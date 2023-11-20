በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)

የቴስላ ቦርድ ፀረ ሴማዊ እይታዎችን በመደገፍ ኤሎን ማስክን ማገድ አለበት?
በቴስላ ውስጥ ያለ ባለሀብት እና ታዋቂ የአስተዳደር ኤክስፐርት የኤሎን ማስክ የቴስላ ዋና ስራ አስፈፃሚ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፀረ ሴማዊ አመለካከቶችን በማፅደቁ በኩባንያው የዳይሬክተሮች ቦርድ እንዲታገድ እየጠየቁ ነው። የፈርስት አሜሪካን ትረስት ፕሬዝዳንት ጄሪ ብራክማን ማስክ በአንድ ታዋቂ የማህበራዊ ሚዲያ መድረክ ላይ ካለው ፀረ ሴማዊ ልጥፍ ጋር በመስማማት መስመር እንዳቋረጠ ያምናሉ። ብራክማን የመናገር መብት ምንም ይሁን ምን የሕዝብ ኩባንያ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ጥላቻን ማስፋፋት እንደሌለበት ይከራከራሉ.
ይህ ውዝግብ እንደ Disney፣ NBCUniversal እና Warner Bros. Discovery ያሉ ዋና ዋና የምርት ስሞች ማስክ ባለቤትነት ባለው መድረክ ላይ ማስታወቂያቸውን እንዲያቆሙ አድርጓል። እነዚህ ኩባንያዎች ውሳኔያቸውን ከሙስክ ፖስት ጋር በቀጥታ ባያያዙም አንዳንድ ማስታዎቂያዎቻቸው በመድረኩ ላይ ፀረ ሴማዊ ይዘቶች አጠገብ ተቀምጠዋል።
ብራክማን ሙክ ከ30 እስከ 60 ቀናት ባለው ጊዜ ውስጥ በእረፍት ላይ እንዲቀመጥ እና የስሜታዊነት ስልጠና እና/ወይም ህክምና እንዲከታተል ይጠቁማል። የሙስክ ሀብትም ሆነ ቴክኒካል እና የንግድ ችሎታው ለቃላቶቹ ሰበብ እንደማይሆን እና ባህሪው የእርዳታ ፍላጎትን እንደሚያመለክት ያምናል.
በዬል የማኔጅመንት ትምህርት ቤት የአመራር ጥናት ዲን ጄፍሪ ሶነንፌልድ የቴስላ ቦርድ እርምጃ መውሰድ እንዳለበት ይስማማሉ። ሶንነንፌልድ ማስክ ከዋና ሥራ አስፈፃሚ ማዕረግ መታገድ እና ምናልባትም በኩባንያው የአክሲዮን ዋጋ ላይ አነስተኛ ተጽዕኖ በማሳደር በዋና የቴክኖሎጂ ኦፊሰርነት መመደብ እንዳለበት ይከራከራሉ።
ይሁን እንጂ ማስክ በቴስላ ውስጥ ከፍተኛ ኃይል አለው, ምክንያቱም እሱ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ብቻ ሳይሆን በዳይሬክተሮች ቦርድ ውስጥ ተቀምጧል እና ትልቁ ግለሰብ ባለአክሲዮን ነው. አንዳንድ ባለአክሲዮኖች እና ኤክስፐርቶች ቦርዱ ተጠያቂ እንዲሆንላቸው እየጠየቁ ቢሆንም፣ ሌሎች ደግሞ ይህንን ውጤታማ ለማድረግ ፈቃደኛ እና ችሎታቸውን ጥርጣሬዎችን ይገልጻሉ።
በመጨረሻም ውሳኔው በቴስላ ቦርድ ላይ ነው. ውዝግቡ በይፋ በሚገበያዩ ኩባንያዎች ውስጥ ዋና ሥራ አስፈፃሚዎች ስላላቸው ኃላፊነት፣ የመናገር ነፃነት ወሰኖች እና ቦርዶች በመሪዎቻቸው በሚገለጹት የግል አመለካከቶች ውስጥ ምን ያህል ጣልቃ መግባት እንዳለባቸው አስፈላጊ ጥያቄዎችን ያስነሳል።
ጥ፡ በቴስላ ሰሌዳ ላይ ያለው ማነው?
መ፡ የቴስላ ቦርድ የሚመራው በሮቢን ዴንሆልም ሲሆን ጄምስ ሙርዶክ፣ የቬንቸር ካፒታሊስት ኢራ ኢረንፕሬይስ፣ የሙስክ ታናሽ ወንድም ኪምባል እና እራሱን ማስክን ያጠቃልላል። ማስክ እንደ ተባባሪ መስራች፣ ዋና ስራ አስፈፃሚ እና የኩባንያው ትልቁ ግለሰብ ባለድርሻ ከፍተኛ ተጽዕኖ አለው።
ጥ፡ ለምንድነው አንዳንድ ባለአክሲዮኖች እና ባለሙያዎች የማስክን እገዳ የሚጠሩት?
መ: ሙክ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ፀረ-ሴማዊ አመለካከቶችን ማፅደቁ ለአንድ የህዝብ ኩባንያ ዋና ሥራ አስፈፃሚ ተቀባይነት እንደሌለው ያምናሉ። ባህሪው የኩባንያውን ስም የሚያጎድፍ በመሆኑ ቦርዱ ተጠያቂ አድርጎ ድርጊቱን ሊፈታ ይገባል ሲሉ ይከራከራሉ።
ጥ፡- ሌሎች የንግድ መሪዎች ለክርክሩ ምን ምላሽ ሰጡ?
መ: አንዳንድ ታዋቂ የንግድ መሪዎች፣ ለምሳሌ hedge fund ቢሊየነር ቢል አክማን፣ ከመስክ ጎን ቆመው ከፀረ-ሴማዊነት ውንጀላ ተጠብቀዋል። ይሁን እንጂ ሌሎች እንደ ሮስ ጌርበር, የገርበር ካዋሳኪ ዋና ሥራ አስፈፃሚ እና ፕሬዚዳንት, የማስክን ባህሪ ተችተዋል እና በቴስላ መልካም ስም ላይ ስላለው ተጽእኖ ስጋት ገልጸዋል.