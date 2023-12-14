በአትክልትና ፍራፍሬ በሽታ የመከላከል አቅምን ያሳድጉ

መግቢያ
በብርድ እና በጉንፋን ወቅት ብቻ ሳይሆን በዓመቱ ውስጥ ጠንካራ የመከላከያ ዘዴን መጠበቅ አስፈላጊ ነው. ብዙ ሰዎች በሽታ የመከላከል አቅምን ለማግኘት ወደ አመጋገብ ተጨማሪዎች ቢዞሩም፣ እውነቱ ግን በሽታ የመከላከል አቅምን ለመጨመር ሁሉም አስፈላጊ ንጥረ ነገሮች በአካባቢዎ ባለው ሱፐርማርኬት የምርት ክፍል ውስጥ ሊገኙ ይችላሉ። አትክልትና ፍራፍሬ በተፈጥሯቸው በተለያዩ ንጥረ ነገሮች የታሸጉ ሲሆን ይህም ሰውነት ባክቴሪያዎችን እና ቫይረሶችን ለመከላከል ይረዳል. በዚህ ጽሑፍ ውስጥ የፍራፍሬ እና የአትክልትን ጥቅሞች ለበሽታ መከላከል ጤና እንመረምራለን እና በአመጋገብዎ ውስጥ ለማካተት አንዳንድ ምርጥ አማራጮችን እናሳያለን።
ፍራፍሬ እና አትክልቶች ለምን የበሽታ መከላከያዎችን ይጠቅማሉ?
በአትክልትና ፍራፍሬ የበለፀገ የተመጣጠነ አመጋገብ በሽታ የመከላከል አቅምን ለማጎልበት ወሳኝ መሆኑን የገለፁት ኮሌት ሚኮ የተባሉት የምግብ ጥናት ባለሙያ ናቸው። እነዚህ ምግቦች እርጥበትን ከማስገኘት ባለፈ በቪታሚኖች፣ ማዕድናት እና ፋይቶኬሚካል የበለፀጉ ናቸው ይህም ለበሽታ መከላከል ጤና አስፈላጊ ናቸው።
በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያዳብሩ ዋና ዋና ንጥረ ነገሮች
ውሃ
ውሃ ቆሻሻን ማስወገድ እና መርዝ መርዝ በማድረግ በሽታ የመከላከል ስርዓትን በመደገፍ ወሳኝ ሚና ይጫወታል። ያልተፈለጉ በሽታ አምጪ ተህዋሲያንን ለማስወገድ ይረዳል እና በቆዳ, በአይን, በአፍ እና በአፍንጫ ውስጥ ጤናማ የመከላከያ ቲሹዎችን ይይዛል.
ጭረት
ፋይበር እንደ ፕሪቢዮቲክ ሆኖ ይሠራል፣በእኛ ማይክሮባዮም ውስጥ ያሉትን ጤናማ የአንጀት ባክቴሪያን ይመገባል። ኃይለኛ አንጀት ማይክሮባዮም ለተለያዩ ሥር የሰደዱ እና አጣዳፊ በሽታዎች ጋር የተቆራኘ በመሆኑ ለበሽታ መከላከል ጤና ጠቃሚ ነው። ሁሉም አትክልትና ፍራፍሬ በሙሉ መልክ የተወሰነ መጠን ያለው የሚሟሟ ፋይበር ይይዛሉ።
በቫይታሚን
ቫይታሚን ኤ፣ ቢ6፣ ሲ፣ ዲ እና ኢ የበሽታ መከላከልን ጤና ለመደገፍ ቁልፍ ተዋናዮች ናቸው። እነዚህ ቪታሚኖች እንደ አንቲኦክሲደንትስ ሆነው ይሠራሉ፣ እብጠትን ይቀንሳሉ እና እኛን ሊታመሙ የሚችሉ ጎጂ ውህዶችን ያነጣጠሩ ናቸው።
ማዕድናት
