በ2023 ምርጥ መጽሐፍት ውስጥ ያሉ የተለያዩ አመለካከቶች

2023 በዓለም ዙሪያ የአንባቢያንን ቀልብ የሳበ የማይታመን የስነ-ጽሁፍ ስኬቶች የተመዘገቡበት ዓመት ነው። ከአስተሳሰብ ቀስቃሽ ትዝታዎች እስከ ገዳይ ግድያ ሚስጥሮች ድረስ እነዚህ መጽሃፍቶች ስለ ህይወት፣ ፍቅር እና የሰው ልጅ ልምድ የተለያዩ አመለካከቶችን አቅርበዋል።
አንድሪው ሌላንድ፣ የዓይነ ስውራን አገር፡ ማስታወሻ በእይታ መጨረሻ (2023)
በማስታወሻው ውስጥ, አንድሪው ሌላንድ ወደ ውስብስብ የዓይነ ስውራን ዓለም እና በህይወቱ ላይ ያለውን ተጽእኖ በጥልቀት ገልጿል. በጉዞው፣ በማየት እና በዓይነ ስውርነት መካከል ያለውን የደበዘዙ ድንበሮች ይቃኛል፣ እራሱን በዓይነ ስውራን ማህበረሰብ ውስጥ በማጥለቅ የተገናኘ እና የራቀ ስሜት ይሰማዋል። የሌላንድ ጥበባዊ እና መረጃ ሰጭ ተረት ተረት አንባቢዎችን በጥልቀት የማንነት እና ተቀባይነትን እንዲመረምሩ ያደርጋል።
ኬቲ ዊሊያምስ፣ የእኔ ግድያ (2023)
ኬቲ ዊልያምስ የሰውን ልጅ ትስስር ጥልቀት የሚመረምር ግምታዊ የሳይንስ ሊቃውንት ግድያ ምስጢር ታቀርባለች። አዲስ እናት እና የተከታታይ ገዳይ የመጨረሻ ሰለባ የሆነችውን የሉ ታሪክን ተከትሎ፣ ልብ ወለዱ የወላጅነት፣ የጓደኝነት እና በህይወት መኖር ምን ማለት እንደሆነ ጭብጦች ላይ ያተኩራል። ዊሊያምስ የአስደሳች አካላትን ከአለም ጽንሰ-ሀሳቦች ጋር በችሎታ በማዋሃድ አንባቢዎችን በመቀመጫቸው ጠርዝ ላይ የሚያቆይ ማራኪ ንባብ ይፈጥራል።
ማሪያና ኤንሪኬዝ፣ tr. ሜጋን ማክዶዌል፣ የእኛ የሌሊት ድርሻ (2022)
የማሪያና ኤንሪኬዝ የመጀመሪያ የተተረጎመ ልቦለድ፣ የእኛ የሌሊት ድርሻ፣ ቤተሰብን፣ ፖለቲካን እና የፆታን ተለዋዋጭነትን የሚያገናኝ ሰፋ ያለ ታሪክ ነው። ኤንሪኬዝ በአርጀንቲና በምስል እና በከባድ ጨለማ አንባቢዎችን በበለጸገ ቀረጻዋ ውስጥ ያስገባል። ልብ ወለድ የመጨረሻውን ገጽ ከቀየሩ ከረጅም ጊዜ በኋላ ከእነሱ ጋር በመቆየት ከአንባቢዎች ጋር ያስተጋባል።
ካትሪን ላሴ፣ የX የህይወት ታሪክ (2023)
የCatherine Lacey Biography of X የተዋጣለት የግንኙነቶች ዳሰሳ እና አንድን ሰው በጥልቀት የማወቅ እንቆቅልሽ ተፈጥሮ ነው። ይህ በስሜታዊነት የተሞላ ልብ ወለድ የአንድ ባልቴት ጉዞ የሟች ባለቤታቸውን ማንነት እና የራሷን ኪሳራ እየፈታች ስትሄድ ነው። የሌሲ አጻጻፍ ጥልቅ እና ትኩረትን የሚስብ ነው, አንባቢዎች የሰውን ግንኙነት ውስብስብነት እንዲያስቡ ያደርጋቸዋል.
ካትሊን አልኮት፣ ድንገተኛ አደጋ፡ ታሪኮች (2023)
በድንገተኛ ጊዜ፡ ታሪኮች፣ ካትሊን አልኮት ከግል ቀውሶች እና ከመርዛማ ወንድነት ዘላቂ ተጽእኖ ጋር በሚታገሉ ሴቶች ዙሪያ ያተኮሩ ውስብስብ የተጠለፉ ተረቶች ስብስብ ታቀርባለች። አልኮት በሰው ልጅ የስነ ልቦና ውስብስብነት ውስጥ የመግባት ችሎታ በእያንዳንዱ ታሪክ ውስጥ ያበራል፣ ይህም አስደናቂ የጸሐፊነት ችሎታዋን ያሳያል።
የ2023 ምርጥ መጽሃፍቶች የእይታ ድንበሮችን ከሚቃኙ ትውስታዎች ጀምሮ የእውነታውን ድንበር የሚገፉ ምስጢሮችን እስከመግደል ድረስ ለአንባቢዎች የተለያዩ አመለካከቶችን አቅርበዋል። እነዚህ መጻሕፍት አንባቢዎችን በአስተሳሰብ በሚቀሰቅሱ ትረካዎቻቸው እና ጥልቅ ግንዛቤዎቻቸውን በመማረክ ሥነ ጽሑፍ የሰውን ልጅ ልምድ ውስብስብነት ለመፈተሽ ኃይለኛ መሣሪያ ሆኖ እንደሚቀጥል አረጋግጠዋል።