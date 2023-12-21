የኮቪድ-19 ጉዳዮችን በቆሻሻ ውሃ ውስጥ ማፍሰሱ የJN.1 የአንጀት ኢላማ ግምት

በቆሻሻ ውሃ ውስጥ የተገኘ የቅርብ ጊዜ የ COVID-19 ጉዳዮች መጨመር በሳይንቲስቶች መካከል ለአሁኑ የክረምት መስፋፋት ተጠያቂ የሆነው JN.1 በበሽታው የተያዙ ሰዎችን አንጀት ውስጥ በማነጣጠር በሳይንቲስቶች መካከል ግምቶችን ፈጥሯል። ምንም እንኳን ማስረጃው በጣም አናሳ እና በንድፈ ሃሳባዊ ብቻ ቢሆንም ፣ አንዳንድ ባለሙያዎች ኮሮናቫይረስ ወደ ሴል ለመግባት የሚያስፈልጉትን መስፈርቶች ቀይሮ እንደ አንጀት ያሉ የተወሰኑ ሕብረ ሕዋሳትን በብቃት እንዲበክል አስችሎታል ብለው ያምናሉ።
JN.1 በከፍተኛ ተላላፊነቱ እና የበሽታ መከላከል ምላሽን የመሸሽ ችሎታው ትኩረትን እያገኘ ነው, ይህም አንዳንድ ተመራማሪዎች በጣም ተላላፊ ከሆነው የቀድሞ ስሙ ኦሚክሮን የተለየ የራሱ የግሪክ ስም ይገባዋል ብለው ይከራከራሉ. የቫይሮሎጂስት ስቱዋርት ቱርቪል የኒው ሳውዝ ዌልስ ዩኒቨርሲቲ JN.1 በ 2020 ከሚታየው የመግቢያ ዘዴ በእጅጉ በመለየቱ በዚህ አቅጣጫ ላይ ከፍተኛ ልዩነት እንዳለው ይጠቁማሉ።
ይህ አዲስ ዝርያ ባለፉት ሁለት ዓመታት ውስጥ በፍጥነት እያደገ የመጣ ልዩነት ሆኗል, ይህም የአለም ጤና ድርጅት (WHO) እንደ የፍላጎት ልዩነት እንዲለይ አድርጎታል. ይህ ቢሆንም፣ የዓለም ጤና ድርጅት (WHO) ያምናል፣ አዲሱ የማበረታቻ ፎርሙላ አሁንም ከJN.1 በቂ ጥበቃ ሊሰጥ ይገባል።
የቶኪዮ ዩኒቨርሲቲ ተመራማሪዎች እንደዘገቡት የ JN.1 ልዩነት ከ BA.2.86 ወይም Pirola ተለዋጭ በኦገስት ውስጥ ብቅ አለ. በፒሮላ ውስጥ የተወሰነ ሚውቴሽን ተላላፊነትን እና የሰውነትን በሽታ የመከላከል ስርዓትን ማምለጥ አስከትሏል.
JN.1 በአመቱ መጨረሻ ላይ በኮቪድ-19 ጉዳዮች ላይ ከፍተኛ ጭማሪ እያሳየ ሲሆን ይህም በዩናይትድ ስቴትስ ውስጥ እስከ 29% የሚደርሰውን የደም ዝውውር ስርጭት ይይዛል። የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከያ ማእከል (ሲዲሲ) የክትባት መጠኑ ዝቅተኛ ከሆነ እየጨመረ ያለው የሆስፒታል መተኛት እና በጤና አጠባበቅ ስርዓቱ ላይ ያለው ጫና ሊባባስ እንደሚችል ያስጠነቅቃል።
ኦስትሪያ፣ ጀርመን፣ ኔዘርላንድስ፣ ስዊዘርላንድ እና ሲንጋፖርን ጨምሮ በተለያዩ ሀገራት የJN.1 ልዩነትን በቆሻሻ ውሃ ውስጥ ማግኘታቸው ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል። ነገር ግን፣ በህብረተሰቡ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የደም ዝውውር፣ ቫይረሱ በሰገራ ውስጥ ረዘም ላለ ጊዜ እንዲፈስ ከሚያደርጉ ከባድ የአንጀት ኢንፌክሽኖች ይልቅ፣ እነዚህን ግኝቶች ሊያብራራ እንደሚችል ልብ ሊባል ይገባል።
JN.1 ከአንጀት ጋር የተቆራኘ መሆን አለመሆኑ ግልጽ ባይሆንም፣ ከድንገተኛ ክፍል ጉብኝቶች እና ከሌሎች የሕክምና ምንጮች ተጨማሪ መረጃ በዚህ ልዩነት ምክንያት ስለሚመጣው ሕመም ክብደት ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ከዚህ ቀደም የተደረጉ ምልከታዎች እንደሚያሳዩት ኮሮናቫይረስ አንጀትን በመበከል ከፍተኛ ብቃት እንዳለው በተለይም የኦሚክሮን ልዩነት የዴልታ ልዩነትን በ2021 መገባደጃ ላይ ስለተካ።
ምንም እንኳን በቱርቪል እና በሌሎች የተደረገው ጥናት በJN.1 ላይ ለተመለከቱት ለውጦች አሳማኝ ማብራሪያ ቢሰጥም ቀጥተኛ ማስረጃ አሁንም የለም። የቫይረሱን የመከላከል ምላሽን በመቅረጽ ከክትባት እና ቀደምት ኢንፌክሽኖች ከሚያስከትሉት ተጽእኖ ለመለየት ተፈጥሯዊ የቫይረስ ለውጦችን ለመለየት ፈታኝ ነው።
ምንም እንኳን እርግጠኛ ያልሆኑ ሁኔታዎች ቢኖሩም, JN.1 በቫይረሱ ወደ ሴሎች በሚወስደው መንገድ ላይ ከፍተኛ ለውጥ እንደሚያመለክት ግልጽ ነው. ከተሰነጣጠለ የACE-2 ፕሮቲን ስሪት ከቀደሙት ስሪቶች በተለየ፣ JN.1 ወዳልተሰራው እትም ጠንካራ ዝንባሌ አለው፣ ይህም ልዩ የቲሹ ቦታ ምርጫን ያሳያል። የዚህን ለውጥ አንድምታ መረዳት አሁን ለተመራማሪዎች ወሳኝ ነው።
በማጠቃለያው የጄኤን.1 መከሰት እና በበሽታው የተጠቁ ግለሰቦችን የአንጀት ንክኪ ማነጣጠር ስለ ቫይረሱ ተፈጥሮ አስገራሚ ጥያቄዎችን ያስነሳል። የJN.1 ባህሪያትን ሙሉ መጠን እና የወረርሽኙን ሂደት እንዴት እንደሚጎዳ ለማወቅ ተጨማሪ ምርምር ያስፈልጋል።