የ iOS መነሳት፡ በሰሜን አሜሪካ የአንድሮይድ የወደፊት ስጋት

ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በምዕራቡ ንፍቀ ክበብ የአንድሮይድ ስማርት ስልኮች የበላይነት ስጋት ላይ ወድቋል። ባለፈው አመት የአፕል አይኦኤስ የገበያ ድርሻ ከዩናይትድ ስቴትስ አንድሮይድ በመብለጡ ሁኔታው መዞር ጀምሯል፤ ይህ አዝማሚያ እያደገ መጥቷል። ተመሳሳይ ንድፍ በካናዳ ውስጥ ታይቷል, አፕል በአብዛኛዎቹ አስርት ዓመታት ውስጥ መሪነቱን ጠብቆ ቆይቷል.
በፔፐር ሳንድለር የኢንቨስትመንት ድርጅት ባደረገው አጠቃላይ ጥናት የአፕልን ስኬት በስተጀርባ ያለው አንቀሳቃሽ ኃይል ታዳጊዎች ናቸው። በመላው አሜሪካ ከ9,000 በላይ ታዳጊ ወጣቶችን የዳሰሰው ዘገባው በአሁኑ ወቅት 87 በመቶ የሚሆኑ ታዳጊ ወጣቶች የአይፎን ባለቤት እንደሆኑ እና 88 በመቶ የሚሆኑት ደግሞ ቀጣዩን የስማርት ፎን ለመግዛት እንዳሰቡ ገልጿል።
ከዚህ ለውጥ ጀርባ ካሉት ቁልፍ ምክንያቶች አንዱ የሆነው የአፕል ልዩ እና ከፍተኛ ስኬታማ ስነ-ምህዳር ነው። እንደ አንድሮይድ ሳይሆን አፕል የመሳሪያዎቹን አጠቃላይ እና እንከን የለሽ ውህደት ያቀርባል፣ ይህም የማይመሳሰል የተጠቃሚ ተሞክሮ ይፈጥራል። እንደ ጎግል፣ ሳምሰንግ እና ሁዋዌ ያሉ ዋና ዋና የቴክኖሎጂ ብራንዶች ይህንን ስነ-ምህዳር ለመድገም ጥረት ቢያደርጉም ተመሳሳይ ስኬት ማግኘት አልቻሉም።
ነገር ግን፣ አንድሮይድ ተጠቃሚዎች ሊሆኑ የሚችሉ ጨዋታ-መቀየር አድማስ ላይ ነው። Qualcomm በአንድሮይድ እና በዊንዶውስ መሳሪያዎች መካከል ያለውን ክፍተት ለማስተካከል አላማ የሆነውን የ Snapdragon Seamless ቴክኖሎጂውን ሊጀምር ነው። ይህ የፕላትፎርም አቋራጭ ቴክኖሎጂ የተነደፈው አፕል ተጠቃሚዎች ከሚዝናኑበት እንከን የለሽ ውህደት ጋር የሚወዳደር ልምድ እንዲኖራቸው ነው።
የፓይፐር ሳንድለር ዘገባ በዋነኝነት የሚያተኩረው በአሜሪካ ገበያ ላይ ቢሆንም፣ ግኝቶቹ በካናዳ መልክዓ ምድርም ሊገለጽ ይችላል። የአፕል የበላይነት በቀጠለበት እና የአይኦኤስ ስነ-ምህዳሩ ማራኪነት እየጨመረ በመምጣቱ በሰሜን አሜሪካ የአንድሮይድ የወደፊት እጣ ፈንታ ትልቅ ስጋት እንዳለበት ግልጽ ነው።
በየጥ:
ጥ፡- በምዕራቡ ንፍቀ ክበብ ካለው አንድሮይድ ጋር ሲነጻጸር አሁን ያለው የ iOS የገበያ ድርሻ ምን ያህል ነው?
መ: በአሁኑ ጊዜ አይኤስ በአሜሪካ የገበያ ድርሻ አንድሮይድ በልጦታል፣ በካናዳም ተመሳሳይ አዝማሚያ ይታያል።
ጥ:- እያደገ ካለው የ iOS የገበያ ድርሻ በስተጀርባ ያለው ዋና ምክንያት ምንድን ነው?
መ: እንደ ፓይፐር ሳንድለር ዘገባ የ iOS የበላይነት በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ ባሉ ወጣቶች መካከል ለ Apple መሳሪያዎች ከፍተኛ ምርጫ ምክንያት ሊሆን ይችላል.
ጥ፡ የአፕልን ስነ ምህዳር ከአንድሮይድ የሚለየው ምንድን ነው?
መ: የአፕል ስነ-ምህዳር በመሳሪያዎቹ መካከል እንከን የለሽ ውህደት ያቀርባል፣ ይህም ለተጠቃሚዎች የተቀናጀ እና ወደር የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮ ይሰጣል።
ጥ፡ አንድሮይድ ለመያዝ እድሉ አለ?
መ፡ የ Qualcomm መጪ Snapdragon ሴምለስ ቴክኖሎጂ በአንድሮይድ እና በዊንዶውስ መሳሪያዎች መካከል ያለውን ክፍተት ለማስተካከል ያለመ ሲሆን ይህም የመጫወቻ ሜዳውን በማስተካከል እና የአንድሮይድ ተጠቃሚዎችን ከአፕል ስነ-ምህዳር ጋር ተመሳሳይ የሆነ ተሞክሮ ለማቅረብ ነው።