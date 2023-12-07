የሳም ክለብ በታህሳስ መጋገሪያ ላይ ትልቅ ቁጠባዎችን ያቀርባል

የሳም ክለብ በአስደናቂው በታኅሣሥ ቅጽበታዊ ቁጠባዎችዎ ሁሉንም የበዓል መጋገር ፍላጎቶችዎን ይሸፍኑዎታል። እንደ ኩኪዎች፣ ቡኒዎች እና ኩባያ ኬኮች ባሉ አስፈላጊ ነገሮች ላይ ቅናሾችን ማግኘት ብቻ ሳይሆን ከ$10 በታች የሆኑ ብዙ ሌሎች የምግብ እቃዎችም አሉ። በጠባብ በጀት ላይ ከሆንክ፣ የሳም ክለብ ለማመን የሚከብድ ቅናሾች የሚሄዱበት ቦታ ነው።
ጠዋትዎን በFrosted Mini Wheats በአንድ ሰሃን ወዲያውኑ ይጀምሩ። ይህ ለመብላት የተዘጋጀ የእህል እህል በጥሩ ሁኔታ የታጨቀ እና ባለ 55 አውንስ ሳጥን ውስጥ በሁለት ቦርሳዎች ውስጥ ይመጣል። የሚወዱትን ወተት ይጨምሩ እና ገንቢ እና ጣፋጭ ቁርስ ይደሰቱ።
ለቡና አፍቃሪዎች የሳም ክለብ ፎልጀርስ ክላሲክ ጥብስ Ground ቡና ያቀርባል። ይህ ባለ 43.5 አውንስ ጣሳ መካከለኛ ጥብስ ቡና የበለፀገ፣ ለስላሳ ጣዕም አለው። ከተለያዩ ቡና ሰሪዎች ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ስለዚህ ማንሳት በሚፈልጉበት ጊዜ ትኩስ ስኒ ማፍላት ይችላሉ።
ጣፋጭ ጥርስ ካለህ፣የበረዶ ብራውን ስኳር ቀረፋ ፖፕ-ታርትስ እንዳያመልጥህ። ይህ ስምምነት የሚተገበረው በታዋቂው Frosted Brown Sugar ቀረፋ ጣዕም ላይ ብቻ ነው። ሣጥኑ ለፈጣን ቁርስ ወይም በጉዞ ላይ ለሚሆኑ መክሰስ ተስማሚ የሆኑ 48 የቶስተር መጋገሪያዎችን ይዟል።
የማብሰያ ስፕሬይ ለማንኛውም ኩሽና የግድ አስፈላጊ ነው፣ እና የሳም ክለብ በፓም ኦሪጅናል ማብሰያ ስፕሬይ ሸፍኖዎታል። ይህ ፓኬጅ ሁለት ባለ 12-ኦውንስ ጣሳዎች የማይጣበቅ፣ ከስብ ነፃ የሆነ የምግብ ዘይት የሚረጭ ያካትታል። እንቁላሎችን ለመጥበስ፣በኩሽና ውስጥ ያሉትን ንጥረ ነገሮች ለመጨመር እና ለሌሎችም ተስማሚ ነው።
በኩሽና ውስጥ በቼክስ ራይስ፣ ስንዴ እና በቆሎ እህል ፈጠራን ይፍጠሩ። ይህ ጥቅል ሶስት ዓይነት የቼክስ ጥራጥሬዎችን ያካትታል, ይህም የሚወዱትን ለመምረጥ አማራጭ ይሰጥዎታል. ለቁርስ ይጠቀሙባቸው ወይም የሚጣፍጥ ኦሪጅናል የቼክስ ፓርቲ ድብልቅ ይፍጠሩ።
ከግሉተን-ነጻ ለሆኑ፣ ሳም ክለብ ክራንችማስተር ባለ 5-ዘር ባለ ብዙ እህል ክራከር ያቀርባል። እነዚህ የተመሰከረላቸው ከግሉተን-ነጻ ብስኩቶች ከወይራ ዘይት፣ ሰሊጥ፣ አማራንት፣ ተልባ፣ ቺያ እና ኪኖዋ ጋር ተቀላቅለዋል። እነሱ በቆዩ-ትኩስ ቦርሳዎች ውስጥ ይመጣሉ እና ለበዓል አይብ ሰሌዳዎች ተስማሚ ናቸው።
