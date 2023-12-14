እብድ የሚያደርጉ የ7 ምርጥ 2023 ጨዋታዎች

ማጠቃለያ፡ እ.ኤ.አ. 2023 በጉጉት የሚጠበቁ ጨዋታዎችን አምጥቶልናል፣ ነገር ግን ሁሉም ከታዋቂው ጋር ተስማምተው አልኖሩም። ከጨዋታ ሰባሪ ሳንካዎች እስከ ተስፋ አስቆራጭ ብልጭታዎች፣ እነዚህ ሰባት የተለቀቁት ከአስደሳች ይልቅ ራስ ምታት የሚያነሳሱ ነበሩ።
1. አቶሚክ ልብ፡- የሙንድፊሽ ባዮሾክ-አነሳሽነት FPS ከእስር ሲፈታ ብዙ ጉዳዮችን ይዞ መጣ። ተጫዋቾች የቁምፊ ጉድለቶች፣ የተበላሹ የፋይል ማስቀመጫዎች እና በቀላሉ የማይጫኑ የጦር መሳሪያዎች አጋጥሟቸዋል። አንዳንዶች በጨዋታ ሰባሪ ሳንካዎች የተነሳ የጨዋታውን መግቢያ ማለፍ ተስኗቸዋል። ምንም እንኳን ተከታይ ጥገናዎች ቢኖሩም፣ የአቶሚክ ልብ መጀመር ለስላሳ ነበር።
2. የወንጀል አለቃ፡ ሮኬይ ከተማ፡ የኢንጋሜ ስቱዲዮ ወንጀል ተኳሽ የኮከብ ሃይል ሊኖረው ይችላል ነገርግን ብዙ ስህተቶች እና ብልሽቶችም ነበሩት። መስተጋብር የሚፈጥሩ ነገሮች እርስበርስ የማይገናኙ ሆኑ፣ የገጸ ባህሪ ልብሶች ጠፍተዋል፣ እና የጠመንጃ ድምፆች ያለማቋረጥ ተዘጉ። ተከታዩ ጥገናዎች እነዚህን ችግሮች ለማስተካከል ቢሞክሩም፣ ድንጋያማው ጅምር ተጫዋቾችን ብስጭት ፈጥሯል።
3. ፎርዛ ሞተር ስፖርት፡- የ10 ስቱዲዮዎች የእሽቅድምድም ሲም ዳግም ማስጀመር ጅምር ከሃሳብ ያነሰ ነበር። ተጫዋቾች በግጥሚያ ወቅት ቀዝቃዛ ችግሮች አጋጥሟቸዋል እና ከፍተኛ የፍሬም ፍጥነት ቀንሷል። በተጨማሪም፣ ከዚህ ቀደም የተስተካከሉ ሳንካዎች እንደገና ብቅ አሉ፣ የተጫዋች ግስጋሴን ጠራርገዋል። የፎርዛ ሞተር ስፖርት ደጋፊዎቸ በዝረራ ጅማሮው ቅር ተሰኝተዋል።
4. ሟች ኮምባት 1 (ኒንቴንዶ ስዊች)፡- ታዋቂው የትግል ጨዋታ ተከታታይ በኔንቲዶ ስዊች ላይ ሲያርፍ ከፍተኛ ውጤት አስመዝግቧል። እነማዎች እና ትዕይንቶች ለመጫን ዕድሜ ወስደዋል፣ የፍሬም መጠኖች ወጥነት የሌላቸው ነበሩ፣ እና የቁምፊ ሞዴሎች ሸካራማነት የላቸውም። በስዊች ላይ ያለው ዝቅተኛ አፈጻጸም ከ PlayStation እና Xbox አቻዎቹ በጣም የራቀ እንዲሆን አድርጎታል።
5. የደመወዝ ቀን 3፡ እንደ አለመታደል ሆኖ የዚህ የመጀመሪያ ሰው ሂስት ሲሙሌተር መጀመር በሳንካዎች ተበላሽቷል። በማዛመድ ችግር ምክንያት ተጫዋቾች ብልሽቶች አጋጥሟቸዋል እና የአገልጋይ ግንኙነት ተቋርጧል። ገንቢው ችግሮቹን ተቀብሎ ጉድለቶቹን ለመቅረፍ ማሻሻያዎችን አውጥቷል፣ይህም ተጫዋቾቹ ይበልጥ በተቀላጠፈ ሁኔታ እንዲጨርሱ ያስችላቸዋል።
6. Redfall: Arkane Studios በአስማጭ ሲምዎቻቸው የሚታወቀው ከኮ-ኦፕ ቫምፓየር ተኳሽ ጋር የተሳሳተ እርምጃ ወስዷል። ጨዋታው አስደናቂ ተረት ተረት እና አለም ግንባታን ሲያጎናፅፍ፣ በቦታው ላይ በሚሮጡ ገፀ-ባህሪያት፣ በግዳጅ ወቅት ከፍተኛ የፍሬም ፍጥነት እየቀነሰ፣ ጠላቶች በውጊያ ውስጥ እየቀዘቀዙ እና ምንም ጉዳት በማይደርስባቸው ጥይቶች ተሠቃይቷል። ምንም እንኳን ቀጣይ ጥገናዎች ቢጠበቁም፣ የሬድፎል የመጀመሪያ ልቀት ከተጠበቀው በታች ወደቀ።
7. Skull Island: Rise of Kong: ይህ የገንቢ IguanaBee ጨዋታ ከመጀመሪያው ጥፋት ነበር። ተጫዋቾቹ ብዙ ሳንካዎች አጋጥሟቸዋል፣ የዝንጀሮው ዝንጀሮ በግድግዳ ላይ መጣበቅን፣ የገጸ ባህሪ አኒሜሽን መቀዛቀዝ እና የአካባቢ ንብረቶች መጥፋትን ጨምሮ። በ Rise of Kong ውስጥ ያሉትን መሰረታዊ ጉድለቶች ለማስተካከል ተጨማሪ የእድገት ጊዜ እንደሚያስፈልግ ግልጽ ነው።
የጉርሻ መጠቀስ፡ ስታርፊልድ፡ የቤቴሳ በጣም የሚጠበቀው ቦታ RPG እንዲሁ በብዙ ጉዳዮች ተሠቃይቷል። ተልእኮዎች ብዙ ጊዜ ይቋረጣሉ፣ የአጋር AI ስራ ይስተጓጎላል፣ እና እንደ አስትሮይድ እና ተጫዋቾችን በጠፈር የሚከተሏቸው ከተሞች ያሉ አስገራሚ ክስተቶች ሁሉም በጣም የተለመዱ ነበሩ። በስታርፊልድ ዙሪያ ያለው ደስታ ቢኖርም ተጨዋቾች በጨዋታው የተለያዩ ብልሽቶች እና ስህተቶች ተበሳጭተው ነበር።
በማጠቃለያው፣ 2023 የማይረሱ ጨዋታዎች ፍትሃዊ ድርሻ ሲኖረው፣ እነዚህ ሰባት ርዕሶች ፍፁም አልነበሩም። ጨዋታን የሚሰብሩ ሳንካዎች እና ተስፋ አስቆራጭ ብልጭታዎች ልምዶቹን ተቸግረዋል፣ተጫዋቾቹ ለስላሳ ጅምር እና የበለጠ የተስተካከለ የጨዋታ አጨዋወት እንዲናፈቁ አድርጓል።