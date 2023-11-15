በሜዲትራኒያን ባህር ውስጥ አዲስ የተገኙ ሜጋባዶች በጥንታዊ የሱፐር እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ላይ ብርሃን ፈነዱ

የሳይንስ ሊቃውንት በሜዲትራኒያን ባህር ግርጌ ላይ አስደናቂ የሆነ ግኝት አደረጉ፤ ይህም የጥንት የሱፐር እሳተ ገሞራ ፍንዳታዎችን የሚያሳዩ ግዙፍ “ሜጋቤዶች” አግኝተዋል። እነዚህ ሜጋባዶች፣ እንደ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ባሉ አስከፊ ክስተቶች ምክንያት የሚመጡ ትላልቅ የባህር ሰርጓጅ ክምችቶች፣ በየ10,000 እና 15,000 ዓመታት በክልሉ ውስጥ የተከሰቱትን ከባድ ክስተቶች ተደጋጋሚ ዑደት ያመለክታሉ።
ፍለጋው የተካሄደው በጣሊያን የባህር ዳርቻ አቅራቢያ በታይሬኒያ ባህር ውስጥ ነው ፣ ከውሃ በታች እሳተ ገሞራ አቅራቢያ። ቀደም ሲል የተካሄዱት የዝቃጭ ኮሮች እና ምስሎችን በመጠቀም የተደረጉ ምርመራዎች ከውቅያኖስ በታች ስላሉት ስውር መዋቅሮች ፍንጭ አሳይተዋል። ሆኖም ግን, የቀደሙት ምስሎች ጥራት በጣም ዝቅተኛ ነበር, ሜጋባዎችን በግልፅ ለመለየት. ይህንን ውሱንነት ለመቅረፍ፣ የጥናቱ መሪ ዴሪክ ሳውየር፣ በኦሃዮ ስቴት ዩኒቨርሲቲ የምድር ሳይንስ ተባባሪ ፕሮፌሰር እና ቡድናቸው ከፍተኛ ጥራት ያላቸውን የደለል ንጣፎች ምስሎችን የማግኘት ግብ ይዘው ወደ ስፍራው ተመለሱ።
በነሀሴ 10 በጂኦሎጂ ጆርናል ላይ ባሳተሙት ጥናታቸው ተመራማሪዎቹ የአራት የተለያዩ ሜጋባዶችን ቅደም ተከተል የሚያሳዩ ዝርዝር ምስሎችን በተሳካ ሁኔታ ወስደዋል ። እያንዳንዱ ሜጋባይት ከ33 እስከ 82 ጫማ (ከ10 እስከ 25 ሜትር) ውፍረቱ እና በተለየ የንብርብር ንብርብር ተለያይቷል። ከጣቢያው የተሰበሰቡ ኮር ናሙናዎች ሜጋባድስ የእሳተ ገሞራ ቁሳቁሶችን ያካተተ መሆኑን አረጋግጠዋል.
በአካባቢው የታወቁ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴዎችን በመመርመር, ሳይንቲስቶች የሜጋቤዶችን አመጣጥ ለማወቅ ችለዋል. ክልሉ የካምፒ ፍሌግሪ ሱፐርቮልካኖን ጨምሮ ጉልህ በሆነ የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ ይታወቃል። ከ40,000 ዓመታት በፊት የተቋቋመው እጅግ ጥንታዊው ሜጋቤድ፣ በምድር ታሪክ ውስጥ ከታወቁት ትላልቅ ፍንዳታዎች አንዱ ከሚባለው ካምፒ ፍሌግሬይ በመነጨ ከፍተኛ ፍንዳታ ምክንያት ነው።
ቡድኑ ሁለተኛው ሜጋባይት እንዲሁ ተመሳሳይ ፍንዳታ ውጤት እንደነበረው ገምቷል ፣ ምክንያቱም ሁለቱን የሚለየው ንብርብር 3.2 ጫማ (1 ሜትር) ውፍረት ብቻ በመሆኑ በሁለቱ ክስተቶች መካከል በአንጻራዊ ሁኔታ አጭር ጊዜ እንዳለ ያሳያል። በተጨማሪም፣ የ18,000-አመት እድሜ ሜጋቤድ ከ15,000 ዓመታት በፊት የተካሄደውን የካምፒ ፍሌግሬይ የኒያፖሊታን ቢጫ ቱፍ ሱፐርኢሮፕሽን ተከትሎ ብቅ እንዳለ ይጠቁማሉ። ትንሹ ሜጋቤድ በበኩሉ፣ በካምፒ ፍሌግሬይ በትንሽ ሃይል ፍንዳታ ተቀምጧል።
እነዚህ ግኝቶች በየ 10,000 እና 15,000 ዓመታት ገደማ የሚከሰተውን የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ በክልሉ ተደጋጋሚነት ላይ ብርሃን ፈንጥቀዋል። ይሁን እንጂ ተመራማሪዎች ስለዚህ ዑደት የበለጠ ትክክለኛ ግንዛቤ ለማግኘት እና ወደፊት ሊከሰቱ የሚችሉትን አደጋዎች ለመገምገም የፍንዳታ ቀናትን ለማጣራት እየሰሩ ነው.
