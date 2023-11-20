አዲስ ርዕስ፡ The Sonos Era 300፡ ጨዋታን የሚቀይር ገመድ አልባ ድምጽ ማጉያ ከማይቋቋመው የጥቁር አርብ ድርድር ጋር

ታላቅ ዜና ለምትገኙ የድምጽ አድናቂዎች! በድምፅ ጥራት እና በመሠረታዊ የቦታ ኦዲዮ ባህሪው የሚታወቀው Sonos Era 300 ከፍተኛ አድናቆትን ያገኘው አሁን ሊቋቋመው በማይችል የጥቁር አርብ ቅናሽ ይገኛል። አሁን ይህን ተሸላሚ ሽቦ አልባ ድምጽ ማጉያ በ £399 ብቻ መውሰድ ትችላለህ፣ ይህም በአማዞን ላይ ከነበረው የ £449 ዋጋ ቀንሷል።
ይህ ጉልህ የሆነ የዋጋ መውደቅ Era 300ን ሲመለከቱ ለነበሩ ነገር ግን በመነሻ ወጪው ምክንያት ለሚያቅማሙ ሰዎች ጥሩ እድል ይሰጣል። የሶኖስ ድምጽ ማጉያዎች ወደር በሌለው የኦዲዮ አፈፃፀማቸው እና እጅግ በጣም ጥሩ ዲዛይን ይታወቃሉ፣ነገር ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ባሉ ጉልህ ቅናሾች አይታዩም። ስለዚህ ይህ ለተወሰነ ጊዜ የሚቆይ ስጦታ ለበዓል ምክንያት የሚሆን ነው።
የ Sonos Era 300ን የሚለየው እንደሌላው ሁሉ መሳጭ የድምጽ ተሞክሮ የማቅረብ ችሎታው ነው። በሶኖስ የባለቤትነት ትሩፕሌይ ማስተካከያ ቴክኖሎጂ እና ለ Dolby Atmos ድጋፍ የታጀበው ይህ ተናጋሪ አድማጩን የሚዋጥ ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የድምጽ ገጽታ ይፈጥራል። የክላሲካል ሙዚቃ፣ ሄቪ ሜታል፣ ወይም በመካከል ያለ ማንኛውም ነገር ደጋፊ ከሆንክ፣ Era 300 የሁሉንም ዘውግ ልዩነቶች እና ዝርዝሮች በሚያምር ሁኔታ ይደግማል።
ከዚህም በላይ Era 300 ስማርት ተናጋሪ ብቻ ሳይሆን የስማርት ቤት ማዕከል ነው። ያለምንም እንከን ከሶኖስ የድምጽ መቆጣጠሪያ ስርዓት እና ከአማዞን አሌክሳ ጋር ይዋሃዳል፣ ይህም የእርስዎን የድምጽ መልሶ ማጫወት እና ሌሎች በተገናኘው ምህዳርዎ ውስጥ ያሉ ዘመናዊ መሳሪያዎችን ያለ ምንም ልፋት እንዲቆጣጠሩ ይሰጥዎታል። በሰፊው የማሰራጨት አቅሙ እና ሁለገብ አፈጻጸም፣ Era 300 ወሳኝ አድናቆትን እና እውቅናን ማግኘቱ አያስደንቅም።
የድምጽ ሲስተምዎን በ Sonos Era 300 ለማሻሻል ትክክለኛው ጊዜ አሁን ነው። ለእራስዎ ደስታም ይሁን በሚቀጥለው ስብሰባ ላይ እንግዶችን ለማስደመም ይህ ገመድ አልባ ድምጽ ማጉያ ጨዋታ ቀያሪ ነው። አሁን ባለው የቅናሽ ዋጋ ለመያዝ ይህንን እድል እንዳያመልጥዎ።
ተደጋጋሚ ጥያቄዎች
የሶኖስ ዘመን 300 ኢንቨስትመንቱ ዋጋ አለው?
በፍፁም! የሶኖስ ኢራ 300 ከፍተኛ ጥራት ያለው ገመድ አልባ ድምጽ ማጉያ ልዩ የድምፅ አፈጻጸም እና አዳዲስ ባህሪያት ያለው ሲሆን ይህም ለማንኛውም የድምጽ አድናቂዎች ብቁ ኢንቨስትመንት ያደርገዋል።
Sonos Era 300 ወደ ዘመናዊ ቤት ማዋቀር ሊዋሃድ ይችላል?
አዎ፣ Sonos Era 300 እንደ ዘመናዊ የቤት ማዕከል ሆኖ ያገለግላል፣ ከሶኖስ ድምጽ ቁጥጥር እና ከአማዞን አሌክሳ ጋር እንከን የለሽ ውህደት በመፍቀድ በድምጽ መልሶ ማጫወት እና በስማርት መሳሪያዎች ላይ ምቹ ቁጥጥር ይሰጥዎታል።
የቦታ ኦዲዮ ባህሪው የማዳመጥ ልምድን እንዴት ያሳድጋል?
በሶኖስ ኢራ 300 የሚደገፈው የቦታ ኦዲዮ ባህሪ ከ Dolby Atmos ጋር ባለ ሶስት አቅጣጫዊ የድምጽ ገጽታን ይፈጥራል፣ አድማጩን የሚሸፍን፣ የበለጠ መሳጭ እና ህይወት ያለው የኦዲዮ ተሞክሮ ያቀርባል፣ በተለይ ለቦታ የድምጽ ይዘት አድናቂዎች።