ልዕለ ማሪዮ RPG መልሶ ማቋቋም፡ ከዘመናዊ ዝመናዎች ጋር አስደናቂ ጀብዱ

ሱፐር ማሪዮ RPG በአስደናቂ እና ከግድግዳ ውጪ በሆኑ ጀብዱዎች ይታወቃል፣ እና የ2023 ተሃድሶ አንዳንድ ዘመናዊ ማሻሻያዎችን በማከል ከስሩ ጋር እውነት ሆኖ ይቆያል። ከሱ በኋላ በመጡ ብዙ ጨዋታዎች ላይ ተጽእኖ ያሳደረ የጨዋታው ተራ-ተኮር የውጊያ ስርዓት ቀጥተኛ ነው ነገር ግን አሁን ለተጨማሪ ጥልቀት በጊዜ ላይ የተመሰረተ የአዝራር ጥያቄዎችን ያካትታል። ትግሉ ፈጣን እና ብዙ ጊዜ አስቂኝ ነው፣በቀላል ድብድብ እና የተጫዋቾችን ተሳትፎ የሚያደርጉ የፈጠራ የአለቃ ገጠመኞች።
ድጋሚው በትግሉ ስርዓት ላይ ተጨባጭ ለውጦችን ያመጣል፣ ለትክክለኛ ጥቃቶች የአዝራር ጊዜዎችን ያሳድጋል እና ኃይለኛ የሶስትዮሽ እንቅስቃሴዎችን በሚያስደንቅ የ3-ል መቁረጫዎችን ያስተዋውቃል። ትግሉ እንደ አዳዲስ ጨዋታዎች ዘመናዊ ወይም ጥልቅ ባይመስልም እነዚህ ዝመናዎች በስርዓቱ ውስጥ አዲስ ህይወትን ይተነፍሳሉ እና ለሁለቱም አዲስ እና ተመላሽ ተጫዋቾች አስደሳች ተሞክሮ ይሰጣሉ።
በጣም አስደሳች ሆኖ የሚቀረው የጨዋታው አንዱ ገጽታ የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ምርጫ ነው። እያንዳንዱ የፓርቲ አባል የራሱ የሆነ ልዩ መሣሪያ አለው፣ እና አዲስ ማግኘት እነማዎቻቸውን እና የጥቃት ጊዜያቸውን ይለውጣሉ። ተጫዋቾቹ የጡንቻን ትውስታቸውን ከተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ጋር ሲያስተካክሉ ይህ የስትራቴጂ አካልን ይጨምራል። ይሁን እንጂ የማበጀት አማራጮች በጦር መሳሪያዎች እና በመከላከያ እቃዎች የተገደቡ ናቸው, ይህም የጨዋታውን RPG ገጽታ ትንሽ ቀጭን ያደርገዋል.
የተወሰነ ማበጀት ቢኖርም ፣የጨዋታው ልዩነት ተጫዋቾችን ያዝናናቸዋል። ልዕለ ማሪዮ RPG ተጫዋቾችን በተለያዩ የተለያዩ መቼቶች ይወስዳል፣ ክላሲክ ማሪዮ የፍሳሽ ማስወገጃዎች፣ በመንፈስ የተሞላ የሰመጠ የባህር ላይ ወንበዴ መርከብ እና ሌላው ቀርቶ ህያው የሆነ የሰርግ ኬክ። ዓለም አዲስ እና አስደሳች ተሞክሮን የሚሰጥ በሚያስደንቅ ሁኔታ አንድ ላይ የሚሰባሰቡ የተለያዩ ሀሳቦች ድብልቅ ነው።
በአጠቃላይ፣ የሱፐር ማሪዮ RPG ዳግም መሰራት ለደጋፊዎች ይህንን ክላሲክ ጀብዱ በተዘመኑ ምስሎች እና የውጊያ መካኒኮች እንዲጎበኙ እድል ይሰጣል። የ RPG ዘውግ ላይ ለውጥ ባያመጣም የዋናውን መንፈስ ይይዛል እና ለሁለቱም አዲስ እና አሮጌ ተጫዋቾች አስደሳች ተሞክሮ ይሰጣል።
በየጥ
ጥ፡ የሱፐር ማሪዮ RPG ዳግም መሰራቱ ለዋናው ጨዋታ ታማኝ ነው?
መ: አዎ፣ ዳግም ሰራው የውጊያ ስርዓቱን ዘመናዊ ማሻሻያዎችን እየጨመረ የዋናውን ጨዋታ እንግዳ እና ከግድግዳ ውጭ ያለውን ባህሪ ይጠብቃል።
ጥ፡- በድጋሚው ውስጥ የውጊያ ስርዓቱ እንዴት ተሻሽሏል?
መ: የውጊያ ስርዓቱ አሁን በጊዜ ላይ የተመሰረተ የአዝራር ጥያቄዎችን እና ኃይለኛ የሶስትዮሽ እንቅስቃሴዎችን ያካትታል, ይህም ለጦርነቶች ጥልቀት እና ደስታን ይጨምራል.
ጥ: ለጦር መሳሪያዎች እና ለመከላከያ እቃዎች የማበጀት አማራጮች አሉ?
መ: ጨዋታው የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ምርጫን ቢያቀርብም፣ የማበጀት አማራጮች የተገደቡ ናቸው፣ አዳዲስ መሳሪያዎች በተለምዶ ከቀድሞዎቹ በስታቲስቲክስ የተሻሉ ናቸው።
ጥ፡ የድጋሚ ስራው የተለያዩ እና አሳታፊ አለምን ያቀርባል?
መ፡ አዎ፣ ተጫዋቾች መቼም እንዳይሰለቹ በማረጋገጥ እና ተባብረው የሚሰባሰቡ የተለያዩ ሃሳቦችን በማቅረብ በተለያዩ ልዩ መቼቶች ውስጥ ይጓዛሉ።