ወደ የመንገድ ተዋጊ 6 የሚመጡ አዳዲስ ዝመናዎች

የመንገድ ተዋጊ 6፣ በሰኔ ወር የተለቀቀው ታዋቂው የትግል ጨዋታ፣ ሌላ ዙር ዝመናዎችን ሊቀበል ነው። Capcom ሁለቱም የመንገድ ተዋጊ 6 እና የካፕኮም መታወቂያ ስርዓት ዛሬ ማታ፣ ህዳር 14 ጥገና እንደሚደረግላቸው አስታውቋል፣ ይህም ለተጫዋቾች ጊዜያዊ መቋረጥ ምክንያት ሆኗል።
ከቀኑ 7፡30 pm PST / 10፡30 pm EST፣ አገልጋዮቹ ከመስመር ውጭ ይሆናሉ እና በ10፡30 pm PST / 1፡30 am EST ላይ ተመልሰው እንዲመጡ ይጠበቃል። በዚህ የጥገና ጊዜ ሁሉም የStreet Fighter 6 የመስመር ላይ ባህሪያት በተለያዩ ሌሎች ጨዋታዎች ከሚጠቀሙት ሰፊው የካፒኮም መታወቂያ ስርዓት ጋር ተደራሽ ይሆናሉ።
ምንም እንኳን የጥገናው ትክክለኛ ምክንያት ባይገለጽም የተወሰኑ ቁምፊዎች በግጥሚያዎች ጊዜ ማለቂያ የሌለውን የDrive መለኪያን ለመጠቀም የሚያስችል የSF6 ስህተትን እንደሚፈታ ተስፋ አለ። ይህ ጉዳይ ለብዙ ተጫዋቾች ብስጭት ምክንያት ሆኗል እና ማህበረሰቡ መፍትሄ በጉጉት ይጠብቃል።
ተጨማሪ መረጃ ሲገኝ፣ ስለዚህ ጥገና እና ምናልባትም የማስታወሻ ደብተሮች መለቀቅን በተመለከተ ዝማኔዎችን ለማግኘት EventHub ን መከታተልዎን ያረጋግጡ። Capcom ለጎዳና ተዋጊ 6 የሚቻለውን ምርጥ የጨዋታ ልምድ ለማቅረብ ቁርጠኛ ሆኖ ይቆያል፣ እና ይህ መጪው ጥገና ያንን ግብ ለማሳካት ሌላ እርምጃ ነው።
Capcom ለስላሳ እና ፍትሃዊ የጨዋታ አጨዋወት ለሁሉም የመንገድ ተዋጊ አፍቃሪዎች ለማረጋገጥ ሲሰራ ለትዕግስትዎ እናመሰግናለን። አስደሳች ዝመናዎች እየጠበቁ ናቸው ፣ ስለዚህ ወደ ውጊያው ተመልሰው ለመዝለል እና ችሎታዎችዎን ለማሳየት ይዘጋጁ!
በየጥ
ጥ: ጥገናው የመንገድ ተዋጊ 6 እና ለካፒኮም መታወቂያ ስርዓት መቼ ይከናወናል?
መ፡ ጥገናው በኖቬምበር 14 ከጠዋቱ 7፡30 ፒኤም እስከ 10፡30 ፒ.ኤም.
ጥ: በጥገናው ወቅት ምን ተጽዕኖ ይኖረዋል?
መ፡ የሁለቱም የመንገድ ተዋጊ 6 የመስመር ላይ ባህሪያት እና ሰፊው የካፒኮም መታወቂያ ስርዓት ለጊዜው አይገኙም።
ጥ: ስለ ጥገናው ዓላማ ምንም መረጃ አለ?
መ: ስለ ጥገናው ልዩ ዝርዝሮች አልተገለጡም, ነገር ግን አንዳንድ ቁምፊዎች የDrive መለኪያን ለመጠቀም ለ SF6 ስህተት ማስተካከልን እንደሚያካትት ተስፋ ይደረጋል.
ጥ፡ ለጎዳና ተዋጊ 6 ማሻሻያዎችን እና ማስታወሻዎችን የት ማግኘት እችላለሁ?
መ: የጥገና ማስታወሻዎችን ስለመጠበቅ እና ሊለቀቁ ስለሚችሉ የቅርብ ጊዜ ዝመናዎች ከ EventHub ጋር ይጠብቁ።
ጥ: ጥገናው ለምን አስፈለገ?
መ፡ ጥገናው ለሁሉም ተጫዋቾች ፍትሃዊ እና አስደሳች የሆነ የጨዋታ ልምድን ለማረጋገጥ፣ የሚታወቁ ችግሮችን በመፍታት እና የመንገድ ተዋጊ 6 ጨዋታን በማመቻቸት አስፈላጊ ነው።