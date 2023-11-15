የ TECNO PHANTOM V Flip 5G፡ በኃይለኛ የፎቶግራፍ ችሎታዎች የሚገለብጡ ስልኮች

የ TECNO ፕሪሚየም ንዑስ ብራንድ PHANTOM ጨዋታውን የሚቀይር PHANTOM V Flip 5G ን ከብራንድ ብራንድ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚገለባበጥ ስልክ አቅርቧል። ይህ አዲስ ፎርም ፋክተርን ለገበያ ከማስተዋወቅ ባለፈ በጠንካራ የካሜራ ሲስተም ፎቶግራፎችን የምንቀርፅበትን መንገድ አብዮት ያደርጋል።
PHANTOM V Flip 5G በሚያስደንቅ ሁኔታ 64MP+13MP+32MP ካሜራ በማዘጋጀት ለተንቀሳቃሽ ስልኮች አዲስ መስፈርት አዘጋጅቷል። የእሱ ዋና ካሜራ በገበያው ላይ ከፍተኛ ጥራት ያለው ሲሆን ይህም ተጠቃሚዎች በ f/1.7 aperture እና 1.6μm (4in1) ፒክሰሎች አስደናቂ ዝርዝሮችን እንዲይዙ ያስችላቸዋል። እንደ PDAF፣ ISOCELL Pixel Isolation እና Pixel Fusion Algorithm ላሉት የTECNO የላቁ ቴክኖሎጂዎች ምስጋና ይግባውና ካሜራው በጣም ጨለማ በሆኑ አካባቢዎችም ቢሆን ወደር የለሽ የምሽት አፈጻጸምን ያቀርባል። በተሻሻለ የአነስተኛ ብርሃን ችሎታዎች እና የተሻሻለ የቀለም ትክክለኛነት፣ PHANTOM V Flip 5G ፎቶዎችዎ ሁል ጊዜ ንቁ እና ሙሉ ህይወት ያላቸው መሆናቸውን ያረጋግጣል።
የራስ ፎቶዎች አድናቂም ሆኑ የቡድን ቀረጻዎች፣ PHANTOM V Flip 5G ሽፋን ሰጥቶዎታል። ባለ 32ሜፒ ባለሁለት ፍላሽ አውቶማቲክ የፊት ካሜራ ለዝቅተኛ ብርሃን የራስ ፎቶዎች ምርጥ ነው፣ለተቀናጀው ማይክሮ-ስሊት ባለሁለት ፍላሽ እና ለሱፐር ፍላሽ ብርሃን ስልተ ቀመር። በተጨማሪም፣ ካሜራው ለትክክለኛ ርእሰ ጉዳይ ክትትል አውቶማቲክ የአይን ትኩረትን ያሳያል፣ በዚህም ምክንያት ክሪስታል-ግልጽ የራስ ፎቶዎችን እና ቪሎጎችን አስገኝቷል።
ግን PHANTOM V Flip 5G ከካሜራ ሃይል በላይ ነው። የፍሪፕ ግንባታው በላቁ ፍሪካም ሲስተም የተኩስ እድሎችን ይከፍታል። ተጠቃሚዎች አሁን ከሁሉም አቅጣጫዎች አስማታዊ አፍታዎችን መቅዳት ይችላሉ፣ የቡድን ቀረጻዎች፣ ዝርዝር የኋላ ካሜራ የራስ ፎቶዎች፣ ዝቅተኛ አንግል ቀረጻዎች፣ ወይም የሚማርኩ ጊዜ-አላፊዎችን። በምልክት እና በድምጽ ቁጥጥር ቀረጻ፣ ስልኩን መያዝ ሳያስፈልግዎ ፈጠራዎን መልቀቅ ይችላሉ።
PHANTOM V Flip 5G በተግባራዊነት እና በአፈፃፀም የላቀ ብቻ ሳይሆን በሚያምር ዲዛይኑም ጎልቶ ይታያል። መሳሪያው ፕሪሚየም የሊች-ስርዓተ-ጥለት ክላሲክ ሌዘር አለው፣በተለምዶ በቅንጦት ፋሽን እና ከፍተኛ ደረጃ ያላቸው ተሽከርካሪዎች ጥቅም ላይ የሚውሉ ሲሆን ይህም የተራቀቀ እና የአጻጻፍ ስልትን ይጨምራል። በሁለት ቄንጠኛ ቀለሞች ይገኛል፡ ሚስጥራዊ ዶውን እና አይኮኒክ ጥቁር።
