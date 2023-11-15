አናሎግ ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪስ ያወጣል፡ ለጨዋታ ልጅ የናፈቀ ግብር

አናሎግ፣ ክላሲክ ጌም ኮንሶሎችን ለመፍጠር ባለው ቁርጠኝነት የሚታወቀው ኩባንያ፣ በድጋሚ የማስታወሻ መስመርን የሚያናፍስ ጉዞ እያቀረበ ነው። በዚህ ጊዜ፣ በተወዳጁ Game Boy Advance እና Pocket ተመስጦ ክላሲክ ውስን እትም ኪሶችን እየለቀቀ ነው።
የጋዜጣዊ መግለጫው ክላሲክ ውስን እትም ኪሶች ከመጀመሪያዎቹ የጌም ልጅ መሳሪያዎች አዶዎች የቀለም መስመሮች ጋር ለመመሳሰል በጥንቃቄ ከቀለም ጋር የተዛመዱ መሆናቸውን ይገልጻል። እንደ ሰማያዊ፣ አረንጓዴ፣ ኢንዲጎ፣ ቅመማ ብርቱካን፣ ሮዝ፣ ቀይ፣ ብር እና ቢጫ ያሉ ቀለሞችን በማሳየት እነዚህ ኪስዎች በእርግጠኝነት በእነዚህ በእጅ የሚያዙ ኮንሶሎች እየተጫወቱ ላደጉ ተጫዋቾች የናፍቆት ስሜትን ይቀሰቅሳሉ።
በ$249.99 የችርቻሮ ዋጋ፣ ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪስ ከኖቬምበር 17 ጀምሮ ለግዢ ይገኛል። የማጓጓዣ ህዳር 20 ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል፣ ይህም አሁንም ከወጣትነታቸው ጀምሮ የሚወዷቸውን የ Game Boy cartridges ለያዙ ሰዎች ተስማሚ የሆነ የበዓል ስጦታ ያደርጋቸዋል።
ልክ በአናሎግ እንደ ቀደሙት የተገደበ እትም በእጅ የሚያዙ እንደ ግልፅ እና በጨለማ ውስጥ ያሉ ስሪቶች፣ እነዚህ ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪሶች የሚገኙት ለአጭር ጊዜ ብቻ ነው። አንዴ ከተሸጡ በኋላ ልክ እንደ መጀመሪያዎቹ የ Game Boy ኮንሶሎች ክብር እንደሚሰጡ አይታደስም።
ተደጋግሞ የሚነሱ ጥያቄዎች
1. አናሎግ ምንድን ነው?
አናሎግ ክላሲክ ጌም ኮንሶሎችን በዘመናዊ ቴክኖሎጂ በመፍጠር የሚታወቅ ኩባንያ ነው። ዓላማቸው ከፍተኛ ጥራት ያለው እና ትክክለኛ የጨዋታ ልምድን ለሬትሮ ጌም አድናቂዎች ለማቅረብ ነው።
2. ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪስ ምንድን ናቸው?
ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪስ በGame Boy Advance እና Pocket አነሳሽነት በእጅ የሚያዙ የጨዋታ ኮንሶሎች ናቸው። ከመጀመሪያው የጌም ልጅ መሳሪያዎች ጋር በሚመሳሰሉ የቀለም መስመሮች ውስጥ ይመጣሉ.
3. ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪሶች ምን ያህል ያስከፍላሉ?
ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪስ ችርቻሮ በ$249.99።
4. ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪሶች መቼ ይገኛሉ?
ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪስ በኖቬምበር 17 ላይ የሚሸጥ ሲሆን በኖቬምበር 20 መላክ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል።
5. ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪሶች ወደነበሩበት ይመለሳሉ?
አይ፣ አንድ ጊዜ ክላሲክ የተወሰነ እትም ኪሶች ከተሸጡ በኋላ ተመልሰው አይቀመጡም።
(ምንጭ፡ አናሎግ)