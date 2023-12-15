የፈጠራ የሳይበር ጥቃት ቴክኒኮች በኖቬምበር 2023 ብቅ አሉ።

የሳይበር ወንጀለኞች ባህላዊ መከላከያዎችን ለማለፍ እና ያልተጠረጠሩ ተጎጂዎችን ለማጥቃት አዳዲስ መንገዶችን በማግኘታቸው የሳይበር ደህንነት ገጽታ መሻሻል ይቀጥላል። በቼክ ፖይንት የታተመው የኖቬምበር 2023 የቅርብ ጊዜው የአለምአቀፍ ስጋት ኢንዴክስ የማታለል ቀላልነት አካልን የሚጠቀሙ አዳዲስ የሳይበር ጥቃት ቴክኒኮች መከሰቱን ያሳያል።
ተንኮል አዘል ዌርን በድብቅ ለማሰራጨት ተንኮል-አዘል ኤችቲኤምኤል ፋይሎችን የሚጠቀሙ የAsyncRAT ዘመቻዎች መበራከት አንዱ ትኩረት የሚስብ አዝማሚያ ነው። በዚህ ዘመቻ፣ ተጎጂዎች የተካተቱ አገናኞችን የያዙ ኢሜይሎችን ይቀበላሉ። አገናኙን ጠቅ ሲያደርጉ ተንኮል አዘል ኤችቲኤምኤል ፋይል ይነሳል፣ ይህም ማልዌር እራሱን እንደ ታማኝ መተግበሪያ እንዲመስል እና እንዳይታወቅ ያስችለዋል።
ሌላው ልማትን የሚመለከት የጃቫ ስክሪፕት ማውረጃ FakeUpdates እንደገና ማንሰራራት ነው። ይህ የተራቀቀ ማልዌር ተጠቃሚዎች በተበላሹ ድረ-ገጾች አማካኝነት የውሸት አሳሽ ማሻሻያዎችን እንዲያካሂዱ ያታልላል። ለእነዚህ የውሸት ዝመናዎች መውደቅ የሚያስከትለው መዘዝ ከባድ ሊሆን ይችላል፣ ምክንያቱም ስርዓቱን ለማበላሸት GootLoader፣ Dridex፣ NetSupport፣ DoppelPaymer እና AZORultን ጨምሮ ለሌሎች ማልዌር በር ይከፍታል።
ማያ ሆሮዊትዝ፣ በቼክ ፖይንት ሶፍትዌር የቪፒ ምርምር፣ እነዚህን ብቅ ያሉ ስጋቶችን የማወቅን አስፈላጊነት ያጎላል። ድርጅቶቹ የሚታወቁትን ስጋቶች ከማወቅ የዘለለ የተደራረበ የፀጥታ አካሄድ መከተል እንዳለባቸው አበክራ ትገልጻለች። አዳዲስ የጥቃት ቫይረሶች ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት መለየት፣ መከላከል እና ምላሽ መስጠት አስፈላጊ ነው።
ሪፖርቱ የወሩ በጣም ተስፋፍተው የማልዌር ቤተሰቦች ላይም ብርሃን ፈንጥቋል። ፎርምቡክ፣ ዊንዶውስ ኦኤስን ኢላማ ያደረገ መረጃ ሰጪ፣ በ3% አለምአቀፍ ተፅእኖ ዝርዝሩን ይቀድማል። FakeUpdates በ 2% አለምአቀፍ ተጽእኖ በቅርብ ይከተላል, ሬምኮስ, ሌላ የርቀት መዳረሻ ትሮጃን, በዓለም አቀፍ ደረጃ በ 1% ተፅእኖ ከፍተኛውን ሶስት ይይዛል.
ወደ ተጋላጭነት ስንመጣ፣ በኤችቲቲፒ ላይ የትእዛዝ መርፌ ቀዳሚውን ስፍራ ይይዛል፣ ይህም ዓለም አቀፋዊ ተፅዕኖ 45% ነው። የድር ሰርቨሮች ተንኮል አዘል የዩአርኤል ማውጫ መሻገሪያ ሁለተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል፣ በዓለም ዙሪያ ካሉ ድርጅቶች 42 በመቶውን ይጎዳል፣ በመቀጠልም Zyxel ZyWALL የትእዛዝ መርፌ ሲሆን ይህም በአለም አቀፍ ደረጃ 41% ይደርሳል።
ከታለሙት ዘርፎች አንፃር፣ ትምህርት/ምርምር በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ ጥቃት የሚደርስበት ኢንዱስትሪ ነው፣ በመቀጠልም ኮሙኒኬሽን እና መንግስት/ወታደራዊ። ወደ ሞባይል ማስፈራሪያዎች ስንዞር የባንክ ትሮጃን ማልዌር አኑቢስ የበላይ ሲሆን AhMyth እና SpinOk ቅርብ ናቸው።
የሳይበር ዛቻዎች እየተሻሻሉ በመጡ ቁጥር ድርጅቶች ነቅተው መጠበቅ እና ለሳይበር ደህንነት እርምጃዎች ቅድሚያ መስጠት አለባቸው። እነዚህን በሳይበር ወንጀለኞች የሚቀጠሩ አዳዲስ ቴክኒኮችን ለመከላከል በመረጃ ላይ የተመሰረተ እና ንቁ መሆን በጣም አስፈላጊ ነው።