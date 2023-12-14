የ2023 የማይረሱ አርፒጂዎች፡ የአስደንጋጭ እና የግብር አመት

ማጠቃለያ፡ እ.ኤ.አ. 2023 ለሚና-ተጫዋች ጨዋታዎች (RPGs) አስደናቂ ጊዜ ነበር፣ ይህም የዘውግ አድናቂዎችን ያስደሰተ የተለያየ አይነት ልቀት። ስታርፊልድ፣ ከቤቴስዳ ለረጅም ጊዜ ሲጠበቅ የነበረው የጠፈር ጀብዱ፣ እንደ ሰፊ ትኩረትን የሳበው፣ ለሳይፊክ ፊልም እና ስነፅሁፍ የፍቅር ደብዳቤ። Diablo IV፣ ምንም እንኳን ድንጋያማ ወቅት 1 መልቀቅ ቢቻልም፣ ከፍተኛ አቅም አሳይቶ Blizzard ለደጋፊዎቹ ያለውን ቁርጠኝነት አሳይቷል። የከዋክብት ባህር፣ ምቹ መታጠፊያ ላይ የተመሰረተ RPG፣ ለታወቁ ባለ 16-ቢት ጨዋታዎች በአስደናቂ ቀረጻ እና በአስደናቂ የድምፅ ትራክ ከፍሏል። Octopath Traveler 2 በሚታወሱ ገፀ-ባህሪያቱ እና በአሳታፊ ተረት አተረጓጎም የ RPG ደጋፊዎችን መማረኩን ቀጥሏል። በመጨረሻ፣ In Stars እና Time ከ Earthbound እና Undertale መነሳሻን ወሰዱ፣ ይህም ልዩ እና አሻሚ ተሞክሮ ፈጠረ።
ርዕስ፡ ያልተጠበቁ እንቁዎች አመት፡ የ2023 RPG አስገራሚ አድናቂዎችን ለቋል
እ.ኤ.አ. 2023 ብዙ የሚና-ተጫዋች ጨዋታዎችን (RPGs) አምጥቷል ይህም አድናቂዎችን በአድናቆት እንዲተው አድርጓል። በጣም ከሚጠበቁት ርዕሶች ጀምሮ እስከ ድብቅ አስገራሚ ነገሮች ድረስ፣ ዘንድሮ ለ RPG አድናቂዎች ውድ ሀብት ሆኖ ተገኝቷል። በጨዋታው አለም መሃል ላይ የተገኙትን አንዳንድ አስደናቂ ጨዋታዎችን በዝርዝር እንመልከት።
1. የስታርፊልድ፡ ቤተሳይዳ ወደ ሰፊው የጠፈር ስራ፣ ስታርፊልድ፣ ጥቂት ጨካኝ ጫፎች ሊኖሩት ይችላል፣ ነገር ግን በፍጥረቱ ውስጥ የፈሰሰውን ፍቅር እና ትጋት አሳይቷል። ለሳይ-ፋይ ክላሲኮች ካለው ክብር ጋር፣ስታርፊልድ ለተጫዋቾች መሳጭ ጉዞን በአጽናፈ ሰማይ ሰጥቷቸዋል፣ በሚያስደነግጡ ጊዜያት እና በአስደናቂ ጥያቄዎች የተሞላ።
2. ዲያብሎ አራተኛ፡ ትርምስ የበዛበት ወቅት 1 ቢለቀቅም ዲያብሎ አራተኛ በጥሩ ሁኔታ በተስተካከለ ፍልሚያው፣ በሰፊ ገጸ ባህሪ ማበጀት እና በሚገርሙ ምስሎች እራሱን ዋጀ። Blizzard የደጋፊዎችን አስተያየት እና የወደፊት የማስፋፊያ እቅዶችን ለመፍታት ያለው ቁርጠኝነት Diablo IV በሚመጣው አመት ሊጠብቀው የሚገባ ተስፋ ሰጪ ርዕስ ያደርገዋል።
3. የከዋክብት ባህር፡ ሳቦቴጅ ስቱዲዮዎች ከከዋክብት ባህር ጋር ልብ የሚነካ እና ናፍቆትን ፈጥረዋል። ካለፉት ተወዳጅ RPGዎች መነሳሻን በመሳል ይህ ተራ ላይ የተመሰረተ ጀብዱ ተጫዋቾችን በአስደሳች ገፀ-ባህሪያቱ፣ በአሳታፊ ጦርነቶች እና በያሱኖሪ ሚትሱዳ የተቀናበረ ድንቅ የማጀቢያ ሙዚቃዎችን ቀልቧል።
4. ኦክቶፓት ተጓዥ 2፡ ቀዳሚው ካቆመበት በማንሳት፣ Octopath Traveler 2 የተለያዩ የጀብደኞች ተዋናዮችን አስደሳች ታሪኮችን በአንድ ላይ መስራቱን ቀጠለ። በአስደናቂው HD-2D የጥበብ ዘይቤ እና የማይረሱ ገፀ-ባህሪያት እንደ ቀማኛ ቄስ ተሜኖስ፣ ይህ ጨዋታ ለአርፒጂዎች የበለጸገ ታሪክ እውነተኛ ግብር መሆኑን አሳይቷል።
5. በከዋክብት እና በጊዜ፡- ለ Earthbound እና Undertale ክብር መስጠት፣ በከዋክብት እና በጊዜ ውስጥ ተጫዋቾችን አስደናቂ እና አስደናቂ ጉዞ ወስዷል። ጊዜን የሚስብ ትረካ እና ያልተለመደ የጨዋታ ሜካኒክስ ለባህላዊው የ RPG ፎርሙላ መንፈስን የሚያድስ ለውጥ ጨምሯል፣ ይህም በዘውግ አድናቂዎች ዘንድ ጎልቶ እንዲታይ አድርጎታል።
2023 አስገራሚ፣ ውለታዎች እና የማይረሱ RPG ተሞክሮዎች ዓመት መሆኑን አረጋግጧል። የጠፈርን ጥልቀት መመርመር፣ ከአጋንንት ሀይሎች ጋር መታገል፣ ምቹ ጀብዱዎች ላይ መሳተፍ ወይም ጊዜን የሚያጠፉ ሚስጥሮችን መፍታት፣ RPG ደጋፊዎች ለተለያዩ እና ማራኪ የጨዋታዎች ድርድር ተደርገዋል። ወደ ፊት ወደፊት ስንመለከት፣ የታሪክ አተራረክ እና የመጥለቅ ድንበሮችን መግፋቱን የሚቀጥል ቀጣዩን የ RPG ልቀቶች በጉጉት እንጠብቃለን።