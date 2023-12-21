ማጠቃለያ፡ በደብሊን ከተማ መሃል በተፈጠረ አስደንጋጭ ክስተት፣ የ17 አመት ልጅ፣ የመድኃኒት ሱሰኛ፣ በመድኃኒት በተሞላ ክፍል ውስጥ በመካከለኛ ዕድሜ ላይ ያለ ሰው ላይ ጥቃት እንደፈጸመ እና እንደዘረፈ አምኗል። ተጎጂው፣ ወደ ስራው በመጓዝ ላይ እያለ፣ በማለዳ በሊፊ ጎዳና ላይ በአስፈሪ ሁኔታ ሲገናኝ እራሱን አገኘ።
በደብሊን የጠዋት ተሳፋሪዎችን ባለማመን በተከሰተ አስደንጋጭ ክስተት አንድ የዕፅ ሱሰኛ ታዳጊ አንድን ሰው በቀን ብርሃን ግጭት በአሰቃቂ ሁኔታ አጠቃ እና ዘርፏል። ክስተቱ የተፈፀመው በጁላይ 24፣ ከጠዋቱ 7 ሰዓት ላይ፣ በሊፊ ስትሪት፣ በከተማው መሀል ላይ በሚጨናነቅ አውራ ጎዳና ላይ ነው።
ተጎጂው መካከለኛ እድሜ ያለው እና ወደ ስራው እየሄደ ነበር ፣ መጀመሪያ ላይ በአሥራዎቹ ዕድሜ ውስጥ የሚገኝ ወጣት ቀረበ እና ብዙም ሳይቆይ እራሱን ወደ አስፈሪ ፈተና ገባ። ታዳጊው ሰውዬውን ደጋግሞ በማጥቃት ጭንቀቱንና ድንጋጤን ጥሎታል። የዓይን እማኞች ጥቃቱን “በእውነት አስደንጋጭ” ሲሉ ገልጸውታል፣ ይህም በደብሊን ውስጥ ከአደንዛዥ ዕፅ ጋር የተያያዘውን አሰቃቂ ጥቃት አጉልቶ ያሳያል።
ደብሊን በወዳጅነት እና በአስተማማኝ አካባቢዋ የምትታወቅ ቢሆንም፣ ክስተቱ የአደንዛዥ ዕፅ ሱስ የሚያስከትላቸውን አሳዛኝ መዘዝ ለማስታወስ ያህል ነው። እንደ ባለሥልጣናቱ ገለጻ፣ ታዳጊው የመድኃኒት ሱሰኛ መሆኑን አምኗል፣ ይህም በአመጽ ባህሪው ላይ ተጽዕኖ እንደሚያሳድር ምንም ጥርጥር የለውም።
ክስተቱ በከተማው የትራንስፖርት ስርዓት ላይ በሚተማመኑ ነዋሪዎች እና ተሳፋሪዎች ላይ ስጋት ፈጥሯል, ይህም በሕዝብ ቦታዎች ላይ ተጨማሪ የደህንነት እርምጃዎችን አስፈላጊነት አጉልቶ ያሳያል. የደብሊን ዜጎችን ደህንነት እና ደህንነት ለማረጋገጥ የአደንዛዥ ዕፅ ሱሰኝነትን እና በወንጀለኛ ባህሪ ላይ የሚያሳድረውን ተጽእኖ እንዲያስተካክሉ ባለስልጣናት አሳሰቡ።
ህብረተሰቡ አንድ ላይ ተሰባስቦ የአደንዛዥ እጽ ሱሰኝነትን መንስኤዎች ለመፍታት፣ ከአደንዛዥ እፅ ሱስ ጋር ለሚታገሉ ሰዎች ድጋፍ እና ግብዓት መስጠት አስፈላጊ ነው። የትምህርት፣ የግንዛቤ ማስጨበጫ እና የመልሶ ማቋቋም አገልግሎት ተደራሽነት ተመሳሳይ አደጋዎችን በመከላከል እና የከተማዋን ስም ለሁሉም ሰው ምቹ እና ደህንነቱ የተጠበቀ ቦታ ለማስጠበቅ ወሳኝ ሚና ይጫወታል።