በታልማጅ ድልድይ ላይ ከተከሰተው አደጋ በኋላ የጠፋ ወታደር ፎርት ስቱዋርት የህዝብን እርዳታ ይፈልጋል

ፎርት ስቱዋርት እሁድ ዕለት በሳቫና ከሚገኘው ከታልማጅ ድልድይ የዘለለ ወታደርን በተመለከተ አዲስ መረጃ አውጥቷል። በመካሄድ ላይ ያሉ የፍለጋ ጥረቶች ቢኖሩም, Spc. ኢስቴፋን ኒልሰን እስካሁን አልተገኘም። ወታደሮቹ ለምርመራው የሚረዳ ማንኛውንም መረጃ ለማግኘት አሁን ወደ ህዝቡ እየደረሰ ነው።
የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች በቦታው ሲደርሱ የታልማጅ ድልድይ ለጊዜው ተዘግቷል። በዚህ ክስተት ባህሪ ምክንያት WTOC በተለመደው የሪፖርት ፖሊሲያቸው ላይ የተለየ ነገር በማድረግ ወሳኝ መረጃዎችን ለመሰብሰብ በማሰብ እነዚህን ዝርዝሮች አጋርቷል። ስም-አልባ ምክሮች በ Army CID Submit-a-Tip የመስመር ላይ ቅጽ በኩል ሊቀርቡ ይችላሉ።
Spc. ኒልሰን በአሁኑ ጊዜ የ Duty Status Whereabouts Unknown ተብሎ ተዘርዝሯል፣ ይህ ማለት ሰራዊቱ ያለበትን ቦታ ሊያውቅ አይችልም ማለት ነው። ይህ የአስተዳደር ሁኔታ ጥቅም ላይ የሚውለው ወታደር ያለበትን ቦታ ማረጋገጥ በማይቻልበት ጊዜ ነው።
ይህ ክስተት የአእምሮ ጤና ድጋፍ ለአገልጋዮች እና ለሴቶች አስፈላጊነት ለማስታወስ ያገለግላል። እርስዎ ወይም የሚያውቁት ሰው እየታገለ ከሆነ እርዳታ አለ። የ988 ራስን ማጥፋት እና ቀውስ ህይወት መስመር ፈጣን ድጋፍ የሚሰጥ ጠቃሚ ግብአት ነው። ከሠራዊቱ ጋር የተገናኙት ለወታደራዊ ቀውስ መስመር 1 ን መጫን ይችላሉ.
ፎርት ስቱዋርት እና ባለስልጣናት Spcን ለማግኘት ቆርጠዋል። ኒልሰን እና ማንኛውም መረጃ ያለው ሰው ወደ ፊት እንዲመጣ እየጠየቁ ነው። አንድ ላይ ሆነን የተቸገሩትን መደገፍ እና ወደፊት እንደዚህ አይነት አሳዛኝ ሁኔታዎች እንዳይከሰቱ መከላከል እንችላለን።