እንደ ዚንክ፣ ብረት እና ሴሊኒየም ያሉ ማዕድናት የበሽታ መከላከያ ሴሎችን እድገት እና አሠራር ይደግፋሉ። ዚንክ እና ሴሊኒየም በሰውነት ውስጥ እንደ አንቲኦክሲደንትስ ሆነው ያገለግላሉ።
የእፅዋት ውህዶች
ፍራፍሬ እና አትክልቶች በሰውነት ውስጥ ቫይረሶችን እና ባክቴሪያዎችን የመባዛት እድልን የሚቀንሱ የፕላንት ውህዶች በመባልም የሚታወቁት ፋይቶኒትረንት ይዘዋል ። እነዚህ ውህዶች የበሽታ መከላከያ (immunomodulators) ናቸው, እብጠትን የሚቀንሱ እና የነጻ radicals ላይ ያነጣጠሩ ናቸው. የተለያዩ ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን መመገብ የእነዚህን ባዮአክቲቭ ውህዶች የተለያዩ ቅበላን ያረጋግጣል።
ለበሽታ መከላከል ጤና ከፍተኛ ፍራፍሬዎችና አትክልቶች
ሁሉም አትክልትና ፍራፍሬ ለአጠቃላይ የሰውነት በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያበረክቱ ሲሆን አንዳንዶቹ ግን ለየት ያለ በሽታ የመከላከል አቅምን የሚያጎለብቱ ንጥረ ነገሮች በመዋሃዳቸው ተለይተው ይታወቃሉ። በአመጋገብዎ ውስጥ የሚያካትቱ ዘጠኝ አማራጮች እዚህ አሉ።
ቀይ ደወል በርበሬ
ቀይ ደወል በቫይታሚን ሲ እና ኢ እንዲሁም በውሃ፣ ፋይበር እና የእፅዋት ውህዶች የተሞላ ነው። ወደ ቀስቃሽ ጥብስ, ሰላጣ ወይም የፓስታ ምግቦች ሊጨመሩ ይችላሉ.
ብሮኮሊ
ብሮኮሊ በሚሟሟ ፋይበር፣ ቫይታሚን ኤ፣ ቢ6 እና ሲ የበለፀገ ክሩሺፈረስ አትክልት ነው። በሾርባ፣ ወጥ፣ ኦሜሌት፣ ፓስታ እና ሩዝ ምግቦች ውስጥ ሊካተት ይችላል።
አንድ ዓይነት ፍሬ
ወይን ፍሬ በከፍተኛ የቫይታሚን ሲ ይዘት፣ እንዲሁም በሚሟሟ ፋይበር፣ ውሃ እና ቫይታሚን ኤ ይታወቃል።
ስፒናት
ስፒናች ቫይታሚን ኤ፣ ሲ እና ኢ ጨምሮ እጅግ በጣም ጥሩ የፀረ ኦክሲዳንት ምንጭ ነው። በተጨማሪም ብረት፣ ፋይበር እና የእፅዋት ውህዶችን ያቀርባል ይህም በሽታ የመከላከል ስርዓትን ለመጨመር ትልቅ ምርጫ ያደርገዋል።
እንጆሪዎች
ብላክቤሪ ብዙውን ጊዜ ችላ ይባላሉ ነገር ግን ልክ እንደ ሌሎች የቤሪ ፍሬዎች ለበሽታ መከላከያ ስርዓት ጠቃሚ ናቸው. በውሃ፣ በቫይታሚን ሲ፣ በእፅዋት ውህዶች እና በፋይበር የበለፀጉ ናቸው።
እነዚህን በሽታ የመከላከል አቅምን የሚጨምሩ ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን በአመጋገብዎ ውስጥ በማካተት አመቱን ሙሉ በሽታ የመከላከል ስርዓትዎን መደገፍ ይችላሉ። ለተሻለ የበሽታ መከላከል ጤንነት ብዙ አይነት አስፈላጊ ንጥረ ነገሮችን እያገኙ መሆኑን ለማረጋገጥ የተለያዩ ባለቀለም ፍራፍሬዎችን እና አትክልቶችን መመገብዎን ያስታውሱ።