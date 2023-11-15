አዲስ መጣጥፍ፡ ማርስን ማሰስ፡ የግንኙነት መንገዶች እና ያልተቋረጡ የሮቦቲክ ስራዎች

በማርስ ላይ ያሉ ሮቦቲክ አሳሾች በምድር ላይ ከተመሰረቱ አቻዎቻቸው ጋር በመገናኘት ረገድ ትልቅ እንቅፋት አጋጥሟቸዋል። የናሳ ተልእኮ ተቆጣጣሪዎች የማርስ ሶላር ትስስር በተባለው ክስተት ምክንያት ወደ ኦርቢተሮች እና ሮቨሮች መርከቦች መላክን ለጊዜው አቁመዋል። ይህ በየሁለት ዓመቱ የሚከሰተው ማርስ እና ምድር በተናጥል በሚዞሩበት ወቅት በፀሐይ ተቃራኒ ጎኖች ላይ በማይመች ሁኔታ ሲቀመጡ ነው።
በፀሐይ የሚወጣው ሞቃት እና ኃይል ያለው ጋዝ ከማርስ ተመራማሪዎች ጋር ለመገናኛ ጥቅም ላይ በሚውሉት የሬዲዮ ምልክቶች ላይ ጣልቃ ስለሚገባ የፀሐይ ግኑኙነቱ ፈተናዎችን ይፈጥራል። የሮቦት መርከቦችን አደጋ ላይ ሊጥል የሚችለውን የተበላሸ ግንኙነት አደጋ ለማስወገድ መሐንዲሶች ከኖቬምበር 10 ጀምሮ ለ15 ቀናት ትዕዛዞችን ከመላክ ተቆጥበዋል።
በዚህ የግንኙነት መቋረጥ ወቅት፣ የተልዕኮ ተቆጣጣሪዎች ለጥቂት ቀናት ሙሉ በሙሉ ግንኙነታቸውን እንደሚያጡ ይጠብቃሉ። ሆኖም፣ ከተለያዩ የጠፈር መንኮራኩሮች በየጊዜው የጤና ዝማኔዎች አሁንም ይጠበቃሉ። ይህ መቀዛቀዝ በማርስ ተልእኮዎች ላይ ለሚሰሩ ቁርጠኛ ሰራተኞች እረፍት የሚሰጥ ቢሆንም፣ ስራዎቹን ሙሉ በሙሉ አያቆምም። የሮቦቲክ መርከቦች በተለምዶ የሚቀበሉት የቅርብ ክትትል ሳይደረግባቸው አስቀድሞ የተገለጹትን ተግባሮቻቸውን በማከናወን በአውቶፒሎት ላይ መስራታቸውን ቀጥለዋል።
የመግባቢያ ፈተናዎች ቢኖሩም, የማርስ የጠፈር መንኮራኩሮች የተሰጣቸውን ተግባራት በንቃት ያከናውናሉ. የማወቅ ጉጉት፣ 4,000ኛ ሶል (የማርስ ቀን) በማክበር ላይ ያተኩራል፣ በማርስ የአየር ሁኔታ፣ የገጽታ ሁኔታዎች እና ጨረሮች በገሌ ክሬተር ውስጥ ካለው ቦታ ላይ ለውጦችን በመከታተል ላይ ያተኩራል። በተመሳሳይም በጄዜሮ ክሬተር ውስጥ የሚገኘው ጽናት ካሜራዎቹን ድንጋዮችን እና ደመናዎችን ለመመልከት እንዲሁም አቧራ ሰይጣኖችን በማጥናት በቀይ ፕላኔት ላይ አቧራ የሚያንቀሳቅሱ የአየር ሽክርክሪትዎችን ያጠናል ።
የ Perseverance rover's aerial ስካውት ኢንጂኑቲ ሄሊኮፕተር በዚህ ጊዜ ውስጥ እንደቆመ ቢቆይም፣ የአሸዋውን እንቅስቃሴ የቀለም ካሜራውን በመመርመር አስተዋፅዖ ያደርጋል። የማርስ ሪኮናይዜንስ እና የኦዲሴይ ኦርቢተሮች የማርስን ገጽ ምስሎች ማንሳት ይቀጥላሉ ፣ MAVEN በፀሐይ እና በማርስ ከባቢ አየር መካከል ያለውን ግንኙነት ይከታተላል።
አንዴ የማርስ የፀሐይ ግኑኝነት ካለቀ በኋላ፣ የሮቦት አሳሾች የተጠራቀመውን መረጃ ወደ ምድር መልሰው ያስተላልፋሉ። ተልእኮው እና የምርምር ቡድኖቹ በዚህ ልዩ የራስ ገዝ ኦፕሬሽኖች ወቅት የተገኘውን ግንዛቤ በመጠቀም በቀይ ፕላኔት ላይ መደበኛ የማሰስ ስራቸውን ይቀጥላሉ ።
- ትርጓሜዎች
- የማርስ የፀሐይ ትስስር፡- ማርስ እና ምድር በፀሐይ ተቃራኒ ጎኖች ላይ በማይመች ሁኔታ ሲቀመጡ በየሁለት ዓመቱ የሚከሰት ክስተት።
- የሬዲዮ ምልክቶች፡- በከባቢ አየር፣ በህዋ ወይም በሌላ የመገናኛ ዘዴ የሚተላለፉ የኤሌክትሪክ ምልክቶች የመገናኛ ዓላማ ያላቸው ናቸው።
– አውቶፒሎት፡- አንድ ተሽከርካሪ ወይም ማሽነሪ ያለ ቀጥተኛ ሰው ቁጥጥር እንዲሠራ የሚያስችል ሥርዓት ነው።
በየጥ:
ጥ: - ለምንድነው መሐንዲሶች በማርስ የፀሐይ ግንኙነት ወቅት ትዕዛዞችን ከመላክ የሚቆጠቡት?
መ: የማርስ የፀሐይ ግንኙነት በራዲዮ ምልክቶች ላይ ጣልቃ ገብነትን ያስከትላል ፣ ግንኙነቱን ሊያበላሽ እና የሮቨር ኦርቢተሮችን አደጋ ላይ ይጥላል።
ጥ፡ በዚህ ጊዜ ውስጥ የማወቅ ጉጉት እና ጽናት ሮቨሮች ምን ተግባራትን ያከናውናሉ?
መ፡ ሮቨሮቹ በማርስ የአየር ሁኔታ፣ የገጽታ ሁኔታዎች እና የጨረር ለውጦችን ይከታተላሉ። በተጨማሪም፣ ድንጋዮችን፣ የደመና አፈጣጠርን እና የአቧራ ሰይጣኖችን ያጠናሉ።
ጥ፡- ኢንጂኑቲ ሄሊኮፕተሩ የመገናኛው መጥፋት በሚቋረጥበት ወቅት እንዴት አስተዋፅዖ ያደርጋል?
መ: የ Ingenuity ሄሊኮፕተሩ በማርስ ላይ ያለውን የአሸዋ እንቅስቃሴ የቀለም ካሜራውን ይጠቀማል።
ጥ፡- በመገናኛው ወቅት ኦርቢተሮች ምን አይነት ተግባራትን ያከናውናሉ?
መ: የማርስ ሪኮንኔስንስ እና የኦዲሴይ ኦርቢተሮች የማርስን ገጽ ምስሎች ማንሳት ይቀጥላሉ ፣ MAVEN በፀሐይ እና በማርስ ከባቢ አየር መካከል ያለውን ግንኙነት ይከታተላል።