T-FORCE አዲስ የጨዋታ ኤስኤስዲዎችን በተሻሻለ አፈጻጸም እና የማቀዝቀዝ መፍትሄዎችን ያሳያል

በቡድን ግሩፕ ኢንክ ስር ያለው ታዋቂው የጨዋታ ብራንድ T-FORCE በቅርብ ጊዜ የቅርብ ጊዜውን የጨዋታ ኤስኤስዲዎችን ጀምሯል፣ ይህም ለአድናቂዎች ከፍ ያለ የጨዋታ ልምድን ይሰጣል። አዲሶቹ ኤስኤስዲዎች ማለትም T-FORCE G70፣ G70 PRO፣ G50 እና G50 PRO የላቁ ባህሪያትን እና ቴክኖሎጂዎችን መረጋጋት እና አፈጻጸምን ያመጣሉ::
የ PCIe Gen 4 × 4 በይነገጽን በመጠቀም፣ እነዚህ ኤስኤስዲዎች የ InnoGrit መቆጣጠሪያን ያካትታሉ፣ ይህም በከፍተኛ የጨዋታ ክፍለ-ጊዜዎች ጠንካራ መረጋጋትን ያረጋግጣል። እጅግ በጣም ቀጭ ያሉ የግራፊን ሙቀት ማጠቢያዎች የታጠቁ፣ አራቱ ኤስኤስዲዎች በታዋቂው M.2-2280 ቅጽ ውስጥ ይገኛሉ። የግራፊን ሙቀት መስመጥ ሙቀትን በብቃት ያስወግዳል፣ በተራዘመ የጨዋታ ክፍለ ጊዜዎች ጥሩ አፈጻጸምን ይጠብቃል።
በተለይም የ G70 PRO ተለዋጭ አማራጭ የማቀዝቀዣ መፍትሄዎችን ለሚፈልጉ ተጠቃሚዎች ተጨማሪ የአልሙኒየም ቅይጥ ሙቀትን ያቀርባል። ይህ ልዩ የማቀዝቀዝ ሞጁል ከPS5 SSD ማስፋፊያ ማስገቢያ ጋር ተኳሃኝ ነው፣ ይህም የላቀ አፈጻጸም ለሚፈልጉ ፒሲ እና ኮንሶል ተጫዋቾች ተለዋዋጭነትን ይሰጣል።
T-FORCE G70 እና G70 PRO SSD ዎች እስከ 7000 ሜባ/ሰ የሚደርስ አስደናቂ የንባብ ፍጥነቶች ፈጣን የመጫኛ ጊዜ እና እንከን የለሽ የውስጠ-ጨዋታ ልምዶችን ያቀርባሉ። በተመሳሳይ የ G50 እና G50 PRO SSD ዎች እስከ 5000 ሜባ/ሰከንድ የሚደርስ ፍጥነት ያሳድጋሉ፣ ይህም ለስላሳ የጨዋታ አጨዋወት እና ፈጣን የውሂብ ዝውውርን ያረጋግጣል።
የተለያዩ የተጠቃሚ ምርጫዎችን ለማሟላት፣ T-FORCE G70 እና G50 SSDs የSLC መሸጎጫ ቴክኖሎጂን ይደግፋሉ። በተጨማሪም፣ የእነዚህ ኤስኤስዲዎች PRO ስሪቶች ሁለቱንም DRAM እና SLC መሸጎጫ ያቀርባሉ፣ ይህም አፈጻጸምን ከፍ የሚያደርግ ሊበጅ የሚችል መሸጎጫ መፍትሄን ያቀርባል።
አራቱም M.2 2280 ኤስኤስዲዎች የ InnoGrit መቆጣጠሪያዎችን ያሳያሉ፣ ይህም ያልተቋረጠ የጨዋታ ጨዋታ ለሚጠይቁ ተጫዋቾች መረጋጋት እና አስተማማኝነት ዋስትና ይሰጣል።
በተጨማሪም፣ T-FORCE እነዚህን አዳዲስ የጨዋታ ኤስኤስዲዎች በባለቤትነት መብት ባለው SMART ክትትል ሶፍትዌር አስታጥቋል። ይህ ሶፍትዌር ተጠቃሚዎች የኤስኤስዲቸውን ጤና እንዲከታተሉ፣ ቀላል ቅንብር እንዲያካሂዱ እና የማከማቻ መሳሪያዎቻቸውን ጥራት እና አፈጻጸም ለመገምገም ሙከራዎችን እንዲያደርጉ ኃይል ይሰጠዋል።
T-FORCE G70፣ G70 PRO፣ G50 እና G50 PRO PCIe 4.0 SSDs በታህሳስ ወር መጨረሻ በአማዞን የሰሜን አሜሪካ ሱቅ ላይ ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስለተገኝነት እና ዋጋ አወጣጥ የበለጠ መረጃ ለማግኘት እባክዎ የቡድን ቡድንን ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ ይጎብኙ እና የማህበራዊ ሚዲያ ቻናሎቻቸውን ይከተሉ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. አዲሶቹ የT-FORCE ጌም ኤስኤስዲዎች በምን አይነት መልኩ ይመጣሉ?
አዲሱ T-FORCE ጨዋታ ኤስኤስዲዎች በ M.2-2280 ቅጽ ምክንያት ይመጣሉ።
2. ከ T-FORCE G70 PRO SSD ጋር ምን ዓይነት የማቀዝቀዣ መፍትሄዎች ቀርበዋል?
የ T-FORCE G70 PRO ኤስኤስዲ ለተሻሻለ የማቀዝቀዝ አፈጻጸም ሁለቱንም እጅግ በጣም ቀጭን የግራፊን ሙቀት ማጠቢያዎችን እና የአሉሚኒየም ቅይጥ ሙቀትን ያካትታል።
3. የ T-FORCE G70 እና G50 SSDs የንባብ ፍጥነቶች ምን ምን ናቸው?
T-FORCE G70 ኤስኤስዲ እስከ 7000 ሜባ/ሰከንድ የሚደርስ የማንበብ ፍጥነቶችን ሲፎክር G50 SSD ደግሞ እስከ 5000 ሜባ/ሰከንድ ይደርሳል።
4. T-FORCE G70 እና G50 SSDs የ SLC መሸጎጫ ቴክኖሎጂን ይደግፋሉ?
አዎ፣ T-FORCE G70 እና G50 SSDs ለተሻሻለ አፈጻጸም የSLC መሸጎጫ ቴክኖሎጂን ይደግፋሉ።
5. የቲ-FORCE ጨዋታ ኤስኤስዲ ጤናን እንዴት መከታተል እችላለሁ?
T-FORCE የባለቤትነት መብት ያለው SMART መቆጣጠሪያ ሶፍትዌር አዘጋጅቷል፣ ይህም ተጠቃሚዎች የ SSD ቸውን ጤንነት እንዲከታተሉ እና የአፈጻጸም ሙከራዎችን እንዲያካሂዱ ያስችላቸዋል።