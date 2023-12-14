የ2023 ከፍተኛ RPGዎች፡ የEpic Adventures ዓመት

ማጠቃለያ፡ እ.ኤ.አ. 2023 በዓለም ዙሪያ ያሉ ተጫዋቾችን የሚማርኩ የተለያዩ ጨዋታዎች ያለው ለ RPG ዘውግ አስደናቂ ጊዜ ነበር። ከተንጣለለ ክፍት ዓለማት እስከ ተራ-ተኮር ክላሲኮች፣ እነዚህ RPGዎች አስደናቂ ጀብዱዎችን፣ የማይረሱ ገጸ-ባህሪያትን እና አስደናቂ የድምጽ ትራኮችን አቅርበዋል።
ሯጭ፡- ስታርፊልድ - ከቤቴስዳ የመጣ የፍቅር ስራ
ስታርፊልድ፣ የቤቴስዳ በጉጉት የሚጠበቀው የጠፈር አርፒጂ፣ የሚጠበቀውን ያህል ትኩረት ላያገኝ ይችላል፣ ነገር ግን ዘላቂ ስሜትን ጥሏል። ምንም እንኳን ጉድለቶች ቢኖሩትም ጨዋታው የዳይሬክተሩን ቶድ ሃዋርድ እና የቡድኑን ቁርጠኝነት አሳይቷል። በስታርፊልድ ሳይንሳዊ ውለታው እና በሚታወሱ ጊዜያት የደጋፊዎችን ልብ በመሳብ የስታር ትሬክ አድናቂዎችን ህልሞች የፈፀመ ልዩ ተሞክሮ አቅርቧል።
ሯጭ፡ Diablo IV – ወደ ተከታታዩ የጨለማ አመጣጥ መመለስ
ዲያብሎ አራተኛ በድል አድራጊነት ወደ ፍራንቸስ ሥሩ ተመልሷል፣ በጥሩ ሁኔታ የተስተካከለ ውጊያን፣ ሰፊ የማበጀት አማራጮችን እና አስደናቂ ዕይታዎችን አቅርቧል። ምንም እንኳን የምእራፍ 1 ልቀት ትችት ቢያጋጥመውም፣ Blizzard በ Season 2 እና ምላሽ ሰጪ የአስተያየት አቀራረብ የአድናቂዎችን እምነት መልሶ ማግኘት ችሏል። Diablo IV በሁለቱም ፒሲ እና ኮንሶል ላይ ለተጫዋቾች መሳጭ የትብብር ልምድ በማቅረብ ከዓመቱ ምርጥ RPGs አንዱ ሆኖ ይቆማል።
ሯጭ፡ የከዋክብት ባህር - ምቹ መታጠፊያ ላይ የተመሰረተ ጀብዱ
ከዲያብሎ አራተኛ በተቃራኒ፣ የከዋክብት ባህር ሞቅ ያለ እና ማራኪ የሆነ ተራ ላይ የተመሰረተ RPG ተሞክሮ አቅርቧል። ለክላሲክ RPGs ክብር ሆኖ የተገነባው ይህ ጨዋታ ተጫዋቾችን በሚያስደንቅ ገጸ-ባህሪያት እና በሚያስደንቅ የድምፅ ሙዚቃ ምቹ በሆነ ዓለም ውስጥ ጠልቋል። በአስደናቂ የውጊያ ስርዓቱ እና በአስደሳች ትረካው፣ የከዋክብት ባህር አንዳንድ ጊዜ ቀላልነት የማይረሳ ጀብዱ ቁልፍ መሆኑን አረጋግጧል።
ሯጭ: Octopath ተጓዥ 2 - ለ RPG ታሪክ ታላቅ ግብር
Octopath Traveler 2 በሚታወሱ ገፀ-ባህሪያት የተሞላ እና አስደናቂ ፅሁፎችን የተሞላ ሰፊ ጀብዱ በማቅረብ የቀደመውን ውርስ ቀጠለ። ባለ 16-ቢት አርፒጂዎች ወርቃማ ዘመንን በማክበር ላይ ይህ ጨዋታ RPG አድናቂዎችን በአስደናቂ HD-2D የጥበብ ዘይቤው እና እርስ በርስ በሚጠላለፉ ታሪኮች ቀልቧል። Square Enix በዓለም ዙሪያ ላሉ አድናቂዎች የፍቅር ደብዳቤ በመስራት ለ RPG ታሪክ ክብር ሰጥቷል።
ሯጭ፡ በከዋክብት እና በጊዜ - ገራሚ ወጎች እና ማለቂያ የሌላቸው ቀለበቶች
በከዋክብት እና ጊዜ ከ Earthbound እና Undertale አነሳሽነት ወሰደ፣ ተጫዋቾቹን የሚያስደስት ልዩ RPG ተሞክሮ አቅርቧል። የማራኪው ገፀ-ባህርይ ሲፍሪን እራሱን በጊዜ ሉፕ ውስጥ ተይዞ የሚማርክ ታሪክ ሲፈታ አገኘው። ይህ ጨዋታ ናፍቆትን ከፈጠራ የጨዋታ አጨዋወት መካኒኮች ጋር በማጣመር በዘውግ ላይ አዲስ እይታን አምጥቷል።
በማጠቃለያው፣ 2023 በ RPG ዘውግ ውስጥ በአስደናቂ ጀብዱዎች የተሞላ ዓመት ነበር። ከቦታ ስፋት እስከ ምቹ ተራ-ተኮር ጦርነቶች፣ እነዚህ ጨዋታዎች ለእያንዳንዱ RPG አድናቂ የሆነ ነገር አቅርበዋል። ያልታወቁ ጋላክሲዎችን በመቃኘትም ይሁን በናፍቆት ጉዞ ላይ ተጫዋቾቹ በእነዚህ የአመቱ ምርጥ RPGs የማይረሱ ልምምዶች ተደርገዋል።