ሊቋቋሙት በማይችሉት የ Nutella Hazelnut Spread ውስጥ ይግቡ። ይህ እሽግ ሁለት ባለ 26.5-ኦውንስ ማሰሮዎች ከኮኮዋ ጋር የተዘረጋ ክሬም ያለው hazelnut ያካትታል። ዕድሎች በ Nutella ፣ ከቂጣ የገና ዛፎች እስከ ኩኪስ እና የቺዝ ኬክ ድረስ ማለቂያ የላቸውም።
ስብሰባ ለማቀድ እያሰቡ ከሆነ ወይም በቀላሉ መክሰስ ከወደዱ የኬሎግ ክለብ ክራከርስ መክሰስ በጣም ጥሩ ምርጫ ነው። ይህ ፓኬጅ 24 ፓኮች ኦሪጅናል፣ የተበጣጠሰ የቅቤ ብስኩቶችን ይዟል። በቻርቼሪ ሰሌዳዎች፣ ሾርባዎች እና ዳይፕስ ለማገልገል ፍጹም ናቸው።
በPilsbury Chocolate Chip Cookie Dough Tub ስራ በበዛበት የበዓል ሰሞን ጊዜ ይቆጥቡ። ይህ ሊጥ ገንዳ 76 ቸኮሌት ቺፕ ኩኪዎችን ያዘጋጃል, ይህም ሌሎች ኩኪዎችን ከባዶ በመስራት ላይ እንዲያተኩሩ ያስችልዎታል.
ለቀላል እና ጣፋጭ የስኳር ኩኪዎች፣ የቤቲ ክሮከር ስኳር ኩኪ ድብልቅ የግድ አስፈላጊ ነው። በቀላሉ ዱቄት፣ የተቀላቀለ ቅቤ እና እንቁላል ወደ ድብልቅው ውስጥ ይጨምሩ እና በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍጹም ኩኪዎች ይኖሩዎታል። ድብልቁ ከአምስት ቦርሳዎች ጋር ይመጣል.
ከቤቲ ክሮከር ኸርሼይ የሶስትዮሽ ቸኮሌት ፉጅ ቡኒ ድብልቅ ጋር የበለጸጉ እና ብስባሽ ቡኒዎችን ይለማመዱ። ይህ ድብልቅ የቸኮሌት ቺፕስ፣ የቸኮሌት ቁርጥራጭ እና ጥቁር የደች ኮኮዋ ያካትታል፣ ይህም በእውነት የሚደሰት ህክምና ይሰጥዎታል።
የዝግታ ማብሰያ ኮክቴሎች ቋሊማ አድናቂ ከሆኑ የ Hillshire Farm Litl Smokies ያጨሱ ሶሳዎች የግድ መግዛት አለባቸው። ይህ ፓኬጅ 48 አውንስ ጥቃቅን የተጨሱ ቋሊማዎችን ያካትታል፣ ለበዓል ስብሰባዎች ፍጹም።
Bisquick Original Pancake እና Bking Mix ሁለገብ የጓዳ ቋት ነው። ይህ ባለ 96-ኦውንስ ጥቅል ፓንኬኮች፣ ፓይ ክራስት፣ ቋሊማ ኳሶች እና ሌሎችንም ለመሥራት ሊያገለግል ይችላል። በቢስኪኪ በኩሽና ውስጥ ፈጠራን ይፍጠሩ.
በመጨረሻ ፣ የሊፕቶን ሽንኩርት የምግብ አዘገጃጀት ሾርባ እና ዲፕ ድብልቅን አይርሱ ። በዚህ ድብልቅ፣ የሚጣፍጥ የፓርቲ ዲፕስ መፍጠር፣ በርገር ማጣፈጫዎችን መፍጠር እና እንደ ድስት ጥብስ እና ዶሮ ባሉ የማብሰያ ምግቦች ላይ ጣዕም ማከል ይችላሉ።
ከእነዚህ አስደናቂ ቁጠባዎች ለመጠቀም እና ሁሉንም የበዓል መጋገር አስፈላጊ ነገሮችን ለማከማቸት ዛሬ ወደ ሳም ክለብ ይሂዱ። እነዚህ አስደናቂ ቅናሾች እንዳያመልጥዎት!