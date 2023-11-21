T-Force ተመጣጣኝ እና ከፍተኛ ፍጥነት Gen4 NVMe SSD ዎችን ከG70 እና G50 መስመር ጋር ያሳያል

ቲ-ፎርስ፣ የጨዋታ ብራንድ የማህደረ ትውስታ እና ማከማቻ አቅራቢ ቡድን ግሩፕ ኢንክ። ዛሬ፣ T-Force የቅርብ ጊዜውን የጨዋታ SSDs - G70፣ G70 PRO፣ G50 እና G50 PROን በማወጅ ኩራት ይሰማዋል። እነዚህ ኤስኤስዲዎች መቁረጫ-ጫፍ PCIe Gen4x4 በይነገጽን ይጠቀማሉ እና ልዩ መረጋጋትን የሚሰጥ የ InnoGrit ታዋቂ ተቆጣጣሪን ያሳያሉ።
የ T-Force G70 እና G70 PRO ኤስኤስዲዎች አንድ ልዩ ባህሪ እስከ 7000 ሜባ/ሰ ድረስ የሚደርስ አስደናቂ የንባብ ፍጥነታቸው ነው። በሌላ በኩል፣ G50 እና G50 PRO ኤስኤስዲዎች እስከ 5000 ሜባ/ሰ የሚደርስ ፈጣን ፍጥነት ይሰጣሉ። አራቱም ኤስኤስዲዎች በM.2 2280 ፎርም ፋክተር የተነደፉ ናቸው እና በT-Force የፈጠራ ባለቤትነት በተሰጠው እጅግ በጣም ቀጭን የግራፊን የሙቀት ማጠራቀሚያዎች የታጀቡ ናቸው። በተጨማሪም የ G70 PRO ተለዋጭ የአልሙኒየም ቅይጥ ሙቀት መጠን ያለው ሲሆን ይህም ለተጠቃሚዎች የበለጠ የማቀዝቀዝ አማራጮችን ይሰጣል።
የT-Force አዲሱ የኤስኤስዲ አሰላለፍ አንዱ ቁልፍ ጥቅሞች ከPS5 SSD ማስፋፊያ ማስገቢያ ጋር መጣጣማቸው ነው፣ ይህም ሁለቱም ፒሲ እና ኮንሶል ጌሞች ከእነዚህ PCIe 4.0 SSDs ከፍተኛ አፈጻጸም ችሎታዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ማረጋገጥ ነው።
የSLC መሸጎጫ ቴክኖሎጂን በማሳየት G70 እና G50 ኤስኤስዲዎች ከተለያዩ የጨዋታ መስፈርቶች ጋር ሊጣጣሙ ይችላሉ። ይህ በእንዲህ እንዳለ፣ G70 PRO እና G50 PRO SSDs ሁለቱንም DRAM እና SLC መሸጎጫ ይደግፋሉ፣ ይህም ተጫዋቾች የጨዋታ ልምዳቸውን እንዲያሳድጉ ሁለገብ አማራጮችን ይሰጣሉ።
T-Force G70፣ G70 PRO፣ G50 እና G50 PRO PCIe 4.0 SSDsን በTEAMGROUP የፈጠራ ባለቤትነት ባለው SMART የክትትል ሶፍትዌር በማስታጠቅ የተጠቃሚዎቹን የአእምሮ ሰላም ቅድሚያ ይሰጣል። ይህ ሶፍትዌር ተጫዋቾች የኤስኤስዲቸውን ጤና እንዲከታተሉ እና ጥሩ አፈጻጸምን ለማረጋገጥ ማዋቀር እና ሙከራን በተመቻቸ ሁኔታ እንዲያከናውኑ ያስችላቸዋል።
T-Force G70፣ G70 PRO፣ G50 እና G50 PRO PCIe 4.0 SSDs በታህሳስ መጨረሻ በአማዞን የሰሜን አሜሪካ መደብር ለግዢ ዝግጁ ይሆናሉ። በቲ-ፎርስ የቅርብ ጊዜ የኤስኤስዲ አሰላለፍ ወደ አዲስ የጨዋታ አፈጻጸም ደረጃ ለመሸጋገር ይዘጋጁ።
በየጥ
ጥ፡- T-Force G70 እና G70 PRO SSDs ጎልተው እንዲወጡ የሚያደርጋቸው ምንድን ነው?
መ: የ T-Force G70 እና G70 PRO SSD ዎች እስከ 7000 ሜባ/ሰከንድ የሚደርስ የንባብ ፍጥነት ይሰጣሉ፣ ይህም ከፍተኛ አፈጻጸም ላለው ማከማቻ ለሚፈልጉ ተጫዋቾች ምቹ ያደርጋቸዋል።
ጥ: ለቲ-ፎርስ ኤስኤስዲዎች ምን ማቀዝቀዣ አማራጮች አሉ?
መ: በ G70 እና G50 ሰልፍ ውስጥ ያሉት ሁሉም ኤስኤስዲዎች እጅግ በጣም ቀጭ ያሉ የግራፍ ሙቀት ማጠቢያዎች ጋር ይመጣሉ። የ G70 PRO ልዩነት ለተጨማሪ ቅዝቃዜ የአሉሚኒየም alloy heatsink አለው።
ጥ፡ እነዚህን ኤስኤስዲዎች በ PlayStation 5 ልጠቀም እችላለሁ?
መ: አዎ፣ የቲ-ፎርስ ኤስኤስዲዎች ከPS5 SSD ማስፋፊያ ማስገቢያ ጋር ተኳሃኝ ናቸው፣ ይህም የኮንሶል ተጫዋቾች በከፍተኛ ፍጥነት ባላቸው ችሎታዎች ተጠቃሚ እንዲሆኑ ያስችላቸዋል።
ጥ፡ የቲ-ፎርስ ኤስኤስዲ ጤናን እንዴት መከታተል እችላለሁ?
መ: T-Force ተጠቃሚዎች የ SSD ቸውን ጤንነት እንዲከታተሉ እና አስፈላጊ የማዋቀር እና የሙከራ ሂደቶችን በቀላሉ እንዲያከናውኑ የሚያስችል የባለቤትነት መብት ያለው SMART ክትትል ሶፍትዌር ያቀርባል።