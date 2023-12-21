የ Sony's PlayStation Plus ስትራቴጂ የጨዋታ ሽያጭ ተፅእኖዎች

ሶኒ በቅርቡ ባቀረበው አቀራረብ መሰረት በ PlayStation Plus የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት ውስጥ የመጀመሪያ አካል ርዕሶችን ማካተት በእነዚያ ጨዋታዎች ሽያጭ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል. በኮንሶል አምራቹ የተጋራው መረጃ በPS Plus ውስጥ ጨዋታዎችን በማቅረብ እና በባህላዊ የችርቻሮ ሽያጭ መቀነስ መካከል ያለውን ግልጽ ግንኙነት ያሳያል።
እንደ ቅናሽ ዋጋዎች ያሉ ውጫዊ ሁኔታዎችን ግምት ውስጥ ማስገባት አስፈላጊ ቢሆንም በ Sony የቀረበው ግራፍ በግልጽ እንደሚያመለክተው እንደ ሆራይዘን ፎርቢደን ዌስት ያሉ ጨዋታዎችን በማካተት የPS Plus ተጫዋቾች መብዛት ከችርቻሮ ሽያጮች የጨዋታ እንቅስቃሴ መቀዛቀዝ ምክንያት ሆኗል ። .
ይህ ግኝት የ Sony አቀራረብ ውጤታማነት እና በኩባንያው የወደፊት የአገልግሎቱ እቅድ ላይ ስላለው ተጽእኖ ጥያቄዎችን ያስነሳል. በPS Plus በኩል ጨዋታን የማግኘት ዕድላቸው አነስተኛ የሆኑ ተጫዋቾች በተናጥል ተመሳሳይ ማዕረግ የመግዛት እድላቸው አነስተኛ እንደሆነ ግልጽ ነው። አሁንም እንደ ተፎካካሪያቸው ማይክሮሶፍት በተለየ በባህላዊ የጨዋታ ሽያጭ ላይ ስለሚተማመኑ ይህ ለሶኒ ፈታኝ ነው።
ጨዋታዎችን በPS Plus ውስጥ ለማካተት የተደረገው ውሳኔ የተመዝጋቢዎችን እሴት ለመጨመር እና ትልቅ የተጫዋች መሰረት ለመሳብ ያለመ ሳይሆን አይቀርም። ይሁን እንጂ ያልታሰበው ውጤት በችርቻሮ ሽያጭ ላይ አሉታዊ ተጽእኖ ይመስላል.
ሶኒ ስልታቸውን እንደገና ያስባል እና ጨዋታዎችን ከPS Plus አቅርቦት ያስወግዳቸዋል? ጊዜ ብቻ ይነግረናል። ይህ እድገት የደንበኝነት ምዝገባ አገልግሎት ሞዴል እና በአጠቃላይ የጨዋታ ኢንዱስትሪ ላይ ስላለው ተጽእኖ ጥልቅ ትንታኔን ይጠይቃል።
በ Sony መግለጫ ላይ የእርስዎ ሀሳብ ምንድን ነው? PS Plus ጠቃሚ መስዋዕት ነው ብለው ያምናሉ? አስተያየትዎን ከዚህ በታች ያካፍሉ።