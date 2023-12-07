አዲስ የሲዲ ተመኖች ለቆጣቢዎች ጠቃሚ እድሎችን ይሰጣሉ

ማጠቃለያ፡ የወለድ ተመኖች እየጨመረ በመምጣቱ ቆጣቢዎች በከፍተኛ ደረጃ የተቀማጭ የምስክር ወረቀቶች (ሲዲዎች) ላይ ኢንቨስት በማድረግ በቁጠባቸው ላይ ከፍተኛ ትርፍ የማግኘት ልዩ እድል አላቸው። አንዳንድ ሲዲዎች እስከ 7 በመቶ የሚደርሱ ዋጋዎችን ቢያቀርቡም፣ ቆጣቢዎች በጠቅላላው የአገልግሎት ዘመናቸው በተመሳሳይ ከፍተኛ ገቢ ማግኘታቸውን ለማረጋገጥ ከአዲሱ ዓመት በፊት ዋጋቸውን እንዲቆልፉ ይመከራል።
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በፌዴራል ሪዘርቭ የዋጋ ጭማሪ ምክንያት የወለድ ተመኖች በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ በመምጣቱ በአሁኑ ወቅት ለቆጣቢዎች የሚሆን ከፍተኛ የወለድ መጠን ያለው ሂሳብ እጥረት የለም። ሲዲዎች በተለይ ማራኪ ናቸው፣ ዋጋው ከ4.5% በላይ ዛሬ ቀርቧል፣ ካለፉት ጊዜያት በጣም ዝቅተኛ ተመኖች ጋር ሲነጻጸር። የቤት ስራቸውን ለመስራት ፈቃደኛ ለሆኑ፣ ከ7% በላይ ዋጋ የሚሰጡ ሲዲዎች ማግኘት ይቻል ይሆናል።
እነዚህን ከፍተኛ ገቢዎች ለመጠቀም ከአዲሱ ዓመት በፊት በሲዲ ላይ ኢንቬስት ማድረግን ማሰብ ብልህነት ነው። በኢኮኖሚው ዙሪያ ካለው አለመረጋጋት አንጻር፣ በሲዲ ላይ መጠን መቆለፍ ቆጣቢዎች በሲዲው ሙሉ የአገልግሎት ጊዜ ውስጥ ተመሳሳይ ከፍተኛ መጠን ማግኘታቸውን ያረጋግጣል።
ሊታሰብባቸው የሚገቡ አንዳንድ ከፍተኛ ሲዲዎች እነሆ፡-
– ዶው ክሬዲት ህብረት፡- በ5.65-ወር ሲዲዎች ላይ 3% APY ከ$500 ዝቅተኛ የመክፈቻ ማስያዣ መስፈርት እና ከሶስት ወር ቀደም ብሎ የማውጣት ክፍያ ጋር ማቅረብ።
– TotalDirectBank፡- በ5.66-ወር ሲዲዎች ላይ 3% ኤፒአይ ከ$25,000 ዝቅተኛ የመክፈቻ ማስያዣ መስፈርት እና ከአንድ ወር ቀደም ብሎ የማውጣት ክፍያ ጋር ማቅረብ።
– ዌስት ታውን ባንክ እና ትረስት፡ በ5.88 ወር ሲዲዎች ላይ 6% APY ከ$10,000 ዝቅተኛ የመክፈቻ ማስያዣ መስፈርት እና ከሶስት ወር ቀደም ብሎ የማውጣት ክፍያ ጋር ማቅረብ።
– Limelight፡ 5.75% APY በ1-ዓመት ሲዲዎች በ$1,000 ዝቅተኛ የመክፈቻ ማስያዣ መስፈርት እና የ90-ቀን ቀደምት የማውጣት ክፍያ።
– የሰራተኞች ክሬዲት ህብረት፡- በ5.50-ዓመት ሲዲዎች ላይ 3% ኤፒአይ ከ$500 ዝቅተኛ የመክፈቻ ማስያዣ መስፈርት እና 50% ቀደም ብሎ የማውጣት ክፍያ ማቅረብ።
– BMO Alto፡ በ5.25-ዓመት ሲዲዎች ላይ 5% ኤፒአይ በ$1,000 ዝቅተኛ የመክፈቻ ተቀማጭ ገንዘብ እና የ180-ቀን ቀደም ብሎ የማስወጣት ክፍያ ማቅረብ።
በማጠቃለያው፣ አሁን ያለውን የሲዲ ዋጋ መጠቀም ለቆጣቢዎች ጥሩ እድል ይሰጣል። ትክክለኛውን ሲዲ በጥንቃቄ በመምረጥ እና ከአዲሱ ዓመት በፊት በከፍተኛ ፍጥነት በመቆለፍ፣ ቆጣቢዎች ምንም አይነት የገበያ ውጣ ውረድ ሳይታይባቸው በቁጠባቸው ላይ ከፍተኛ ገቢ ማግኘታቸውን ማረጋገጥ ይችላሉ።