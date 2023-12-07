የቴክሳስ ሴት ለተወሳሰበ እርግዝና ፅንስ ማስወረድ ለመፈለግ ክስ አቀረበች።

በቴክሳስ የምትኖር አንዲት ሴት በቅርቡ እርግዝናዋን እንድታቆም የፍርድ ቤት ጣልቃ ገብነትን በመጠየቅ ድንገተኛ ክስ አቅርባለች። አንድ ትልቅ ሴት ፅንስ ማስወረድ ህጋዊ እንዲሆን ፍርድ ቤት ስትጠይቅ ይህ ከአምስት አስርት ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ነው። ክሱ የመጣው ቴክሳስ በ2022 ጥብቅ የውርጃ ሕጎችን ተግባራዊ ካደረገች በኋላ ነው፣ ይህም በግዛቱ ውስጥ ከሞላ ጎደል ሁሉንም ፅንስ ማስወረድ ይከለክላል።
በዳላስ ነዋሪ የሆነችው ሴት ኬት ኮክስ ባለፈው ሳምንት ፅንሷን በተመለከተ አሰቃቂ ዜና ደረሳት። ፅንሱ ሙሉ ትራይሶሚ 18 እንዳለ ታውቋል፣ ይህ የክሮሞሶም መዛባት በተለምዶ ከመወለዱ በፊት ወይም ብዙም ሳይቆይ ለሞት ይዳርጋል። በተጨማሪም ፅንሱ የእምብርት እበጥ፣ የተጠማዘዘ አከርካሪ፣ የክለብ እግር እና ያልተስተካከለ የራስ ቅል እና ልብን ጨምሮ በርካታ የጤና ችግሮች እያዳበረ ነው።
ኮክስ አስቀድሞ ሁለት ልጆች ያሉት ሲሆን ሁለቱም በቄሳሪያን ክፍል የተወለዱ ናቸው። ሀኪሞቿ እርግዝናን ወደ ሙሉ ጊዜ መሸከም ለእርግዝና የደም ግፊት፣ ለስኳር ህመም፣ ለማደንዘዣ ችግሮች እና ለወደፊት እርግዝና ችግሮች የመጋለጥ እድሏን እንደሚያጋልጥ አሳውቀዋል።
ብስጭቷን ስትገልጽ ኮክስ እንዲህ አለች፣ “እኔ ለልጄ እና ለራሴ የሚበጀውን ለማድረግ እየጣርኩ ነው፣ ነገር ግን የቴክሳስ ግዛት ሁለታችንም እንድንሰቃይ እያደረገን ነው። ለጤንነቴ እና ለወደፊት እርግዝና የተሻለ እድል እንዲኖረኝ እርግዝናዬን አሁን ማቆም አለብኝ።
የቴክሳስ ጠቅላይ ፍርድ ቤት እንደ ኮክስ ባሉ ውስብስብ እርግዝናዎች ውስጥ የስቴቱን የፅንስ ማስወረድ ህጎች የሚቃወመውን ክስ በተመለከተ ክርክሮችን በቅርቡ ሰምቷል። ፍርድ ቤቱ በአሁኑ ጊዜ ፅንስ ማስወረድ እገዳው ተግባራዊ ባልሆኑ እርግዝና ላይ ተፈፃሚ መሆን አለመኖሩን እያጣራ ነው። የትራቪስ ካውንቲ ዳኛ ቀደም ሲል እነዚህ ህጎች ለሕይወት አስጊ የሆኑ የጤና እክሎች ባለባቸው ወይም ገዳይ የሆነ የፅንስ ምርመራ ላደረጉ ታማሚዎች ተፈጻሚ እንዳይሆኑ ወስኗል።
የኮክስ ክስ በእሷ፣ በባለቤቷ እና በዶክተሯ ላይ የቴክሳስን ፅንስ ማስወረድ እገዳዎች መተግበርን ለመከልከል ጊዜያዊ የእግድ ትእዛዝ ይፈልጋል። በተጨማሪም፣ ክሱ ፅንስ ማስወረድ እገዳው ድንገተኛ የጤና ችግር ባለባቸው ታካሚዎች ላይ እንደማይተገበር የሚገልጽ ገላጭ ፍርድ ጠይቋል።
ይህ ጉዳይ በቴክሳስ ውስጥ በውርጃ መብቶች ዙሪያ ያለውን ውስብስብ የህግ ፍልሚያ የሚያጎላ ሲሆን ውስብስብ እርግዝና ያላቸው ሴቶች ፅንስ ማቋረጥን ለመጠየቅ ክስ ስለሚያቀርቡ ተግባራዊነት እና አዋጭነት ጥያቄዎችን ያስነሳል። የዚህ ክስ ውጤት በግዛቱ ውስጥ ተመሳሳይ ሁኔታዎች ላጋጠሟቸው ሴቶች ከፍተኛ አንድምታ ይኖረዋል።