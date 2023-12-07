የቴክሳስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተማሪን በፀጉር አያያዝ አገደ፣ ውዝግብን አስነሳ

በቴክሳስ የሚገኝ አንድ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት አንድ ጥቁር ተማሪ የፀጉር አሠራሩን ለመለወጥ ፈቃደኛ ባለመሆኑ ከታገደ በኋላ በአለባበስ መመሪያው ላይ ውዝግብ ውስጥ እራሱን አገኘ። በባርበርስ ሂል 13ኛ ደረጃ ት/ቤት ጁኒየር የሆነው ዳሪል ጆርጅ ለXNUMX ቀናት ታግዷል ምክንያቱም ፀጉሩ ሲወድቅ የትምህርት ቤቱን ፖሊሲ አላከበረም። ይህ ክስተት ለወራት የዘለቀው ግጭት በትምህርት ቤቱ እና በጊዮርጊስ ቤተሰብ መካከል የአለባበስ መመሪያው አድሎአዊ ነው ብለው በሚያምኑት የቅርብ ጊዜ ክስተት ነው።
የጆርጅ ጠለፈ ሎኮች በመጀመሪያ ከክፍል በወጣበት በነሐሴ ወር የአለባበስ መመሪያውን እንደጣሰ ተቆጥረዋል። ቤተሰቦቹ ቅጣቱ ከዘውድ ህግ ጋር የሚቃረን ነው ሲሉ ይከራከራሉ፣ በቅርቡ በቴክሳስ በዘር ላይ የተመሰረተ የፀጉር መድልዎ የሚከለክል ህግ ወጥቷል። ነገር ግን፣ ትምህርት ቤቱ የዘውድ ህግ የፀጉር ርዝመትን እንደማይመለከት ይከራከራል።
የባርበርስ ሂል ራሱን የቻለ የት/ቤት ዲስትሪክት እ.ኤ.አ. በ2020 ሌላ ጥቁር ተማሪ ሎኮቹን ካልቆረጠ በስተቀር በትምህርት ቤት ዝግጅቶች ላይ እንዳይገኝ ሲከለከል ተመሳሳይ ውዝግብ አጋጥሞታል። የዲስትሪክቱ የበላይ ተቆጣጣሪ ግሬግ ፑል ተማሪዎች ሁሉንም ሰው እንዲስማሙ እና እንዲጠቅሙ እንደሚያስተምር በመግለጽ ፖሊሲውን በወቅቱ ተሟግቷል።
የጆርጅ ቤተሰብ ለቴክሳስ ትምህርት ኤጀንሲ እና ለፌዴራል የሲቪል መብቶች ክስ በስቴቱ ገዥ፣ ጠቅላይ አቃቤ ህግ እና በትምህርት ቤቱ ወረዳ ላይ መደበኛ ቅሬታ አቅርበዋል። የአለባበስ ደንቡ ኢ-ፍትሃዊ በሆነ መንገድ ጥቁር ወንዶችን ያነጣጠረ እና የፀጉር መድልዎ ላይ አዲሱን ህግ ተግባራዊ ለማድረግ አልቻለም.
በምላሹ፣ የትምህርት ቤቱ ዲስትሪክት የአለባበስ ህግ ገደቦች የዘውድ ህግን ስለጣሱ ማብራሪያ ለማግኘት ክስ አቅርቧል። የዚህ የህግ ጦርነት ውጤት ወደፊት በቴክሳስ የፀጉር መድልዎ ጉዳዮች ላይ ትልቅ እንድምታ ይኖረዋል እና ለሌሎች ግዛቶችም ምሳሌ ሊሆን ይችላል።
ከጆርጅ ጋር የተያያዘው ክስተት ከፀጉር መድልዎ ጋር የሚደረገውን ትግል አጉልቶ ያሳያል እና በትምህርት ቤቶች የአለባበስ ደንብ ፖሊሲዎች ገደብ ላይ አስፈላጊ ጥያቄዎችን ያስነሳል. በትምህርት እኩልነት ላይ የሚደረገው ትግል ሲቀጥል ትምህርት ቤቶች እና ፖሊሲ አውጭዎች ፍትሃዊ፣ ሁሉን አቀፍ እና ከማንኛውም አይነት የዘር አድልዎ የፀዱ መሆናቸውን ለማረጋገጥ ፖሊሲዎቻቸውን እንደገና መገምገም ወሳኝ ነው።