የዚህ ግኝት አንድምታ ጉልህ ነው, ይህም በአካባቢው ስላለው የእሳተ ገሞራ አደጋዎች የተሻለ ግንዛቤ እንዲኖር አስተዋጽኦ ያደርጋል. ሳይንቲስቶች ያለፉ ፍንዳታዎችን እና የእነሱን ዘይቤ በማጥናት እነዚህ እሳተ ገሞራዎች ሊያስከትሉ የሚችሉትን አደጋዎች ይገነዘባሉ። ቀጣይነት ባለው የእሳተ ገሞራ እንቅስቃሴ እና ሌላ ፍንዳታ ሊፈጠር በሚችለው አቅም፣ ይህ ጥናት የወደፊት የእሳተ ገሞራ ክስተቶችን ለመቅረፍ ስልቶችን ለመቆጣጠር እና ለማዘጋጀት ወሳኝ መሰረት ሆኖ ያገለግላል።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
ጥ፡ ከእሳተ ገሞራ ፍንዳታ ጋር በተያያዘ ሜጋቤዶች ምንድናቸው?
መ: ሜጋቤድ እንደ እሳተ ገሞራ ፍንዳታ ባሉ አስከፊ ክስተቶች የተነሳ በባህር ውስጥ ተፋሰሶች ውስጥ የሚፈጠሩ ግዙፍ የባህር ሰርጓጅ ክምችቶች ናቸው።
ጥ፡- ሜጋቤዶች የት ተገኙ?
መ፡- ሜጋባድስ የተገኘው በጣሊያን የባህር ዳርቻ አቅራቢያ በታይረኒያን ባህር ግርጌ ከትልቅ የውሃ ውስጥ እሳተ ገሞራ አቅራቢያ ነው።
ጥ፡- ሜጋቤዶች እድሜያቸው ስንት ነው?
መ: በጣም ጥንታዊው ሜጋቤድ በግምት 40,000 ዓመታት ነው ፣ አንድ በ 32,000 ዓመታት ይከተላል ፣ ሌላኛው በ 18,000 ዓመት ፣ እና ትንሹ በ 8,000 ዓመታት አካባቢ።
ጥያቄ፡- ሜጋቤዶችን ለፈጠሩት ፍንዳታዎች ተጠያቂው የትኛው ሱፐርቮልካኖ ነው?
መ: በክልሉ ውስጥ የሚገኘው የካምፒ ፍሌግሪ ሱፐርቮልካኖ ለእነዚህ ፍንዳታዎች ተጠያቂ እንደሆነ ይታመናል.
ጥ: እነዚህ የእሳተ ገሞራ ፍንዳታዎች ምን ያህል ጊዜ ይከሰታሉ?
መ: ፍንዳታዎቹ በየ10,000 እና 15,000 ዓመታት ውስጥ የሚታዩ ይመስላሉ፣ ምንም እንኳን ሳይንቲስቶች ስለ ዑደቱ ትክክለኛ ግንዛቤ እና የወደፊት ስጋቶች የበለጠ ለመረዳት እነዚህን ግምቶች ለማጣራት እየሰሩ ነው።