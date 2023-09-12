ዴል S3422DWG፡ እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ የጨዋታ ማሳያዎች ምርጥ ምርጫ

Dell S3422DWG በተመጣጣኝ ዋጋ በርካታ ባህሪያትን የሚሰጥ እጅግ በጣም ሰፊ የጨዋታ ማሳያ ነው። መጀመሪያ ላይ በ500 ዶላር የተሸጠው ዴል አሁን በ3479.99 ዶላር ብቻ በማቅረብ ከ400 ዶላር በታች በገበያ ላይ ካሉት ምርጥ አማራጮች አንዱ ያደርገዋል።
ባለ 34 ኢንች መጠን እና እጅግ በጣም ሰፊ የሆነ 3440×1440 ጥራት ያለው ይህ ማሳያ አስደናቂ የእይታ ተሞክሮን ይሰጣል። የ16፡10 ምጥጥነ ገጽታ እና 1800R ጥምዝ ጥምቀትን የበለጠ ያሳድጋል፣ይህም ተጫዋቾች በሚወዷቸው አርእስቶች ውስጥ እራሳቸውን እንዲያጠምቁ ያስችላቸዋል።
የ Dell S3422DWG ቁልፍ ጥቅሞች አንዱ 1440p ጥራት ነው። ይህ ጥራት በስርዓትዎ ላይ ከመጠን በላይ ጫና ሳያሳድሩ የሚያምሩ ምስሎችን በማቅረብ በምስል ጥራት እና በአፈጻጸም መካከል ያለውን ሚዛን ያመጣል። እንደ GeForce RTX 3060 Ti ካለው ኃይለኛ የግራፊክስ ካርድ ጋር ተጣምረው፣ ተጫዋቾች ከፍተኛውን ግራፊክ መቼት ወይም እጅግ በጣም ከፍተኛ ፍሬሞችን መደሰት ይችላሉ።
የ VA ፓነልን በማሳየት፣ ይህ ማሳያ የ1ms ምላሽ ጊዜ፣ የ144Hz የማደስ ፍጥነት፣ የ3000:1 ንፅፅር ጥምርታ እና 90% DCI-P3 የቀለም ሽፋን ይመካል። ምንም እንኳን በይፋ ከጂ-ሲኤንሲ ጋር ተኳሃኝ ባይሆንም፣ ሞኒተሩ ተፈትኖ ከጂ-ሲኤንሲ ጋር በጥሩ ሁኔታ የሚሰራ ሆኖ ተገኝቷል፣ ይህም ለስላሳ እና እንባ ነፃ የሆነ የጨዋታ ልምዶችን ይሰጣል።
የ Dell S3422DWG አንድ ጠቃሚ ጠቀሜታ አስደናቂ ዋስትናው ነው። አብዛኛዎቹ ተቆጣጣሪዎች የአንድ አመት ዋስትና ይዘው ቢመጡም፣ ይህ ማሳያ የሶስት አመት ዋስትና ይሰጣል። በተጨማሪም፣ ለዴል ፕሪሚየም ፓነል ልውውጥ ፕሮግራም ብቁ ነው፣ ይህም ተጠቃሚዎች በዋስትና ጊዜ ውስጥ አንድ ብሩህ ፒክሰል እንኳን ከተገኘ ነፃ የፓነል ምትክ እንዲያገኙ ያስችላቸዋል።
በአጠቃላይ፣ Dell S3422DWG ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው እጅግ ሰፊ የጨዋታ ማሳያ ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ምርጥ ምርጫ ነው። በሚያስደንቅ የእይታ ጥራት፣ ፈጣን የማደስ ፍጥነት እና ለጋስ ዋስትና ለዋጋው የማይታመን ዋጋ ይሰጣል።
ምንጮች፡ ዴል