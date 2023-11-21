አዲስ የጥቁር ዓርብ ቅናሾች ለPS5-ተኳኋኝ ኤስኤስዲዎች

የአማዞን ብላክ አርብ ሽያጭ በከፍተኛ ፍጥነት ተጀምሯል፣ ይህም ለተጫዋቾች ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን PS5-ተኳሃኝ ድፍን ስቴት ድራይቮች (ኤስኤስዲዎችን) በማይሸነፍ ዋጋ እንዲያስመዘግቡ ድንቅ እድል ሰጥቷል። በአሁኑ ጊዜ፣ በእርግጠኝነት ሊያመልጡዋቸው የማይገቡ ሁለት የታወቁ ስምምነቶች አሉ፡ Nextorage Japan 2TB SSD በ$99.99 ብቻ እና የሲሊኮን ፓወር XS70 2TB SSD በ$95.97 ብቻ። እነዚህ ኤስኤስዲዎች በተመጣጣኝ ዋጋ ብቻ ሳይሆን ልዩ አፈፃፀምም ጭምር ናቸው።
Nextorage ጃፓን 2TB ኤስኤስዲ ለPS5 ተኳሃኝነት ሁሉንም መስፈርቶች የሚያሟላ አስደናቂ ሃርድዌር ነው። 7300MB/s እና 6900MB/s በቅደም ተከተል የማንበብ እና የመፃፍ ፍጥነቶች መኩራራት፣ ይህ ኤስኤስዲ ከዝቅተኛው የ 5,600MB/s በጣም የላቀ ነው። በተጨማሪም፣ ባለ ሁለት ጎን የአሉሚኒየም ሙቀት ሰጪን ያሳያል፣ ይህም በጠንካራ የጨዋታ ክፍለ-ጊዜዎች እንኳን ጥሩ ቅዝቃዜን ያረጋግጣል።
በሌላ በኩል የሲሊኮን ፓወር XS70 2TB SSD ንባብ እስከ 7300MB/s የሚደርስ የማስተላለፊያ ፍጥነት እና 6800MB/s ለመፃፍ ችሎታውን ያሳያል። በጥንካሬው ቀድሞ በተጫነው የአሉሚኒየም ሙቀት፣ ይህ ኤስኤስዲ እጅግ በጣም ጥሩ የሆነ የሙቀት መበታተን ቃል ገብቷል፣ ይህም በእርስዎ PS5 ላይ ከፍተኛ አፈጻጸምን ለማስቀጠል ተስማሚ ነው።
Nextorage ጃፓን አስገራሚ ዳራ እንዳለው ማስተዋሉ ጠቃሚ ነው። በመጀመሪያ በ 2019 በሶኒ የተቋቋመ እንደ የኤስኤስዲ ንዑስ ክፍልፋዮች ኩባንያው ለPS5 ኦፊሴላዊ ኤስኤስዲ ለማዘጋጀት ያለመ ነው። ሆኖም፣ ዕቅዶች ተለውጠዋል፣ እና ሶኒ በNextorage ጃፓን ያለውን ድርሻ በጠንካራ-ግዛት ማህደረ ትውስታ ተቆጣጣሪ ገበያ ውስጥ ታዋቂው ተጫዋች ለሆነው ፊሶን አሳለፈው። የPison እውቀት Nextorage ጃፓን እጅግ በጣም ጥሩ ኤስኤስዲዎችን ማቅረቡ እንደቀጠለች ያረጋግጣል።
ትክክለኛውን የኤስኤስዲ ስምምነት የምትፈልግ የPlayStation አድናቂ ከሆንክ ወደ ጥቁር አርብ ስንቃረብ ለቀጣይ ቅናሾች ተከታተል። የበለጠ አስደሳች የኤስኤስዲ ቅናሾች ብቅ ሊሉ ይችላሉ፣ እና እርግጠኛ ይሁኑ፣ ከእርስዎ PS5 ኮንሶል ጋር ተኳሃኝ የሆኑ ምርጥ ቅናሾችን ለእርስዎ ለማሳወቅ እዚህ እንገኛለን።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. እነዚህ ኤስኤስዲዎች ከPS5 ጋር ተኳሃኝ ናቸው?
አዎ፣ ሁለቱም Nextorage Japan 2TB SSD እና Silicon Power XS70 2TB SSD በተለይ ለPS5 ኮንሶል የተነደፉ እና ሙሉ ለሙሉ የሚስማሙ ናቸው።
2. የእነዚህ ኤስኤስዲዎች ከሌሎቹ ምን ጥቅሞች አሉት?
እነዚህ ኤስኤስዲዎች ለPS5 ከሚመከረው አነስተኛ መስፈርት በላይ በማስተላለፊያ ፍጥነቶች ልዩ አፈጻጸም ያቀርባሉ። በተጨማሪም፣ በተጠናከረ የጨዋታ ክፍለ-ጊዜዎች ቀልጣፋ ቅዝቃዜን ለማረጋገጥ ቀድሞ ከተጫኑ ሙቀቶች ጋር አብረው ይመጣሉ።
3. ጥቁር ዓርብ ሲቃረብ ተጨማሪ የኤስኤስዲ ቅናሾችን መጠበቅ እችላለሁን?
በፍፁም! ወደ ጥቁር ዓርብ ስንቃረብ፣ ለPS5 ኮንሶል የተበጁ በርካታ የኤስኤስዲ ቅናሾች ይከሰታሉ ተብሎ ይጠበቃል። ይህን ገጽ በተገኙ ምርጥ የኤስኤስዲ ቅናሾች ማዘመን ስለምንቀጥል እንደተከታተሉት እርግጠኛ ይሁኑ።
4. ተጨማሪ የ PS5 ጥቁር ዓርብ ስምምነቶችን ለማግኘት መመሪያ አለ?
አዎ፣ ለተጨማሪ የጥቁር ዓርብ ቅናሾች፣ ለ5 የPS2023 ጥቁር ዓርብ ስምምነቶች መመሪያችንን ይመልከቱ። በPS5 ጨዋታዎች፣ መለዋወጫዎች እና ሌሎች ላይ የተለያዩ ቅናሾችን እና ቅናሾችን ያቀርባል።