2023፡ የማይረሱ RPGዎች ዓመት

ማጠቃለያ፡ እ.ኤ.አ. 2023 በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጫዋቾችን የማረኩ በርካታ አስገራሚ RPGዎች ተለቀዋል። ከጠፈር ፍለጋ እስከ አጋንንታዊ ውጊያዎች እና ናፍቆት ጀብዱዎች፣ እነዚህ ጨዋታዎች ለሁሉም አይነት ተጫዋቾች ልዩ ልምዶችን አቅርበዋል።
ስታርፊልድ፡ በከዋክብት በኩል የሚደረግ ጉዞ
በጉጉት ሲጠበቅ የነበረው የቤቴስዳ ጨዋታ ስታርፊልድ ተጫዋቾችን በጠፈር ላይ ሰፊ ጀብዱ ወስዷል። አንዳንድ የተደባለቁ አስተያየቶች ቢኖሩም ጨዋታው የፍቅር የጉልበት ሥራ መሆኑ የማይካድ ነበር። ለሳይ-ፋይ እና ማራኪ የታሪክ መስመር ባለው ክብር፣ ስታርፊልድ ደጋፊዎች በጉጉት ሲጠብቁት የነበረውን ልዩ ተሞክሮ አቅርቧል።
Diablo IV፡ ወደ ተከታታዩ ሥሮች መመለስ
ዲያብሎ አራተኛ ወደ ተወዳጁ ተከታታይ ጨለማ እና ደም አፋሳሽ አመጣጥ በድል ተመልሷል። ጨዋታው በጥሩ ሁኔታ ለተስተካከለ ፍልሚያ፣ ሰፊ የማበጀት አማራጮች እና አስደናቂ ግራፊክስ ምስጋናዎችን አግኝቷል። ምንም እንኳን ትንሽ ድንጋያማ የምእራፍ 1 መልቀቅ ቢቻልም Blizzard በ Season 2 ደጋፊዎችን መልሶ ማሸነፍ ችሏል እና በተጫዋቾች አስተያየት መሰረት ጨዋታውን ማሻሻል ቀጥሏል።
የኮከቦች ባህር፡ ምቹ መታጠፊያ ላይ የተመሰረተ RPG
ለጥንታዊ አርፒጂዎች አስደሳች ምስጋና በማቅረብ፣ የከዋክብት ባህር ተጫዋቾቹን በሚያምር እና በብሩህ ከባቢ አየር አስውቧል። በSabotage Studios የተገነባው ይህ ተራ ጀብዱ አሳታፊ የውጊያ ስርዓትን፣ የማይረሱ ገፀ-ባህሪያትን እና ያሱኖሪ ሚትሱዳ ያቀናበረው የሚያምር ዜማ አሳይቷል።
Octopath ተጓዥ 2፡ ናፍቆት ጀብድ ይቀጥላል
የቀደመውን ስኬት መሠረት በማድረግ፣ Octopath Traveler 2 በሚታወሱ ገፀ-ባህሪያቱ፣ በሚማርክ አጻጻፍ እና በአስደናቂው የጥበብ ዘይቤ HD-2D በመባል የሚታወቀውን የ RPG አድናቂዎችን ልብ ገዛ። በበርካታ እርስ በርስ የሚገናኙ የታሪክ መስመሮች እና በሚያስደንቅ የድምፅ ትራክ፣ ጨዋታው በወሰኑ RPG አድናቂዎች ዘንድ ተወዳጅ ሆነ።
በከዋክብት እና ጊዜ፡ የማይረሳ እና የማይረሳ ተሞክሮ
እንደ Earthbound እና Undertale፣ In Stars እና Time ካሉ ተወዳጅ ጨዋታዎች መነሳሻን መሳል ልዩ እና አስገራሚ RPG ጀብዱ አቅርቧል። ተጫዋቾቹ ዋና ገፀ-ባህሪን ሲፍሪንን በጊዜ loop ውስጥ ተይዘው ሲያገኙት በቀልድ እና በማራኪነት የተሞላውን የሚማርክ ታሪክን ገለጡ።
እ.ኤ.አ. 2023ን ወደ ኋላ መለስ ብለን ስንመለከት፣ አመቱ በተጫዋቾች ላይ ዘላቂ ስሜት በሚፈጥሩ አስደናቂ RPGs የተሞላ እንደነበር ግልጽ ነው። ከአስደናቂ የጠፈር ጉዞዎች እስከ ናፍቆት ታሪኮች እና አጓጊ ትረካዎች፣ እነዚህ ጨዋታዎች ለሚቀጥሉት አመታት የሚታወሱ ልምዶችን አቅርበዋል። ኮስሞስን ማሰስ ቢመርጡም ሆነ ምቹ የሆነ ጀብዱ ቢጀምሩ በ2023 ለእያንዳንዱ RPG አድናቂ የሆነ ነገር ነበር።