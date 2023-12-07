አዲስ ጥናት ለመካከለኛ ደረጃ አሜሪካውያን በተመጣጣኝ ዋጋ ከተማዎች አስገራሚ ግኝቶችን ገልጧል

በሉድቪግ የተጋራ የኢኮኖሚ ብልጽግና (LISEP) በቅርቡ ያካሄደው ጥናት በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ በመካከለኛ እና በሠራተኛ መደብ ግለሰቦች የተሻሉ እና የከፋ ከተሞች ላይ ብርሃን ፈንጥቋል። ከታዋቂ እምነት በተቃራኒ፣ ጥናቱ እንደሚያመለክተው በባህላዊ አቅም የሌላቸው መኖሪያ ቤቶች ያሉባቸው ከተሞች ለዚህ የስነ ሕዝብ አወቃቀር ብዙ እድሎችን ሊሰጡ ይችላሉ።
ሳን ሆሴ፣ ካሊፎርኒያ፣ አማካኝ የቤት ዋጋ ከ1.3 ሚሊዮን ዶላር በላይ፣ በ LISEP በተተነተነ የ50 ዋና የሜትሮ አካባቢዎች ዝርዝር ውስጥ ከፍተኛ ቦታ እንዳለው ይናገራል። በተቃራኒው፣ ፍሬስኖ፣ ካሊፎርኒያ፣ በደቡብ ምስራቅ 150 ማይል ርቀት ላይ የምትገኘው፣ በ360,000 ዶላር አካባቢ አማካይ የቤት ዋጋ ጋር የመጨረሻውን ቦታ ይይዛል። ሳን ሆሴ በሀገሪቱ ውስጥ በጣም ውድ ከሆኑ የቤቶች ገበያዎች አንዱ በመሆን ስለሚታወቅ እነዚህ ደረጃዎች አስገራሚ ሊሆኑ ይችላሉ።
የ LISEP ተመራማሪዎች እንደ ሳን ሆሴ እና ሳን ፍራንሲስኮ ያሉ ከተሞች ከ 2005 ጀምሮ ከፍተኛ የሆነ የዋጋ ግሽበት ያጋጠሟቸው ቢሆንም የደመወዝ መጠንም ጨምሯል። በአንፃሩ ፍሬስኖ በ66.7 በመቶ በኑሮ ውድነት በተለይም በመኖሪያ ቤቶች ዋጋ ላይ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል፣ በዚህም ምክንያት ለአማካይ ሰራተኛ ኃይል የመግዛት 3% ቀንሷል። በሚያስደነግጥ ሁኔታ፣ ጥናቱ እንደሚያሳየው ወደ 60% የሚጠጉ መካከለኛ ደረጃ ያላቸው እና በፍሬስኖ ውስጥ የሚሰሩ አባወራዎች መሰረታዊ ፍላጎቶቻቸውን ለማሟላት ይታገላሉ።
በመላው ዩኤስ ውስጥ ስላሉት የተለያዩ ክልሎች መኖር ጥልቅ ግንዛቤን ለማግኘት ተመራማሪዎቹ የመኖሪያ ቤቶችን ዋጋ፣ የምግብ ወጪን፣ የሕጻናት እንክብካቤ ወጪዎችን እና ሌሎች አስፈላጊ ነገሮችን ለውጦችን ተከታትለዋል። እንዲሁም ለኑሮ ውድነት የተስተካከለ ደመወዝ እና የሙሉ ጊዜ እና የኑሮ ደሞዝ ስራዎችን ማረጋገጥ ያልቻለውን የህዝቡን መቶኛ ተንትነዋል። እነዚህን ነገሮች በጋራ በማጤን፣ LISEP ዝቅተኛ እና መካከለኛ ገቢ ያላቸውን ህዝቦች የሚጎዳውን ኢኮኖሚያዊ ተለዋዋጭነት ለመረዳት ያለመ ነው።
የዚህ ጥናት ግኝቶች ውድ የሆኑ ከተሞች በተፈጥሯቸው በመካከለኛ ደረጃ ላይ ያሉ ግለሰቦችን ይጎዳሉ የሚለውን ሀሳብ ይሞግታል። የፖሊሲ አውጪዎች የክልል ኢኮኖሚዎችን ልዩ ባህሪያት እና በተለያዩ የገቢ ቡድኖች ላይ ያላቸውን ተፅእኖ እንዲገነዘቡ አስፈላጊነት ላይ ያተኩራል. በመጨረሻም፣ በመካከለኛ እና በሰራተኛ መደብ አሜሪካውያን የሚያጋጥሟቸውን ልዩ ተግዳሮቶች የሚፈታ የበለጠ ኃላፊነት የሚሰማው ፖሊሲ ለማውጣት መንገድ ይከፍታል።
ከቅርብ ዓመታት ወዲህ እያሻቀበ ያለው የዋጋ ንረት እና የቤቶች ገበያ መስፋፋት ለብዙ ሰዎች ቤት መግዛትን አዳጋች አድርጎት ቢሆንም፣ ይህ ጥናት በመላ አገሪቱ ባሉ ከተሞች አቅም ላይ አዲስ እይታን ይሰጣል። ፖሊሲ አውጪዎች ለመካከለኛ ደረጃ አሜሪካውያን የኑሮ ሁኔታን እና ኢኮኖሚያዊ እድሎችን በሚገመግሙበት ጊዜ ከቤቶች ዋጋ ባለፈ ሰፋ ያሉ ነገሮችን እንዲያጤኑ ያሳስባል።