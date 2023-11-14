Blade Chimera፡ የ Futurepunk ጨዋታ አዲስ ዘመን

Blade Chimera መጪው የቪዲዮ ጨዋታ የወደፊቱን ፓንክ ዘውግ በሚያስደንቅ እና በሚማርክ አጨዋወት ለመቀየር ተዘጋጅቷል። በኔንቲዶ ስዊች ላይ ለተወሰነ ጊዜ ብቻ ለፀደይ 2024 ልቀት የታቀደው ጨዋታ ተጫዋቾቹን ኃይለኛውን Lumina Blade በሚጠቀሙበት አስደሳች ጀብዱ ላይ ይወስዳል።
ከዚህ በፊት ከሚታየው ነገር በተለየ Blade Chimera ተጫዋቾችን ወደ ልዩ ገፀ ባህሪ ያስተዋውቃል - ጋኔን ወደ ሰይፍ ተለወጠ። ይህ Lumina Blade ጠላቶችን ለመምታት እና ወደ ተለያዩ ነገሮች የመቀየር ችሎታ አለው፣ ከግጭት መንጠቆ እስከ መወጣጫ ድረስ፣ ተጫዋቾች በጨዋታው ውስጥ የማይደረስባቸው ቦታዎች እንዲደርሱ በመርዳት።
ከPSX-ዘመን ናፍቆትን ለመቀስቀስ በስትራቴጂያዊ መንገድ የተመረጠው ርዕስ ለተጫዋቾች ማራኪ የወደፊት ንጥረ ነገሮችን እና ካስትልቫኒያን የሚያስታውስ የከባቢ አየር አለም ያቀርባል። ለዝርዝር ትኩረት በጥንቃቄ የተነደፉት የእይታ ምስሎች መሳጭ ልምዳቸውን ያሳድጋሉ እና ተጫዋቾችን በአደጋ እና በጉጉት ወደተሞላ ዲስቶፒያን ወደፊት ያጓጉዛሉ።
Blade Chimera ተጫዋቾችን በሚያስደንቅ ግራፊክስ፣አስደሳች የታሪክ መስመር እና በአስደሳች የጨዋታ መካኒኮች ለመማረክ ያለመ ነው። ዋና ገፀ ባህሪው በአስከፊ ፍጥረታት በተሞላው አለም ውስጥ እና የማይታለሉ ፈተናዎችን ሲያሳልፍ፣ተጫዋቾቹ በእያንዳንዱ እርምጃ በሚገለጥ አጓጊ ትረካ ውስጥ ይጠመቃሉ።
በየጥ:
ጥ፡ Blade Chimera የት መጫወት እችላለሁ?
መ፡ Blade Chimera በመጀመሪያ በ2024 ጸደይ ላይ በ Nintendo Switch ላይ ብቻ ይገኛል።
ጥ፡ Blade Chimera ልዩ የሚያደርገው ምንድን ነው?
መ፡ Blade Chimera ወደ ሰይፍ የተለወጠ ጋኔን የሆነ ዋና ገፀ ባህሪን ያሳያል፣ ይህም ልዩ የጨዋታ መካኒኮችን እና ወደ ተለያዩ ነገሮች የመቀየር ችሎታ አለው።
ጥ፡ Blade Chimera የየትኛው ዘውግ ነው ያለው?
መ፡ Blade Chimera የወደፊቱን ጊዜያዊ አካላትን ከከባቢ አየር ግንባታ ጋር የሚያጣምረው የወደፊት የፐንክ ድርጊት-ጀብዱ ጨዋታ ነው።
ጥ፡ ለ Blade Chimera የሚለቀቅበት ቀን ስንት ነው?
መ፡ Blade Chimera በፀደይ 2024 ለኔንቲዶ ስዊች እንደ የተወሰነ ጊዜ ሊለቀቅ ነው።