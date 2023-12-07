የባንክ ኃላፊዎች ለወደፊቱ ጥንቃቄን ይገልጻሉ

በማንሃተን በተካሄደው የጎልድማን ሳችስ የአሜሪካ የፋይናንሺያል አገልግሎት ኮንፈረንስ ላይ የተሳተፉ የባንክ ኃላፊዎች ለ 2024 ያላቸውን አመለካከት በተመለከተ ጥንቃቄ የተሞላበት ቃና አስተላልፈዋል። የዩናይትድ ስቴትስ ኢኮኖሚን የመቋቋም አቅም ሲገነዘቡ፣ እነዚህ ሥራ አስፈፃሚዎች ቀጣይነት ያለው የብድር ኪሳራ ስጋትን አንስተዋል።
የጎልድማን ሳክስ ዋና ስራ አስፈፃሚ ዴቪድ ሰለሞን እ.ኤ.አ. በ2023 የፋይናንስ ተቋማት ያጋጠሟቸውን ተግዳሮቶች፣ የክልል የባንክ ችግርን፣ የወለድ ምጣኔን በከፍተኛ ሁኔታ መጨመር እና የጂኦፖለቲካዊ ስጋቶችን ጨምሮ አጉልተዋል። ሰለሞን ለአሜሪካ ኢኮኖሚ ለስላሳ ማረፊያ የሚሆንበትን ዕድል ቢገልጽም ኩባንያው አዲሱን ዓመት ሲቃረብ ቀጣይ ጥንቃቄ እንደሚያስፈልግ አጽንኦት ሰጥቷል።
የአሜሪካ ባንክ ዋና ስራ አስፈፃሚ ብሪያን ሞይኒሃን የሰለሞንን ሀሳብ አስተጋብተው ኢኮኖሚው ወደ ረጋ የማረፊያ ምዕራፍ የገባ እና የተረጋጋ ነው። ሞይኒሃን የፍጆታ ወጪ አሁን ካለፈው አመት ጋር ሲነጻጸር በዝቅተኛ ፍጥነት እያደገ መምጣቱን ይህም የብድር ፍላጎት መቀነሱን አመልክቷል። ከእነዚህ ምልከታዎች አንፃር፣ የአሜሪካ ባንክ የፌደራል ሪዘርቭ በ2024 ሁለት ወይም ሶስት ጊዜ የወለድ ምጣኔን እና በ2025 ተጨማሪ አራት ጊዜ እንደሚቀንስ ይተነብያል።
ይህ ጥንቃቄ የተሞላበት አካሄድ በዚህ አመት ለገጠሙት ተግዳሮቶች ምላሽ የሚሰጥ ቢሆንም፣ ከዋጋ ንረት ጋር በሚደረገው ውጊያ ላይ ከመጠን ያለፈ ድልን ለመከላከል ሰፋ ያለ ስጋትን ያሳያል። ዓላማው የወደፊት አለመረጋጋትን አደጋ ላይ ሳይጥሉ የኢኮኖሚ ዕድገትን የሚደግፍ ሚዛን ለመምታት ነው.
አዲሱ ዓመት እየተቃረበ ሲመጣ፣ የባንክ ኃላፊዎች ደንበኞቻቸውን መደገፍ እና ኃላፊነት የሚሰማው የብድር አሰራርን በማስቀደም እነዚህን እርግጠኛ ያልሆኑ ጉዳዮችን ማሰስ አስፈላጊ መሆኑን ጠንቅቀው ያውቃሉ። ጥንቃቄን በመለማመድ እና የኢኮኖሚ አዝማሚያዎችን በጥንቃቄ በመከታተል, እነዚህ ባንኮች ለወደፊቱ የተረጋጋ እና የበለፀገ እንዲሆን ትክክለኛውን ሚዛን ለመጠበቅ ዓላማ አላቸው.