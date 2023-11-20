ስርዓት 7ን በማስተዋወቅ ላይ፡ በድር አሳሽህ ላይ ካለፈው ጊዜ የመጣ ፍንዳታ

የጥንታዊ የማክ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችን መልካም የድሮ ጊዜ አስታውስ? ደህና፣ አሁን ያንን የናፍቆት ተሞክሮ በቀጥታ ከድር አሳሽህ ማደስ ትችላለህ። ገንቢ ሊዮናርዶ ሩሶ ተጠቃሚዎች ማክ ኦኤስ 7.0.1 ን በዘመናዊ መሳሪያዎቻቸው ላይ እንዲያሄዱ የሚያስችለውን በድር ላይ የተመሰረተ ሲስተም 7 emulator ፈጥሯል።
ሲስተም 7፣ የመጀመሪያው ክላሲክ ማክ ኦኤስ በኋላም ማክ ኦኤስ ተብሎ የተሰየመ፣ ከ1991 እስከ 1997 የማኪንቶሽ መድረክን የተቆጣጠረ ኦፕሬቲንግ ሲስተም ነበር ። ብዙ አዳዲስ ባህሪያትን አስተዋውቋል ፣ነገር ግን ፍትሃዊ የሆነ የውዝግብ ድርሻ ገጥሞታል። ከMotorola 68000-ተከታታይ ወደ ፓወር ፒሲ በተቀየረበት ስርዓት 7 የቆዩ የፍሎፒ-ዲስክ ማኪንቶሽ ሞዴሎችን ትቷቸዋል፣ ይህም በአንዳንድ ታማኝ ተጠቃሚዎች ዘንድ ብስጭት አስከትሏል። በተጨማሪም ስርዓቱ ከፍተኛ መጠን ያለው RAM ጠይቋል፣ ይህም የሃርድ ድራይቭ ሞዴሎችን እንኳን ሳይቀር እንዲታገል አድርጓል።
በድር አሳሽህ ላይ ሲስተም 7ን ለማግኘት በቀላሉ በሩሶ የተፈጠረውን ድህረ ገጽ ጎብኝ። ሲደርሱ 6MB የዲስክ ምስል ይወርዳል፣ በአብዛኛዎቹ የብሮድባንድ ግንኙነቶች ላይ ጥቂት ሰከንዶች ይወስዳል። አንዴ ከወረዱ በኋላ የ1991 ልዩ ማሽንን የሚያሄድ ቨርቹዋል ማኪንቶሽ መዳረሻ ይኖርዎታል፣ ይህም በጊዜው የነበረውን የማክ ልምድን በገለጡ መደበኛ መተግበሪያዎች የተሞላ ነው።
በድረ-ገጽ ላይ የተመሰረተው ሲስተም 7 ኢሙሌተር ለማክ አድናቂዎች የማስታወሻ መስመርን ወደ ታች መውረድ የሚያስደስት ጉዞ ብቻ ሳይሆን የዘመናዊ ገንቢዎች ብልሃት ማሳያ ነው። የክፍት ምንጭ ኢሙሌተር Mini vMacን በመጠቀም ሩሶ ማንኛውም ሰው ያለፈውን ታዋቂውን ማክ ኦኤስን እንደገና እንዲጎበኝ አስችሏል።
ታዲያ ለምን ጠብቅ? ወደ emulator ድህረ ገጽ ይሂዱ እና እራስዎን በስርዓት 7 አለም ውስጥ አስገቡ። ቀላልነቱን ይደሰቱ፣ በመነሻ ባህሪያቱ ይደነቁ እና ይህ በድር ላይ የተመሰረተ ኢሙሌተር የሚያቀርበውን ናፍቆት ያደንቁ። የMac OS 7 አስማትን መልሰው ያምጡ፣ ሁሉም በጥቂት ጠቅታዎች በተወዳጅ የድር አሳሽዎ ላይ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ሲስተም 7ን በማንኛውም መሳሪያ ማሄድ እችላለሁ?
አዎ፣ በማንኛውም መሳሪያ ላይ ሲስተም 7ን በድር ላይ የተመሰረተ ኢሙሌተርን በሚደግፍ የድር አሳሽ ማሄድ ይችላሉ። ኮምፒውተር፣ ስማርትፎን ወይም ታብሌት እየተጠቀምክ የበይነመረብ ግንኙነት እስካለህ ድረስ መሄድህ ጥሩ ነው።
በድር ላይ የተመሰረተ ስርዓት 7 emulator ከመጠቀም ጋር የተያያዙ ወጪዎች አሉ?
አይ፣ emulator ለመጠቀም ነፃ ነው። ገንቢ ሊዮናርዶ ሩሶ በልግስና ክፍት ምንጭ አድርጎታል፣ ይህም ተጠቃሚዎች በሲስተም 7 ናፍቆት ያለ ምንም የፋይናንስ እንቅፋት እንዲደሰቱ አድርጓል።
ኢሙሌተርን እየተጠቀምኩ እድገቴን ወይም ፋይሎቼን ማስቀመጥ እችላለሁ?
እንደ አለመታደል ሆኖ፣ በድር ላይ የተመሰረተው የስርዓት 7 emulator እድገትን ወይም ፋይሎችን ማስቀመጥን አይደግፍም። አንዴ የኢምሌተር ትርን ከዘጉ ወይም ገጹን ካደሱ በኋላ በምናባዊው ማኪንቶሽ ውስጥ የተደረጉ ለውጦች ሁሉ ይጠፋሉ ።
በድር ላይ በተመሰረቱ ኢምዩሌተሮች ውስጥ ሌሎች የሚታወቁ የማኪንቶሽ ሥርዓቶች አሉ?
በድር ላይ የተመሰረተ ሲስተም 7 ኢሙሌተር ልዩ ፈጠራ ቢሆንም ለሌሎች ክላሲክ ማኪንቶሽ ኦፕሬቲንግ ሲስተሞችም ይገኛሉ። ገንቢዎች ማክ ኦኤስ 8ን፣ ማክ ኦኤስ 9ን እና ቀደም ሲል የማኪንቶሽ ስርዓት ስሪቶችን በመኮረጅ ላይ ሰርተዋል። ፈጣን የበይነመረብ ፍለጋ ወደ ተለያዩ አማራጮች ይመራዎታል ለማሰስ።