፡ IGN (URL: ign.com)
በየጥ
1. የቦርድ ጨዋታ ስምምነቶችን ማግኘት የምችልባቸው ሌሎች የሽያጭ ዝግጅቶች አሉ?
አዎ፣ ከጥቁር ዓርብ እና ሳይበር ሰኞ በስተቀር፣ በአማዞን ፕራይም ቀን እና በጥቅምት ፕራይም ቀን የቦርድ ጨዋታዎች ላይ ቅናሾችን ማግኘት ይችላሉ።
2. የጠቅላይ ቀን ስምምነቶችን ለማግኘት የአማዞን ፕራይም አባል መሆን አለብኝ?
አዎ፣ Amazon Prime Day ለጠቅላይ አባላት ብቻ ነው።
3. በዓመቱ ውስጥ ብዙውን ጊዜ የቦርድ ጨዋታዎችን የሚሸጡት የትኞቹ ቸርቻሪዎች ናቸው?
እንደ Amazon፣ Target፣ GameStop፣ Walmart እና Barnes እና Noble ያሉ ቸርቻሪዎች የቦርድ ጨዋታ ስምምነቶችን በተደጋጋሚ ያቀርባሉ።
4. በአማዞን ላይ ያለውን የዋጋ መለዋወጥ እንዴት መከታተል እችላለሁ?
ለአማዞን ምርቶች የዋጋ ታሪክ ገበታዎችን የሚያቀርበውን እንደ ግመል ካሚል ያሉ መሳሪያዎችን መጠቀም ይችላሉ, ይህም ለመግዛት በጣም ጥሩውን ጊዜ ለመወሰን ይረዳዎታል.
5. በቅርብ የቦርድ ጨዋታ ስምምነቶች ላይ እንዴት እንደተዘመኑ መቆየት እችላለሁ?
የ IGN ቅናሾችን በትዊተር መከታተል ወይም ለቅርብ ጊዜ ዝመናዎች የእነርሱን ምርጥ የቦርድ ጨዋታ ስምምነቶች ማጠቃለያ ማረጋገጥ ትችላለህ።