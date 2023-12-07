በቴክሳስ ተክል ውስጥ ያለው ኬሚካላዊ መፍሰስ

የላ ፖርቴ ቴክሳስ ባለስልጣናት በአልቲቪያ ኬሚካል ፋብሪካዎች ላይ የወጣ መርዛማ ጋዝ በቁጥጥር ስር መዋሉን አረጋግጠዋል። ክስተቱ እስካሁን ድረስ ያሉበት ሁኔታ በውል ባይታወቅም ስምንት ሰዎች ወደ ሆስፒታል ለህክምና ተወስደዋል። ለጥንቃቄ ሲባል የተተገበረው የመጠለያ ቦታ ትእዛዝ ተነስቷል።
አልቲቪያ ኬሚካሎች የሚፈሰውን የፎስጂን ጋዝ ለመቆጣጠር እየሰሩ መሆናቸውን የገለፁ ሲሆን በአካባቢው ያሉ የድንገተኛ አደጋ አስተዳደር ኤጀንሲዎች በአቅራቢያው ያሉ ነዋሪዎች እና አምስት አጎራባች የኬሚካል ተቋማት እንዲጠለሉ አዘዙ። ነገር ግን፣ የላ ፖርቴ የድንገተኛ አደጋ አስተዳደር ቢሮ (LPOEM) በኋላ እንደገለፀው በተቋሙ አቅራቢያ ወይም ዝቅተኛ ደረጃ ላይ ያሉ አደገኛ ምርቶች መጠን ሊገኙ የሚችሉ አልነበሩም።
ምንም እንኳን ይህ ክስተት አሳሳቢ ቢሆንም፣ በቴክሳስ የአካባቢ ፍትህ ተሟጋች አገልግሎት ዋና ዳይሬክተር አና ፓራስ፣ እንደዚህ አይነት ክስተቶች ብዙም ያልተለመዱ መሆናቸውን ጠቁመዋል። በቴክሳስ ውስጥ ያሉ የኬሚካል ተክሎች፣ እንደ አልቲቪያ ኬሚካሎች፣ ለፕላስቲክ ማምረቻ ኬሚካሎችን ከማምረት ጋር በተያያዙ አጋጣሚዎች መጨመር አጋጥሟቸዋል።
በፍሳሹ ውስጥ የሚካተተው ፎስጂን በኬሚካል፣ ፀረ-ተባይ መድሃኒቶች እና ፋርማሲዩቲካል ማምረቻዎች ውስጥ በብዛት ጥቅም ላይ ይውላል። ቀለም የሌለው ጋዝ ሲሆን የመታፈን ሽታ ያለው እና በፈሳሽ ሁኔታው ውስጥ ማስታወክ፣ የመተንፈስ ችግር፣ የደረት ህመም እና ውርጭ ጨምሮ የተለያዩ የጤና ችግሮችን ያስከትላል።
በሃሊበርተን እና በስቴፓን ባለቤትነት የተያዙትን ጨምሮ ሌሎች በአቅራቢያው ያሉ የኬሚካል ፋሲሊቲዎች የመጠለያ ትዕዛዞቻቸውን የውሃ ማፍሰስ መያዙን ተከትሎ አንስተዋል። የፍሰቱ መንስኤ የተሰበረ የግፊት መልቀቂያ መሳሪያ እንደሆነ ተወስኗል፣ እና አልቲቪያ ኬሚካልስ በLa Porte ተቋሙ ውስጥ ያሉትን ሁሉንም ሂደቶች ለጊዜው ዘግቷል።
እንደነዚህ ያሉ ክስተቶች ከኬሚካል ማምረቻ ጋር ተያይዘው ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች ቢያጎሉም፣ ለኩባንያዎች እና ባለሥልጣናት እንደዚህ ያሉትን ክስተቶች ለመከላከል እና ለመከላከል ለደህንነት እርምጃዎች እና የአደጋ ጊዜ ምላሽ ፕሮቶኮሎች ቅድሚያ መስጠት አስፈላጊ ነው።