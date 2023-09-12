ቢቨሮች በአርክቲክ ውስጥ ለግሪንሀውስ ጋዝ ምርት አስተዋፅዖ ያደርጋሉ፣ የጥናት ግኝቶች

በአላስካ ፌርባንንስ ዩኒቨርሲቲ በተመራማሪዎች የተደረገ አዲስ ጥናት ቢቨሮች በአርክቲክ ግሪንሀውስ ጋዝ ምርት ላይ ሚናቸው እየጨመረ መሆኑን ገልጿል። የአካባቢ ምርምር ደብዳቤዎች በተባለው ጆርናል ላይ የታተመው ጥናቱ በክልሉ የቢቨር መኖርን ከሚቴን ጋዝ ልቀቶች ጋር ያገናኛል።
በተለምዶ በደን የተሸፈኑ አካባቢዎች፣ ቢቨሮች አሁን በምዕራብ እና በሰሜን አላስካ የሚገኙትን የ tundra ክልሎችን በቅኝ ግዛት እየገዙ ነው። ይህ ቅኝ ግዛት ጉልህ ሳይንሳዊ አንድምታ ያለው ሲሆን በነዚህ አካባቢዎች ባሉ ማህበረሰቦች እንደ ሥር ነቀል እድገት ነው የሚወሰደው።
በፕሮፌሰር ኬን ቴፕ የሚመራው የዩኤኤፍ የምርምር ቡድን ጥናታቸው አዲስ የቢቨር ኩሬዎችን የሚቴን ጋዝ ልቀትን በመጨመር በማጠቃለል የመጀመሪያው መሆኑን አስረግጦ ተናግሯል። ይህ ግኝት ወሳኝ የሆነው ሚቴን ባለው ኃይለኛ የግሪንሀውስ ተጽእኖ ነው፣ ይህም በምድር ከባቢ አየር ውስጥ ሙቀትን በመያዝ ከካርቦን ዳይኦክሳይድ በ25 እጥፍ የሚበልጥ ሃይል ነው። የዩኤስ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ እንደገለጸው ሚቴን 20 በመቶው የአለም ሙቀት አማቂ ጋዝ ልቀትን ተጠያቂ ነው።
ተመራማሪዎቹ በሰሜን ምዕራብ አላስካ በታችኛው ኖታክ ወንዝ ተፋሰስ ውስጥ በግምት 166 ካሬ ማይል አካባቢ ላይ አተኩረው ነበር። ቢቨሮች በመልክዓ ምድር ላይ የሚያሳድሩትን ተጽዕኖ የበለጠ ለመረዳት ከጠፈር የተገኙ ምስሎችን በተለይም ከብሔራዊ ኤሮኖቲካል እና የጠፈር አስተዳደር የአርክቲክ-ቦሪያል ተጋላጭነት ሙከራ ፕሮግራም ተጠቅመዋል። በአላስካ አርክቲክ ውስጥ ከ10,000 በላይ የቢቨር ኩሬዎችን በካርታ በማዘጋጀት የምርምር ቡድኑ የቢቨር ኩሬዎችን ከሚቴን ሙቅ ቦታዎች ጋር ማዛመድ ችሏል።
የዝርያዎቹ መለያ የሆነው የቢቨር ግድቦች እፅዋትን የሚያጥለቀልቅ ጎርፍ ያስከትላሉ እና የአርክቲክ ጅረቶችን ወደ ኩሬ ይለውጣሉ። እነዚህ የቢቨር ኩሬዎች እና በዙሪያው ያለው የተትረፈረፈ እፅዋቶች ኦክሲጅን አጥተው የበለፀጉ ኦርጋኒክ ደለል ያሏቸው አካባቢዎች ይሆናሉ። ይህ ንጥረ ነገር ሲበሰብስ ሚቴን ጋዝ ይለቀቃል.
ተመራማሪዎቹ ለሚቴን ካርታ ስራ በአየር ወለድ ሃይፐርስፔክራል ኢሜጂንግ ቴክኖሎጂ ተጠቅመዋል። ይህ የላቀ የምስል ሂደት በኤሌክትሮማግኔቲክ ስፔክትረም ውስጥ ካሉ መቶ የተለያዩ ባንዶች መረጃን ይይዛል ፣ ይህም ሚቴን እና ሌሎች ጋዞችን ለመለየት ያስችላል።
የጥናቱ ተባባሪ ደራሲዎች በዩኤኤፍ የሰሜን ኢንጂነሪንግ ተቋም የምርምር ረዳት ፕሮፌሰር ቤንጃሚን ጆንስ ከብሔራዊ ፓርክ አገልግሎት ቡድን እና ከናሳ የጄት ፕሮፑልሽን ላብራቶሪ ጋር በመሆን ይጠቀሳሉ።
ይህ ጥናት በእንስሳትና በአየር ንብረት ለውጥ መካከል ስላለው ውስብስብ ግንኙነት ያለንን ግንዛቤ ይጨምራል። ቢቨሮች ክልላቸውን ወደ አርክቲክ ማራዘም ሲቀጥሉ፣ መገኘታቸው በግሪንሀውስ ጋዝ ልቀቶች ላይ የረጅም ጊዜ ተፅእኖዎችን ለመገምገም ተጨማሪ ምርምር አስፈላጊ ይሆናል።
ምንጮች:
- የአላስካ ዩኒቨርሲቲ ፌርባንክስ (UAF)
- የአሜሪካ የአካባቢ ጥበቃ ኤጀንሲ