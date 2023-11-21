ስቴላሪስ፡ ኮንሶል እትም 'Toxoids' Expansion Pass 6ን ያሳያል

ስቴላሪስ፡ ኮንሶል እትም፣ ከፍተኛ እውቅና ያገኘው የጠፈር ስትራተጂ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ ጨዋታ በቅርብ ጊዜ በጉጉት የሚጠበቀውን የማስፋፊያ ማለፊያ 6ን 'ቶክሲይድ' በሚል ርዕስ ጀምሯል። በፓራዶክስ ዴቨሎፕመንት ስቱዲዮ የተገነባው ይህ ማስፋፊያ ለተጫዋቾች ከፍተኛ ስጋት ያለው እና ከፍተኛ ሽልማት ያለው የጨዋታ አጨዋወት ተሞክሮ የሚሰጥ አስደሳች አዲስ ውድድርን ያስተዋውቃል።
መላውን ጋላክሲ የሚሸፍነው ስቴላሪስ፡ ኮንሶል እትም ለተጫዋቾቹ እንዲያስሱ ሰፊ አጽናፈ ሰማይን ይሰጣል፣ በተለያዩ የባዕድ ዘሮች የተሞላ፣ ያልታወቁ ግዛቶች እና ማራኪ ሚስጥሮች። ግዛታቸውን ለማስፋት ገደብ በሌለው ዕድሎች፣ ተጫዋቾች ከሌሎች ስልጣኔዎች ጋር መስተጋብር መፍጠር፣ ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቶችን መመስረት ወይም ስልታዊ ግጭቶች ውስጥ መሳተፍ ይችላሉ። ጨዋታው ስልታዊ ውሳኔ አሰጣጥን ከቦታ አሰሳ ጋር የሚያጣምረው መሳጭ ልምድን ይሰጣል።
በ'Toxoids' መስፋፋት ተጫዋቾች በብልሃታቸው እና ጨካኝነታቸው የሚታወቅ ልዩ ዘር ያጋጥማቸዋል። በአዲስ አመጣጥ፣ ስነ ዜጋ፣ ባህሪያት እና መዋቢያዎች፣ ማስፋፊያው ተጫዋቾች ግዛታቸውን እንዲያበጁ እና የራሳቸውን ትረካ እንዲቀርጹ አስደሳች አማራጮችን ይሰጣል። የቶክሶይድ ውድድር ማስተዋወቅ ጨዋታውን እንደሚያሻሽል ጥርጥር የለውም።
አሁን ለ PlayStation 4 እና Xbox One የ'Toxoids' ማስፋፊያ ለስቴላሪስ፡ ኮንሶል እትም ተጫዋቾችን በአስደሳች የጨዋታ መካኒኮች እና አስማጭ ዩኒቨርስ መማረኩን ቀጥሏል። በግኝት ጉዞ ላይ ስትጀምሩ፣ የማይብራሩ ሁነቶችን ለመዳሰስ፣ አዲስ አለምን ለመጋፈጥ እና በኢንተርጋላቲክ ዲፕሎማሲ ወይም ጦርነት ለመሳተፍ ተዘጋጁ።
ግዛትህን አስፋ እና ኮከቦቹን በStellaris: Console Edition እና በአስደናቂው 'Toxoids' ማስፋፊያ ማለፊያ 6. የስልጣኔን መሪ ያዝ እና ማለቂያ ለሌለው እድሎች እና የማይረሱ በጥልቅ ህዋ ውስጥ መጋጠሚያዎችን ቃል ለሚሰጥ ያልተለመደ ጀብዱ መንገድ አዘጋጅ።
በተደጋጋሚ የሚጠየቁ ጥያቄዎች (ተየጥ)
1. ስቴላሪስ፡ ኮንሶል እትም ምንድን ነው?
ስቴላሪስ፡ ኮንሶል እትም ተጫዋቾቹ አንድን ጋላክሲ እንዲያስሱ፣ ከተለያዩ የባዕድ ዘሮች ጋር እንዲገናኙ እና ግዛታቸውን እንዲያሰፉ የሚያስችል በፓራዶክስ ዴቨሎፕመንት ስቱዲዮ የተገነባ የጠፈር ስትራቴጂ ሳይንሳዊ ጨዋታ ነው።
2. የ'Toxoids' ማስፋፊያ ማለፊያ 6 ምንድን ነው?
የ'Toxoids' ማስፋፊያ ማለፊያ 6 ለስቴላሪስ፡ ኮንሶል እትም የቅርብ ጊዜ ማስፋፊያ ነው። ለተጫዋቾች ከፍተኛ ስጋት ያለው እና ከፍተኛ ሽልማት ያለው የጨዋታ ልምድን በመስጠት በብልሃት እና ጨካኝነት የሚታወቅ አዲስ ውድድርን ያስተዋውቃል።
3. ተጫዋቾች ከ'Toxoids' የማስፋፊያ ማለፊያ 6 ምን መጠበቅ ይችላሉ?
የ'Toxoids' ማስፋፊያ ማለፊያ 6 አዲስ አመጣጥን፣ ስነ ዜጋን፣ ባህሪያትን እና መዋቢያዎችን ለስቴላሪስ፡ ኮንሶል እትም ያመጣል። ተጫዋቾቹ ግዛታቸውን እንዲያበጁ እና አዲስ የጨዋታ አጨዋወት አማራጮችን እንዲያስሱ ያስችላቸዋል ሊገለጽ የማይችሉ ክስተቶችን እየተዘዋወሩ እና አዲስ አለምን ሲገናኙ።
ምንጮች:
– www.stellarisgame.com (Stellaris: Console Edition ኦፊሴላዊ ድር ጣቢያ)