በፈጠራው “The Planet” ግላዊነት የተላበሰ ሁለገብ ሽፋን ስክሪን፣ PHANTOM V Flip 5G ምቹ አጠቃቀምን እና አስደሳች ንድፍን እንደገና ያስባል። ክብው 1.32 ኢንች AMOLED ስክሪን ቀላል የአንድ አውራ ጣት ቁጥጥር እና እንደ ልጣፍ፣ ቲሞጂስ፣ 3D መስተጋብራዊ ምናባዊ የቤት እንስሳት እና ስማርት መግብሮች ያሉ ሊበጁ የሚችሉ ባህሪያትን ይሰጣል። ዋናው ስክሪን ከክሬስ-ያነሰ 6.9-ኢንች ኤፍኤችዲ+ ማሳያ ይከፈታል፣ ይህም ማራኪ የእይታ ተሞክሮ ያቀርባል።
ስለባትሪ ህይወት ሳይጨነቁ በእነዚህ ሁሉ ባህሪያት መደሰት እንደሚችሉ ለማረጋገጥ PHANTOM V Flip 5G ባለ 4000mAh ሱፐር ባትሪ የተገጠመለት እና 45W ፍላሽ ባትሪ መሙላትን ይደግፋል። በ15 ደቂቃ ቻርጅ፣ 50% ባትሪ መድረስ ይችላሉ፣ እና ሙሉ መሙላት 45 ደቂቃ ብቻ ይወስዳል።
የ TECNO PHANTOM V Flip 5G የላቀ የፎቶግራፍ አቅምን ከፈጠራ ንድፍ ጋር በማዋሃድ ለተገለበጠ ስልኮች አዲስ መመዘኛ አዘጋጅቷል። እጅግ በጣም ጥሩ ቴክኖሎጂን እና ወደር የለሽ የተጠቃሚ ተሞክሮዎችን ለማቅረብ TECNO ያለውን ቁርጠኝነት ምንነት በትክክል የሚይዝ መሳሪያ ነው።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
- የPHANTOM V Flip 5G ዋና ባህሪ ምንድነው?
- PHANTOM V Flip 5G ለራስ ፎቶዎች የፊት ካሜራ አለው?
- የ PHANTOM V Flip 5G የባትሪ አቅም ስንት ነው?
- የPHANTOM V Flip 5G ንድፍ ልዩ ባህሪ ምንድነው?
- ለ PHANTOM V Flip 5G ምን አይነት ቀለሞች ይገኛሉ?
የ PHANTOM V Flip 5G ዋና ባህሪው ኃይለኛ 64MP+13MP+32MP ካሜራ ሲስተም ነው፣ይህም ተጠቃሚዎች በተሻሻሉ ዝቅተኛ ብርሃን ችሎታዎች እና በተሻሻለ የቀለም ትክክለኛነት አስደናቂ ፎቶዎችን እንዲያነሱ ያስችላቸዋል።
አዎ፣ PHANTOM V Flip 5G ባለ 32MP Dual-flash Autofocus Front ካሜራ ለዝቅተኛ ብርሃን የራስ ፎቶዎችን ያቀርባል። እንዲሁም ለትክክለኛ ርእሰ ጉዳይ ክትትል አውቶማቲክ የዓይን ትኩረትን ይጠቀማል።
PHANTOM V Flip 5G ባለ 4000mAh ሱፐር ባትሪ የተገጠመለት ሲሆን ይህም ቀኑን ሙሉ ኃይል ይሰጣል። እንዲሁም ለፈጣን መሙላት 45W ፍላሽ መሙላትን ይደግፋል።
PHANTOM V Flip 5G “The Planet” ለግል የተበጀ ሁለገብ ሽፋን ስክሪን፣ ክብ ባለ 1.32 ኢንች AMOLED ስክሪን ቀላል ባለ አንድ አውራ ጣት ቁጥጥር እና እንደ የግድግዳ ወረቀቶች፣ ቲሞጂስ እና 3D በይነተገናኝ ምናባዊ የቤት እንስሳት ያሉ ባህሪያትን ያቀርባል።
PHANTOM V Flip 5G በሁለት በሚያምሩ ቀለሞች ይገኛል፡ ሚስጥራዊ ዶውን እና አይኮኒክ ጥቁር።