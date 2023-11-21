ቀጣዩ ትውልድ፡ Tecno Spark Go 2024 በአስደሳች ማሻሻያዎች ይፋ ሆነ

Tecno በቅርቡ በማሌዥያ እና በፊሊፒንስ የሚገኘውን Tecno Spark Go 2024 የተባለውን ስማርት ስልክ ለገበያ አቅርቧል። በቀድሞው በቴክኖ ስፓርክ ጎ 2023 ስኬት ላይ በመገንባት ይህ አዲስ ሞዴል በጠረጴዛው ላይ በርካታ አስደሳች ማሻሻያዎችን ያመጣል። የ2023 ሞዴል ባለአራት ኮር MediaTek Helio A22 SoC ቢያቀርብም፣ የ2024 ሞዴል በUnisoc T606 ቺፕሴት የተጎላበተ ሲሆን ይህም የተሻሻለ አፈጻጸም እና ቅልጥፍናን ይሰጣል።
የTecno Spark Go 2024 ከሚታዩ ባህሪያት አንዱ ባለ 6.6 ኢንች HD+ LCD ማሳያ ሲሆን የማደስ ፍጥነት 90Hz ነው። በተለይም ማሳያው የአፕል ዳይናሚክ ደሴትን የሚያስታውስ ልዩ ክኒን ቅርጽ ያለው ብቅ-ባይ አኒሜሽን የሚፈጥር ተለዋዋጭ ወደብ ያካትታል። ይህ ፈጠራ ባህሪ ለአጠቃላይ የተጠቃሚ ተሞክሮ ውበትን ይጨምራል።
ከሃርድዌር አንፃር Tecno Spark Go 2024 UniSoC T606 SoC ከማሊ ጂ57 ጂፒዩ ጋር ተጣምሮለታል። እንዲሁም እስከ 4ጂቢ ሊራዘም የሚችል 8GB RAM እና እስከ 128ጂቢ ሊሰፋ የሚችል ማከማቻ አለው። ለጋስ የማከማቻ አቅሙ ተጠቃሚዎች አሁን ቦታ ስለሌለበት ሳይጨነቁ የሚወዷቸውን የመልቲሚዲያ ይዘቶችን ማከማቸት ይችላሉ።
በካሜራ ዲፓርትመንት ውስጥ፣ Tecno Spark Go 2024 ባለ 13 ሜጋፒክስል ቀዳሚ የኋላ ካሜራ ከኤአይአይ ሃይል ያለው ሁለተኛ ደረጃ ካሜራ አለው። በተጨማሪም፣ ባለ 8 ሜጋፒክስል የፊት ካሜራ በማሳያው ላይኛው ክፍል ላይ ባለው ማእከላዊ-የተሰለጠነ ቀዳዳ-ጡጫ ማስገቢያ ውስጥ የሚገኝ ሲሆን ይህም አስደናቂ የራስ ፎቶዎችን ያረጋግጣል።
መሳሪያውን ማብቃት ባለ 5,000mAh ባትሪ ሲሆን 10W ባለገመድ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል። ይህ ተጠቃሚዎች በተደጋጋሚ ባትሪ መሙላት ሳያስፈልግ በተራዘመ አጠቃቀም መደሰት እንደሚችሉ ያረጋግጣል። የዩኤስቢ ዓይነት-ሲ ወደብ እና በጎን የተገጠመ የጣት አሻራ ዳሳሽ መጨመሩ የስማርትፎን ምቾት እና ደህንነትን የበለጠ ያሳድጋል።
በየጥ:
ጥ: Tecno Spark Go 2024 ዋጋ እና ተገኝነት ስንት ነው?
መ: Tecno Spark Go 2024 በአራት የቀለም አማራጮች የሚገኝ ሲሆን በ RM 399 (በግምት 7,200 Rs.) በማሌዥያ እና ፒኤችፒ 3,899 (5,900 ሩብል) በፊሊፒንስ ይሸጣል።
ጥ፡ Tecno Spark Go 2024 በፊሊፒንስ መቼ ነው የሚሸጠው?
መ: Tecno Spark Go 2024 ከኖቬምበር 25 ጀምሮ በፊሊፒንስ ይሸጣል።
ጥ: Tecno Spark Go 2024 የግንኙነት አማራጮች ምንድን ናቸው?
መ: Tecno Spark Go 2024 4ጂ፣ ዋይፋይ፣ ብሉቱዝ እና የጂፒኤስ ግንኙነት ያቀርባል።
በአጠቃላይ Tecno Spark Go 2024 የቴክኖሎጂ አድናቂዎችን ፍላጎት የሚያሟሉ ባህሪያትን እና ማሻሻያዎችን በማቅረብ ለቀድሞው እንደ ብቁ ተተኪ ይቆማል። በማራኪ ዲዛይኑ፣ ኃይለኛ ሃርድዌር እና የተሻሻለ ማሳያ ይህ ስማርትፎን በውድድር ገበያ ላይ ምልክት የማድረግ አቅም አለው።