ለአማዞን ቀደምት ጥቁር አርብ ቅናሾች ይዘጋጁ

የአማዞን ጥቁር ዓርብ 2023 ስምምነቶች በኖቬምበር 17 በይፋ ሊጀመሩ ነው፣ ነገር ግን ቸርቻሪው አስቀድሞ የግብይት ወቅትን ለመጀመር አስደሳች ቀደምት ሽያጭ እና ስምምነቶችን እያቀረበ ነው። ባለፈው ወር የፕሪም ቢግ ዴል ቀናቶችን ክስተት ተከትሎ፣ Amazon አሁን ጥቁር ዓርብ ቀደም ብሎ ቁጠባዎችን ለመልቀቅ ከሌሎች ዋና ዋና ቸርቻሪዎች ጋር ተቀላቅሏል።
ከፕራይም ቀን እና ከፕሪም ቢግ ዴል ቀናቶች በተለየ ማንኛውም ሰው የአማዞን ጥቁር አርብ ስምምነቶችን መግዛት ይችላል፣ ምንም እንኳን ቸርቻሪው ለጠቅላይ አባላት የተወሰኑ የግብዣ-ብቻ ቅናሾችን ቢያቀርብም። የፕራይም አባላት ለአማዞን ፕራይም ሽልማት ቪዛ ፊርማ ካርድ በመመዝገብ በአማዞን እና በሙሉ ምግቦች ላይ በሚደረጉት ሁሉም ግዢዎች 5% ጥሬ ገንዘብ የማግኘት እድል አላቸው።
ሊያመልጥዎ የማይፈልጓቸው አንዳንድ ምርጥ ቀደምት የአማዞን ጥቁር አርብ ቅናሾች እዚህ አሉ፡
1. Amazon Fire TV Stick 4K Max - የFire Stick የቅርብ ጊዜ ድግግሞሹ 16 ጊባ ማከማቻ ያለው፣ ለፊልሞች እና የቲቪ ትዕይንቶች ለመልቀቅ ተስማሚ ነው።
2. Bose QuietComfort Earbuds II - በአንድ ቻርጅ እስከ ስድስት ሰአታት የሚደርስ የባትሪ ህይወት ያለው ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን ጫጫታ የሚሰርዙ የጆሮ ማዳመጫዎችን ይደሰቱ።
3. የግሬስ እና ስቴላ እርጥበት የሚያደርጉ የአይን ጭንብል - ከዓይኑ ስር የሚደርቁ እና የሚንኮታኮትን እነዚህን ከዓይን ስር በሚቀዘቅዙ ፓፓዎች መታገል እብጠትን የሚቀንስ እና ቆዳን ያጠጣል።
4. Fitbit Versa 4 Smartwatch - የተለያዩ የጤና መለኪያዎችን በሚተነትን በዚህ ሁለገብ ስማርት ሰዓት በጤናዎ እና የአካል ብቃት ግቦችዎ ላይ ይቆዩ።
5. የውሻ ዲ ኤን ኤ መመርመሪያ ኪት አስገባ - የቤት እንስሳዎን ዝርያ ያግኙ እና የጤና ሁኔታዎችን ይህንን አጠቃላይ የውሻ ዲኤንኤ መመርመሪያ ኪት በመጠቀም ይፈትሹ።
6. Bissell CleanView Swivel Pet Reach Vacuum - በዚህ ኃይለኛ ቫክዩም ለቤት እንስሳት ባለቤቶች በተዘጋጀው የቤትዎን ንፅህና እና ከፀጉር ነፃ ያድርጉት።
7. Nespresso VertuoPlus Deluxe Coffee እና Espresso ማሽን - በዚህ ምቹ ነጠላ አገልግሎት የሚቀርብ ቡና ሰሪ እና ወተት በማፍለቅ በሚጣፍጥ ቡና ወይም ኤስፕሬሶ ይደሰቱ።
8. Kasa Smart Plug HS103P - ይህን በሰራተኛ ተወዳጅ የሆነ ስማርት ተሰኪ እና አጃቢ መተግበሪያ በመጠቀም መሳሪያዎን በርቀት ይቆጣጠሩ።
9. Ninja AF161 Max XL Air Fryer - በዚህ ትልቅ አቅም ያለው የአየር መጥበሻ ሰባት አንድ-ንክኪ ፕሮግራሞችን በማቅረብ ጥርት ያለ እና ጤናማ ምግቦችን ያብስሉ።
10. Google Nest Learning Thermostat - ጉልበት ይቆጥቡ እና በዚህ ዘመናዊ ቴርሞስታት የእርስዎን የዕለት ተዕለት ተግባር የሚያውቅ እና በዚህ መሰረት በሚያስተካክለው ግላዊነት የተላበሰ ምቾት ይደሰቱ።
ከእነዚህ ስምምነቶች በተጨማሪ አማዞን ዋይ ፋይ ራውተሮችን፣ የበዓል ማስጌጫዎችን፣ የሪንግ በር ደወሎችን፣ ሎጊቴክ መሣሪያዎችን፣ ፋየር ቲቪ ዥረት መሳሪያዎችን፣ ብልጭ ድርግም የሚሉ የቤት ምርቶች እና ሁሉም-ክላድ ማብሰያዎችን ጨምሮ በሌሎች ሰፊ ምርቶች ላይ ቅናሽ እያደረገ ነው።
እነዚህን አስደናቂ ቅናሾች ለመዝለል ይዘጋጁ እና የበዓል ግብይት ወቅትዎን በአማዞን መጀመሪያ ጥቁር ዓርብ ቁጠባዎች ይጀምሩ።
በየጥ
የአማዞን ጥቁር ዓርብ ስምምነቶችን መግዛት የሚችል አለ?
አዎ፣ ማንኛውም ሰው የአማዞን ጥቁር አርብ ስምምነቶችን መግዛት ይችላል፣ ምንም እንኳን አንዳንድ ልዩ የግብዣ-ብቻ ቅናሾች ለጠቅላይ አባላት ይገኛሉ።
ለአማዞን ጠቅላይ ሽልማት ቪዛ ፊርማ ካርድ መመዝገብ ምን ጥቅሞች አሉት?
የፕራይም አባላት ከሌሎች ጥቅማጥቅሞች በተጨማሪ ለአማዞን ፕራይም ሽልማት ቪዛ ፊርማ ካርድ በመመዝገብ 5% ገንዘብ ተመላሽ ማድረግ ይችላሉ።
በአማዞን ላይ ሊጠበቁ የሚገባቸው ቀደምት የጥቁር ዓርብ ሽያጮች አሉ?
አዎ፣ አማዞን ኢሮ ሜሽ ዋይ ፋይ ራውተሮችን፣ የበዓል ማስጌጫዎችን፣ የደወል ደወሎችን እና ካሜራዎችን፣ ሎጊቴክ መሳሪያዎችን፣ የፋየር ቲቪ ዥረት መሳሪያዎችን፣ ብልጭ ድርግም የሚሉ የቤት በር ደወሎችን እና ካሜራዎችን እና ሁሉም-ክላድ ማብሰያዎችን ጨምሮ በተለያዩ ምርቶች ላይ ቀደምት የጥቁር አርብ ሽያጮችን እያቀረበ ነው።