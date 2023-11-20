አዲስ ጥናት የሴሬቤላር ኒውክሊየስ በአሶሺዬቲቭ ትምህርት ውስጥ ያለውን አስገራሚ ሚና ያሳያል

ከኔዘርላንድስ የኒውሮሳይንስ ኢንስቲትዩት ተመራማሪዎች፣ ኢራስመስ ኤም ሲ እና ያልታወቀ ቻምፓሊማድ ማዕከል ስለ ተጓዳኝ ትምህርት እና በሴሬብልም ውስጥ የኒውክሊየስ ሚና ስላለው አስደሳች ግኝት አድርገዋል። በተለምዶ የሴሬብልም ኮርቴክስ የአጋር ትምህርትን የመቆጣጠር ሃላፊነት እንዳለበት ይታመን ነበር. ይሁን እንጂ ይህ አዲስ ጥናት ኒውክሊየሎቹ በዚህ የመማር ሂደት ውስጥ አስገራሚ ሚና እንደሚጫወቱ ያሳያል።
ተጓዳኝ ትምህርት የሚያመለክተው አወንታዊ ወይም አሉታዊ ልምዶች ወደ ትምህርት እና የባህርይ ለውጥ የሚያመሩበትን ሂደት ነው። ለምሳሌ, ጣቶቻችንን በጋለ ምድጃ ላይ ካቃጠልን, ለወደፊቱ የበለጠ ጥንቃቄን እንማራለን. ሴሬቤልም በዚህ የመማሪያ ዘዴ ውስጥ አስፈላጊ እንደሆነ ከረዥም ጊዜ ጀምሮ ይታወቃል, ነገር ግን ትክክለኛዎቹ ዘዴዎች ግልጽ አይደሉም.
ይህንን የበለጠ ለመመርመር የአለም አቀፍ ተመራማሪዎች ቡድን በአይጦች ላይ ሙከራዎችን አድርጓል. አይጦቹ በሁለት የተለያዩ ማነቃቂያዎች የሰለጠኑ ናቸው፡የብርሃን ብልጭታ ተከትሎ አየር ወደ አይን መነፋት። ከጊዜ በኋላ አይጦቹ ሁለቱን ማነቃቂያዎች ማገናኘት ተምረዋል እና የብርሃን ብልጭታ ሲመለከቱ ዓይኖቻቸውን አስቀድመው ይዘጋሉ.
ተመራማሪዎቹ በሁለት ዋና ዋና የሴሬብል ክፍሎች ላይ ያተኮሩ ሲሆን: ሴሬብል ኮርቴክስ እና ሴሬብል ኒውክሊየስ. እነዚህ ክፍሎች እርስ በርስ የተያያዙ ናቸው, ኒውክሊየሮች እንደ ሴሬብልም የውጤት ማእከል ሆነው ይሠራሉ. የዐይን መሸፈኛ መዘጋት (reflex) እና ጊዜን በመማር ረገድ ኮርቴክስ ቀዳሚ ሚና ተጫውቷል ተብሎ ይታመን ነበር። ይሁን እንጂ ይህ ጥናት እንደሚያሳየው በደንብ ጊዜ ያለው የዐይን ሽፋን መዘጋት በኒውክሊየስ ቁጥጥር ሊደረግበት ይችላል.
ሴሬብልም ከሌሎች የአንጎል ክልሎች በሞሲ ፋይበር እና በመውጣት ፋይበር በኩል መረጃ ይቀበላል። ሞስሲው ፋይበር ከብርሃን ማነቃቂያ መረጃን ይሸከማል ተብሎ ይታሰባል፣ ወደ ላይ የሚወጡት ፋይበር ግን ከአየር ማፈን ጋር የተያያዘ መረጃን ያስተላልፋል። ተመራማሪዎቹ፣ የተዛማጅ ትምህርት በሚያሳዩ አይጦች ውስጥ፣ ሞሲው ፋይበር ከኒውክሊየስ ጋር ጠንካራ ግንኙነት ፈጥሯል።
በተጨማሪም ተመራማሪዎቹ በሴሬብል ኒውክሊየስ ውስጥ የመማር አቅምን ለመፈተሽ ብርሃንን በመጠቀም ሴሎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ኦፕቶጄኔቲክስን ተጠቅመዋል። ከብርሃን ጋር በቀጥታ የሚያነቃቁ የአንጎል ግንኙነቶች ከአየር ወለድ ጋር ተዳምረው አይጥ ውስጥ ጥሩ ጊዜ ያለው የዐይን ሽፋን እንዲዘጋ አድርጓል።
ይህ ጥናት በሴሬብል ውስጥ ስላለው ውስብስብ የአስተሳሰብ ትምህርት ዘዴዎች አዳዲስ ግንዛቤዎችን ይሰጣል። ተመራማሪዎቹ የኒውክሊየስን አስገራሚ አስተዋፅዖ በመግለጥ ስለዚህ ጠቃሚ የአንጎል ክልል እና በመማር እና በባህሪ ውስጥ ስላለው ሚና ያለንን ግንዛቤ አሳድገዋል።
በየጥ:
ጥ፡ ተጓዳኝ ትምህርት ምንድን ነው?
መ፡ ተጓዳኝ ትምህርት የሚያመለክተው አወንታዊ ወይም አሉታዊ ልምዶች ወደ ትምህርት እና የባህሪ ለውጥ የሚያመሩበትን ሂደት ነው።
ጥ፡ ቀደም ሲል የአጋር ትምህርትን ይቆጣጠራል ተብሎ የሚታመነው የትኛው የ cerebellum ክፍል ነው?
መ፡ የሴሬብልም ኮርቴክስ በተለምዶ የተዛማጅ ትምህርትን የመቆጣጠር ሃላፊነት አለበት ተብሎ ይታሰብ ነበር።
ጥ፡ አዲሱ ጥናት ሴሬብል ኒዩክሊየዎችን በአጋር ትምህርት ውስጥ ስላለው ሚና ምን አሳይቷል?
መ፡ ጥናቱ እንደሚያሳየው የሴሬብልም ኒውክሊየስ የአጋር ትምህርትን በመቆጣጠር ረገድ ከፍተኛ ሚና ይጫወታሉ።
ጥ፡- ተመራማሪዎቹ ሙከራዎቹን እንዴት አደረጉ?
መልስ፡ ተመራማሪዎቹ አይጦችን በሁለት የተለያዩ ማነቃቂያዎች አሠልጥነዋል፡ የብርሃን ብልጭታ ከዚያም የአየር ብናኝ ወደ ዓይን።
ጥ: ተመራማሪዎቹ በሞሲ ፋይበር እና በኒውክሊየስ መካከል ያለውን ግንኙነት ሲያጠኑ ምን አገኙ?
መ: ተባባሪ ትምህርትን በሚያሳዩ አይጦች ውስጥ ተመራማሪዎቹ ሞሲ ፋይበር ከኒውክሊየስ ጋር ጠንካራ ግንኙነት እንዳላቸው ደርሰውበታል።
ጥ: ተመራማሪዎቹ በሴሬብል ኒውክሊየስ ውስጥ የመማር ችሎታን እንዴት ፈተኑ?
መ፡ ተመራማሪዎቹ የአዕምሮ ግኑኝነትን በቀጥታ ለማነቃቃት እና በአይጦች ላይ ጥሩ ጊዜ ያለው የዐይን ሽፋን እንዲዘጋ ለማድረግ ብርሃንን ሴሎችን ለመቆጣጠር የሚያስችል ኦፕቶጄኔቲክስን ተጠቅመዋል።